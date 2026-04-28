Aumentó la VTV en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto sale en CABA y en la Provincia

La Verificación Técnica Vehicular volvió a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires. Desde esta semana, realizar el trámite cuesta un 28% más y los nuevos valores quedaron prácticamente alineados con los de la provincia de Buenos Aires.
Los costos de la VTV subieron cerca de un 20% y obligan a planificar el trámite con anticipación. Cuánto hay que pagar y quiénes están exentos del trámite.
Aumentó la VTV: cuánto sale en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires
La Verificación Técnica Vehicular volvió a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires. Desde esta semana, realizar el trámite cuesta un 28% más y los nuevos valores quedaron prácticamente alineados con los de la provincia de Buenos Aires.
La medida se da en un año clave, marcado por el vencimiento de las concesiones de las plantas porteñas y el debate sobre una eventual reforma integral del sistema.
El Gobierno porteño oficializó el segundo aumento del año mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Con la actualización, la tarifa para autos pasó a $96.968,19, mientras que las motos deberán abonar $36.459,72.
Según explicaron desde la administración porteña, la suba responde al incremento en los costos operativos del servicio, lo que impactó directamente en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias.
La normativa vigente habilita una revisión tarifaria cuando la variación de costos supera el 5%. En este caso, además, se realizó un foro participativo para que usuarios y vecinos pudieran expresar sus opiniones antes de la implementación.
Con este ajuste, la Ciudad prácticamente igualó las tarifas que rigen en territorio bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires, la tarifa para autos de hasta 2.500 kilos asciende a $97.057,65, mientras que las motos pagan $38.823,06.
Los vehículos de mayor porte y los remolques abonan valores superiores, dependiendo de su peso y categoría.
Además, existen exenciones para jubilados con ingresos bajos, personas con discapacidad, vehículos municipales y unidades de bomberos.
En paralelo, la Ciudad convocó a una audiencia pública para analizar un incremento en la tarifa del estacionamiento medido.
La hora pasaría de $700 a $1.000, con un esquema progresivo que elevaría el costo en permanencias prolongadas.
La audiencia se realizará el próximo 3 de junio y constituye un paso obligatorio antes de que la medida pueda entrar en vigencia.