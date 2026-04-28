Aumentó la VTV en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto sale en CABA y en la Provincia

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La normativa vigente habilita una revisión tarifaria cuando la variación de costos supera el 5%. En este caso, además, se realizó un foro participativo para que usuarios y vecinos pudieran expresar sus opiniones antes de la implementación.

Con este ajuste, la Ciudad prácticamente igualó las tarifas que rigen en territorio bonaerense.

Cuánto cuesta la VTV en Provincia

En la provincia de Buenos Aires, la tarifa para autos de hasta 2.500 kilos asciende a $97.057,65, mientras que las motos pagan $38.823,06.

Los vehículos de mayor porte y los remolques abonan valores superiores, dependiendo de su peso y categoría.

Además, existen exenciones para jubilados con ingresos bajos, personas con discapacidad, vehículos municipales y unidades de bomberos.

También subirá el estacionamiento medido

En paralelo, la Ciudad convocó a una audiencia pública para analizar un incremento en la tarifa del estacionamiento medido.

La hora pasaría de $700 a $1.000, con un esquema progresivo que elevaría el costo en permanencias prolongadas.

La audiencia se realizará el próximo 3 de junio y constituye un paso obligatorio antes de que la medida pueda entrar en vigencia.