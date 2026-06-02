El Gobierno anunció un cambio en la VTV que podría impactar a millones de conductores

Embed A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria.



Se termina el monopolio de las plantas de VTV.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 3, 2026

La propuesta forma parte del paquete de medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, que apunta a reducir restricciones y promover una mayor competencia en distintos sectores.

Actualmente, la revisión técnica obligatoria se realiza en plantas verificadoras autorizadas por cada jurisdicción. Con el nuevo esquema, también podrían llevar adelante los controles concesionarias y talleres privados que cumplan con los requisitos establecidos.

Según explican los impulsores del proyecto, el objetivo es multiplicar los puntos de atención disponibles para los automovilistas y evitar las largas demoras que suelen registrarse para obtener turnos.

Además, sostienen que una mayor competencia podría generar una reducción de costos para los usuarios. La idea también apunta a integrar la revisión técnica dentro de los servicios habituales de mantenimiento de los vehículos.

como-sera-la-vtv-en-caba-1546788 Se abrirá un registro para que los talleres particulares puedan hacer la verificación. (Foto: archivo)

El proyecto impulsado por Francisco Adorni

La iniciativa tiene un antecedente directo en la provincia de Buenos Aires. Meses atrás, Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, presentó un proyecto con características similares.

El legislador propuso que la VTV deje de concentrarse exclusivamente en plantas oficiales y pueda realizarse en talleres y concesionarias habilitados.

"Ese service que hacés habitualmente podría incluir también los controles de seguridad del vehículo", explicó en una publicación difundida a través de redes sociales.

Qué pasaría con las multas y la licencia de conducir

Entre los cambios planteados por Francisco Adorni también aparece una modificación vinculada a las sanciones por circular con la VTV vencida.

Según sostuvo el diputado, la licencia de conducir no debería ser retenida en esos casos, una medida que actualmente genera controversias entre conductores y organismos de control.

En línea con el discurso de desregulación promovido por el Gobierno, el legislador resumió su propuesta con una consigna que rápidamente generó repercusión: "Más libertad, menos curro".

Por el momento, resta conocer los detalles de implementación, los requisitos que deberán cumplir los talleres interesados y cómo se articulará el sistema con las jurisdicciones provinciales que actualmente regulan la Verificación Técnica Vehicular.