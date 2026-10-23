El riesgo país se ubica en los 710 puntos y alcanza su nivel más alto en un año

En el mercado local, el índice MSCI Merval avanzaba un 2,6% en pesos y un 1,7% en dólares, medido al contado con liquidación por Rava Bursátil.

Por su parte, el dólar oficial se mantenía sin cambios respecto del jueves y cotizaba a $1.550 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en su máximo nominal histórico.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, operaban al alza. El dólar MEP alcanzaba los $1.555,82, mientras que el contado con liquidación se ubicaba en $1.647,26.

Cuáles son los factores que impulsan el riesgo país

El avance del riesgo país en las últimas semanas responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre los externos, se destacó el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que elevó la referencia utilizada para evaluar el riesgo de la deuda argentina.

A ese escenario se sumó la suba del petróleo, que este viernes superaba los US$115 y alcanzaba su mayor nivel en seis meses. El movimiento estuvo asociado a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y a la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global.

En el plano local, los analistas apuntan a las dudas sobre el plan financiero del Gobierno para 2027, que impulsan ventas de bonos soberanos argentinos.

Cuando aumenta la presión vendedora, los precios de los títulos caen y sus rendimientos suben. Ese movimiento contribuye al incremento del riesgo país, un indicador que refleja la sobretasa que el mercado exige para asumir el riesgo de invertir en deuda argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense.