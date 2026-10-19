El riesgo país subió a los 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

Entre los títulos en dólares, las mayores bajas correspondían al Global 2046, con un retroceso de hasta el 0,75%. También operaban en terreno negativo el Global 2041, con una caída del 0,6%, y el Global 2038, que cedía un 0,19%.

Los Bonares, por su parte, mostraban pérdidas de hasta el 0,7%, encabezadas por los bonos Bonar 2041 y Bonar 2028. En tanto, el Bonar 2038 registraba una baja del 0,68%.

Además, los bonos denominados hard dollar acumulaban una caída promedio del 5% durante el último mes.

Las acciones argentinas también operan en baja

El clima negativo alcanzaba asimismo a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominaban las variaciones negativas.

Entre las principales bajas se destacaban Edenor, con un retroceso del 3,4%, e YPF, que perdía un 2,2%. Tenaris registraba una caída del 2%, mientras que BBVA retrocedía un 2%.

También operaban a la baja Telecom, con una pérdida del 1,9%, y el Banco Galicia, que cedía un 1,7%.