En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Acciones
Mercados financieros

Los bonos argentinos repuntan en Wall Street y el riesgo país baja de los 660 puntos

Los títulos soberanos en dólares registran subas de hasta el 0,95%, mientras que el indicador de J.P. Morgan retrocede a 657 puntos básicos. Los ADRs y el mercado accionario local también operan en alza, luego de las fuertes pérdidas de la jornada anterior.

Los títulos soberanos en dólares registran subas de hasta el 0

Los títulos soberanos en dólares registran subas de hasta el 0,95%, mientras que el indicador de J.P. Morgan retrocede a 657 puntos básicos. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran subas este miércoles en los mercados internacionales y el riesgo país cae a 657 puntos básicos, después de haber superado las 700 unidades durante la rueda anterior y alcanzar su nivel más alto del año.

Leé también El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos
El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos. (Foto: archivo)

La recuperación de los activos locales se produce en una jornada de mejora del clima financiero global, aunque la incertidumbre política y las dudas sobre las perspectivas económicas del país continúan condicionando las decisiones de los inversores.

Los bonos argentinos repuntan en Wall Street y el riesgo país baja de los 660 puntos. (Foto: archivo)

Los bonos argentinos repuntan en Wall Street y el riesgo país baja de los 660 puntos. (Foto: archivo)

Los bonos en dólares vuelven a terreno positivo

Los títulos de deuda argentina buscan recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante las últimas jornadas. En ese contexto, los bonos en moneda dura avanzan hasta un 0,95%, con subas encabezadas por el Global 2035 y el Global 2041, que registran incrementos del 0,92%.

La mejora de las cotizaciones impulsa una baja del riesgo país, el indicador elaborado por J.P. Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El índice retrocede hasta los 657 puntos básicos, aunque permanece por encima de los valores registrados a comienzos de octubre.

Los ADRs argentinos también operan en alza

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street acompañan la recuperación de los bonos. Los ADRs avanzan hasta un 2,7%, con Telecom Argentina a la cabeza de las subas.

Por detrás se ubican Grupo Financiero Galicia, con un incremento del 2%, y Grupo Supervielle, que registra una mejora del 1%.

En la plaza porteña, el índice MSCI Merval avanza un 0,9% y alcanza los 98.863,5300 puntos en pesos. Por su parte, la medición en dólares registra una suba del 0,6% y se ubica en los 60,67 puntos.

El riesgo país alcanzó los 710 puntos y marcó un máximo en 2026

El indicador de J.P. Morgan superó los 700 puntos básicos durante la rueda del martes, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. El índice llegó a las 710 unidades, su nivel más alto desde octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas.

En pocas palabras

  • Bonos soberanos: Registran subas de hasta el 0,95% en mercados internacionales.
  • Riesgo país: Cae a 657 puntos básicos tras superar las 700 unidades.
  • ADRs y Merval: Acciones argentinas en Wall Street y la plaza local operan en alza.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Acciones Mercados Bono
Notas relacionadas
El riesgo país subió a los 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026
El riesgo país llegó al valor más alto de 2026: superó los 700 puntos y bajan los bonos soberanos
Riesgo País: factores locales e internacionales lo hacen subir y se acerca al techo de 2026
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar