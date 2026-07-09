Lo frenaron por la VTV vencida, atacó a los inspectores y terminó inhabilitado de por vida para manejar

Mientras exigía la devolución de su documentación, también amenazó con llamar a la Policía. Pocos segundos después volvió a subir a su camioneta y escapó a alta velocidad, pese a que el personal intentó impedir la fuga.

Cómo recuperaron la cámara que robó

La cámara corporal fue recuperada gracias al sistema de geolocalización incorporado en los dispositivos utilizados por los inspectores. Según informaron las autoridades, el conductor la descartó durante la huida, pero el sistema permitió localizarla rápidamente.

Tras el episodio, el Ministerio de Transporte realizó la denuncia correspondiente y puso toda la documentación a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Lo inhabilitaron de por vida para manejar

Además de la causa judicial, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar la sanción más severa prevista en estos casos: la inhabilitación de por vida para conducir vehículos.

Desde el organismo explicaron que la decisión se tomó por la gravedad del ataque contra los agentes y por el riesgo que representó la fuga para quienes participaban del operativo y para el resto de los conductores.

La ANSV inició controles en ocho peajes para que camiones y micros circulen por el carril derecho obligatorio en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, respaldó la medida y fue categórico. "No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control tiene como objetivo cuidar la vida de los bonaerenses y garantizar una circulación más segura", afirmó.

Refuerzan los controles en rutas y autopistas

El episodio ocurrió en medio del fortalecimiento de los controles viales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha operativos especiales en ocho peajes para verificar que camiones y micros de larga distancia circulen por el carril derecho, tal como establece la Ley Nacional de Tránsito.

Los controles incluyen puestos fijos, patrullajes, drones y cámaras de vigilancia para detectar infracciones en tiempo real. Los operativos se realizan en los peajes de Cañuelas (Ruta Nacional 3), Uribelarrea (Ruta 205), Olivera (Ruta 5), Villa Espil (Ruta 7), Larena (Ruta 8), Lima (Ruta 9), Zárate (Ruta 12) y Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.