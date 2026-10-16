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El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos

El indicador de JP Morgan avanzó 26 unidades en la última jornada y terminó en 648 puntos básicos, cerca del máximo anual de 655. En cuatro días acumuló una suba de 59 puntos.

El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos. (Foto: archivo)

El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y cerró la semana cerca de los 650 puntos. (Foto: archivo)

El riesgo país subió por cuarta rueda consecutiva y superó los 640 puntos básicos. De esta manera, quedó a solo siete unidades de su máximo del año, cuando alcanzó los 655 puntos a principios de octubre. La tendencia alcista se produjo en un contexto internacional desfavorable para los activos argentinos.

Leé también El riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos y los activos argentinos operan en baja
El indicador de JP Morgan avanzó hasta los 590 puntos básicos y llegó a tocar los 600 durante la rueda. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 26 unidades y cerró en 648 puntos básicos, una suba del 4%. El movimiento estuvo impulsado principalmente por la caída de los bonos soberanos argentinos. Los Bonares retrocedieron hasta un 1,4%, mientras que los Globales cayeron hasta un 2,1%.

En el plano internacional, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicó en el 5,09%.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tuvieron resultados dispares, mientras los principales índices de Wall Street cerraron en baja. (Foto: archivo)

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tuvieron resultados dispares, mientras los principales índices de Wall Street cerraron en baja. (Foto: archivo)

En cuatro jornadas, el riesgo país acumuló una suba de 59 puntos. En lo que va de octubre, avanzó 41 unidades frente a los 607 puntos con los que había cerrado septiembre, un incremento del 6,8%. En el acumulado del año, registró un alza de 77 puntos, equivalente al 13,5%.

Las acciones argentinas operaron mixtas en Wall Street

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tuvieron resultados dispares, mientras los principales índices de Wall Street cerraron en baja.

Entre las subas se destacaron Tenaris, con un avance del 3,6%; Corporación América, que ganó un 2,3%, e YPF, con una mejora del 1,8%. En sentido contrario, Banco Macro cayó un 2%, Banco Supervielle retrocedió un 1,8% y Grupo Financiero Galicia perdió un 1,4%.

En la plaza local, el índice S&P Merval bajó un 0,4% y cerró en 2.848.945 unidades. Al medirlo en dólares al tipo de cambio contado con liquidación, retrocedió un 0,3% y se ubicó en US$ 1.766.

Qué pasó con el dólar

El dólar oficial mayorista subió $5, equivalente a un 0,3%, y cerró en $1.518.

Con este avance, el tipo de cambio recuperó parte de la caída que había registrado durante la mayor parte de la semana. Aun así, quedó un 27,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.936,17 para esa jornada.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista se vendió a $1.535, cinco pesos por encima del cierre anterior. En tanto, el promedio de las cotizaciones de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) fue de $1.534,80.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó $4,58, un 0,3%, y cerró en $1.536,21. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) operó estable en $1.613,31.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador JP Morgan subió 26 puntos y cerró en 648 unidades.
  • Bonos y acciones: Los bonos soberanos cayeron hasta 2,1%; las acciones argentinas operaron mixtas en Wall Street.
  • Dólar: El dólar mayorista subió $5 y finalizó la semana en $1.518.
Resumen generado por Thinkindot AI
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