Los bonos argentinos repuntan en Wall Street y el riesgo país baja de los 660 puntos

Los ADRs argentinos también operan en alza

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street acompañan la recuperación de los bonos. Los ADRs avanzan hasta un 2,7%, con Telecom Argentina a la cabeza de las subas.

Por detrás se ubican Grupo Financiero Galicia, con un incremento del 2%, y Grupo Supervielle, que registra una mejora del 1%.

En la plaza porteña, el índice MSCI Merval avanza un 0,9% y alcanza los 98.863,5300 puntos en pesos. Por su parte, la medición en dólares registra una suba del 0,6% y se ubica en los 60,67 puntos.

El riesgo país alcanzó los 710 puntos y marcó un máximo en 2026

El indicador de J.P. Morgan superó los 700 puntos básicos durante la rueda del martes, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. El índice llegó a las 710 unidades, su nivel más alto desde octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas.