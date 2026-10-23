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El riesgo país se ubica en los 710 puntos y alcanza su nivel más alto en un año

El indicador de JP Morgan llegó a las 717 unidades durante la mañana y luego operó en 710 puntos. Los bonos argentinos retrocedieron en el exterior, mientras las acciones locales registraron subas.

El riesgo país en otra jornada en alza. (Foto: archivo).

El riesgo país en otra jornada en alza. (Foto: archivo).

El riesgo país argentino llegó a los 710 puntos este viernes, luego de tocar las 717 unidades durante las primeras operaciones de la jornada. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó seis puntos respecto del cierre anterior y alcanzó un nivel que no registraba desde hacía un año.

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El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos. (Foto: archivo)

La suba se produjo en una jornada en la que los bonos soberanos argentinos operaban con resultados dispares. Los títulos globales caían hasta un 0,5% en el exterior, mientras que los bonares registraban avances de hasta un 0,2%.

Criptomonedas: los exchanges estadounidenses tendrían que registrarse como corredores y la mayoría de las criptodivisas serían tratadas como valores, si los legisladores apoyan a la SEC. (Foto archivo)

Criptomonedas: los exchanges estadounidenses tendrían que registrarse como corredores y la mayoría de las criptodivisas serían tratadas como valores, si los legisladores apoyan a la SEC. (Foto archivo)

En octubre, el riesgo país acumula un incremento del 17%, mientras que desde el inicio del año la suba llega al 24,3%.

Las acciones argentinas operan con mayoría de subas

A diferencia de lo que ocurría con los bonos soberanos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban mayoría de ganancias. Entre los principales avances se destacaban Cresud, con una suba del 3,8%; Supervielle, con un 3,5%; y BBVA, con un 3,1%.

En el mercado local, el índice MSCI Merval avanzaba un 2,6% en pesos y un 1,7% en dólares, medido al contado con liquidación por Rava Bursátil.

Por su parte, el dólar oficial se mantenía sin cambios respecto del jueves y cotizaba a $1.550 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en su máximo nominal histórico.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, operaban al alza. El dólar MEP alcanzaba los $1.555,82, mientras que el contado con liquidación se ubicaba en $1.647,26.

Cuáles son los factores que impulsan el riesgo país

El avance del riesgo país en las últimas semanas responde a una combinación de factores internacionales y locales. Entre los externos, se destacó el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que elevó la referencia utilizada para evaluar el riesgo de la deuda argentina.

A ese escenario se sumó la suba del petróleo, que este viernes superaba los US$115 y alcanzaba su mayor nivel en seis meses. El movimiento estuvo asociado a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y a la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global.

En el plano local, los analistas apuntan a las dudas sobre el plan financiero del Gobierno para 2027, que impulsan ventas de bonos soberanos argentinos.

Cuando aumenta la presión vendedora, los precios de los títulos caen y sus rendimientos suben. Ese movimiento contribuye al incremento del riesgo país, un indicador que refleja la sobretasa que el mercado exige para asumir el riesgo de invertir en deuda argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense.

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