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Lo frenaron por la VTV vencida, atacó a los inspectores y terminó inhabilitado de por vida para manejar

El operativo fue en el peaje de Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata. El conductor huyó y recuperaron el equipo sustraído al agente gracias a que cuenta con geolocalización.

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El Ministerio de Transporte presentó sostuvo que la inhabilitación se basó en la gravedad del hecho. (Foto: captura)

Un conductor de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir luego de protagonizar un violento episodio durante un operativo de tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Hudson. El hombre reaccionó contra los inspectores cuando le informaron que le retendrían la licencia por circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, les arrebató documentación oficial, robó una cámara corporal y escapó a toda velocidad.

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El hecho ocurrió durante un control conjunto realizado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La secuencia quedó registrada por las cámaras de los agentes y derivó en una denuncia judicial.

Todo comenzó cuando los inspectores detuvieron una camioneta y comprobaron que circulaba sin la VTV vigente, una infracción que contempla la retención de la licencia de conducir.

Al enterarse de la medida, el conductor reaccionó con violencia. "¿¡Cómo!? No, me la tiene que devolver, amigo", respondió al inspector que le explicaba el procedimiento. En ese momento, le arrebató el talonario con el acta de infracción, corrió hacia otro agente y le quitó la bodycam, la cámara corporal que llevaba colocada en el uniforme.

Mientras exigía la devolución de su documentación, también amenazó con llamar a la Policía. Pocos segundos después volvió a subir a su camioneta y escapó a alta velocidad, pese a que el personal intentó impedir la fuga.

Cómo recuperaron la cámara que robó

La cámara corporal fue recuperada gracias al sistema de geolocalización incorporado en los dispositivos utilizados por los inspectores. Según informaron las autoridades, el conductor la descartó durante la huida, pero el sistema permitió localizarla rápidamente.

Tras el episodio, el Ministerio de Transporte realizó la denuncia correspondiente y puso toda la documentación a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Lo inhabilitaron de por vida para manejar

Además de la causa judicial, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar la sanción más severa prevista en estos casos: la inhabilitación de por vida para conducir vehículos.

Desde el organismo explicaron que la decisión se tomó por la gravedad del ataque contra los agentes y por el riesgo que representó la fuga para quienes participaban del operativo y para el resto de los conductores.

La ANSV inició controles en ocho peajes para que camiones y micros circulen por el carril derecho obligatorio en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

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El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, respaldó la medida y fue categórico. "No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control tiene como objetivo cuidar la vida de los bonaerenses y garantizar una circulación más segura", afirmó.

Refuerzan los controles en rutas y autopistas

El episodio ocurrió en medio del fortalecimiento de los controles viales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha operativos especiales en ocho peajes para verificar que camiones y micros de larga distancia circulen por el carril derecho, tal como establece la Ley Nacional de Tránsito.

Los controles incluyen puestos fijos, patrullajes, drones y cámaras de vigilancia para detectar infracciones en tiempo real. Los operativos se realizan en los peajes de Cañuelas (Ruta Nacional 3), Uribelarrea (Ruta 205), Olivera (Ruta 5), Villa Espil (Ruta 7), Larena (Ruta 8), Lima (Ruta 9), Zárate (Ruta 12) y Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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