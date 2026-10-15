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Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta hacer la verificación

La tarifa subió un 17,6% y el nuevo cuadro alcanza a las distintas categorías de vehículos. El incremento había sido postergado durante 90 días y comenzó a regir este 15 de octubre.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará hacer la verificación desde este jueves

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará hacer la verificación desde este jueves

Hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires es más caro desde este jueves 15 de octubre. La tarifa básica para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, lo que representa un aumento del 17,6%.

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La actualización fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución N.º 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial. La medida también impacta en las demás categorías, cuyos valores se calculan tomando como referencia la tarifa básica.

El ajuste estaba previsto para julio, pero su aplicación había sido postergada durante 90 días tras un acuerdo entre la Provincia y las empresas concesionarias del servicio.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó nuevos cambios en la VTV. (Foto: archivo)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó nuevos cambios en la VTV. (Foto: archivo)

Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los conductores deben pagar los siguientes importes de acuerdo con el tipo de vehículo:

  • Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

  • Motovehículos: alrededor de $45.614.

  • Vehículos de más de 2.500 kilos: alrededor de $205.264.

Los valores incluyen IVA. Para la categoría de vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, el incremento representa una diferencia de $17.048,34 respecto de la tarifa anterior.

El importe correspondiente a cada rodado depende de su categoría y características. Por eso, antes de realizar el trámite, se recomienda consultar el cuadro tarifario vigente en los canales oficiales de la VTV bonaerense.

Por qué aumentó la tarifa de la VTV

La actualización está vinculada con el mecanismo de revisión tarifaria establecido en los pliegos de concesión del servicio. Según ese esquema, el valor básico equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo del sector.

Para el período abril-junio de 2026, el salario básico de esa categoría quedó fijado en $1.630.085,67. A partir de ese monto, las empresas concesionarias solicitaron que la tarifa básica pasara a $114.105,99.

La normativa contempla actualizaciones semestrales vinculadas con la evolución salarial. Sin embargo, el incremento que debía aplicarse desde el 16 de julio había sido suspendido temporalmente por 90 días, luego de un acuerdo firmado el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y representantes de las concesionarias.

Una vez vencido ese plazo, el nuevo cuadro comenzó a regir el jueves 15 de octubre.

Qué revisan en la VTV y qué hay que tener en cuenta

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que permite comprobar si un vehículo reúne las condiciones necesarias para circular. Durante la inspección se evalúan distintos componentes de seguridad y funcionamiento, entre ellos los frenos, las luces, la dirección, la suspensión y los neumáticos.

Antes de presentarse, los conductores deben solicitar turno en una planta habilitada, verificar el importe correspondiente a su vehículo y llevar la documentación requerida para completar el trámite.

La aprobación de la inspección permite obtener el certificado y la oblea que acreditan que el vehículo cumplió con la revisión técnica obligatoria.

En pocas palabras

  • Aumentó la VTV: La tarifa para vehículos particulares hasta 2.500 kg subió a $114.105,99, un incremento del 17,6%.
  • Postergan el aumento: El incremento, originalmente previsto para julio, fue aplazado por 90 días.
  • Nuevas tarifas: El nuevo cuadro tarifario también impacta en motovehículos y vehículos de mayor peso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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