El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos

Las acciones argentinas operaron mixtas en Wall Street

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tuvieron resultados dispares, mientras los principales índices de Wall Street cerraron en baja.

Entre las subas se destacaron Tenaris, con un avance del 3,6%; Corporación América, que ganó un 2,3%, e YPF, con una mejora del 1,8%. En sentido contrario, Banco Macro cayó un 2%, Banco Supervielle retrocedió un 1,8% y Grupo Financiero Galicia perdió un 1,4%.

En la plaza local, el índice S&P Merval bajó un 0,4% y cerró en 2.848.945 unidades. Al medirlo en dólares al tipo de cambio contado con liquidación, retrocedió un 0,3% y se ubicó en US$ 1.766.

Qué pasó con el dólar

El dólar oficial mayorista subió $5, equivalente a un 0,3%, y cerró en $1.518.

Con este avance, el tipo de cambio recuperó parte de la caída que había registrado durante la mayor parte de la semana. Aun así, quedó un 27,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.936,17 para esa jornada.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.535, cinco pesos por encima del cierre anterior. En tanto, el promedio de las cotizaciones de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) fue de $1.534,80.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó $4,58, un 0,3%, y cerró en $1.536,21. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) operó estable en $1.613,31.