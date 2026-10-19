En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Bono
Economía

El riesgo país subió a los 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

El indicador de JP Morgan subió un 4,2% en el inicio de la semana, mientras los bonos argentinos en dólares y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaron en baja.

El riesgo país se disparó a 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026.

El riesgo país se disparó a 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026.

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y llegó a los 675 puntos básicos, su valor más elevado en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 27 unidades respecto del cierre previo de 648 puntos, en una jornada marcada por las bajas de los bonos soberanos y de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

Leé también Más de 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto y la demanda superó los U$S 2.850 millones
Las compras brutas de divisas alcanzaron los U$S 2.853 millones durante el octavo mes del año, según el Banco Central. (Foto: archivo)

La suba representa un incremento del 4,2% frente a la última rueda. De esta manera, el índice acumula un avance del 11,2% durante octubre y del 18,2% en lo que va del año.

El registro también marca el nivel más alto de los últimos 12 meses. El antecedente más cercano se remonta a fines de octubre de 2025, cuando el indicador había alcanzado los 685 puntos básicos.

Caen los bonos argentinos en Wall Street

La escalada del riesgo país se produjo en paralelo con un retroceso de los títulos públicos argentinos. Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraban una caída promedio del 0,5% durante las operaciones de este lunes.

Entre los títulos en dólares, las mayores bajas correspondían al Global 2046, con un retroceso de hasta el 0,75%. También operaban en terreno negativo el Global 2041, con una caída del 0,6%, y el Global 2038, que cedía un 0,19%.

Los Bonares, por su parte, mostraban pérdidas de hasta el 0,7%, encabezadas por los bonos Bonar 2041 y Bonar 2028. En tanto, el Bonar 2038 registraba una baja del 0,68%.

Además, los bonos denominados hard dollar acumulaban una caída promedio del 5% durante el último mes.

Las acciones argentinas también operan en baja

El clima negativo alcanzaba asimismo a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominaban las variaciones negativas.

Entre las principales bajas se destacaban Edenor, con un retroceso del 3,4%, e YPF, que perdía un 2,2%. Tenaris registraba una caída del 2%, mientras que BBVA retrocedía un 2%.

También operaban a la baja Telecom, con una pérdida del 1,9%, y el Banco Galicia, que cedía un 1,7%.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador argentino escaló a 675 puntos básicos, su máximo de 2026.
  • Mercados: Los bonos soberanos y acciones argentinas en Wall Street operaron a la baja.
  • Análisis: El índice JP Morgan mostró un avance del 4,2% semanal y del 18,2% anual.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Bono
Notas relacionadas
El dólar mayorista alcanzó su mayor distancia del techo de la banda cambiaria en 2026
El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos
Riesgo País: factores locales e internacionales lo hacen subir y se acerca al techo de 2026
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar