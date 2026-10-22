Las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en agosto pero hubo mejoras en los shoppings

Entre los rubros que registraron los mayores aumentos interanuales en las ventas a precios corrientes se destacaron las carnes, con una suba del 38,5%; las verduras y frutas, con el 32,6%; los artículos de limpieza y perfumería, con el 25,6%; y los alimentos preparados y de rotisería, con el 25,1%.

Los autoservicios mayoristas también registraron bajas

El comportamiento de los autoservicios mayoristas fue similar al de los supermercados. En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes cayó un 3,6% respecto del mes anterior, mientras que el retroceso acumulado entre enero y agosto alcanzó el 2,9%.

De esta manera, el canal mayorista también mostró una contracción en el nivel de ventas durante los primeros ocho meses del año.

El efectivo y las tarjetas concentraron los pagos en supermercados

El informe del Indec también detalló cómo pagaron los consumidores durante agosto. Las operaciones en efectivo sumaron $443.756 millones, equivalentes al 17% de las ventas totales. El monto representó un incremento interanual del 35,2%.

Los pagos con tarjeta de débito alcanzaron los $625.010 millones, alrededor del 23,9% del total, con una suba del 14% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, las compras abonadas con tarjeta de crédito totalizaron $1.125.612 millones, cerca del 43% de las ventas.

Los otros medios de pago, entre ellos las operaciones mediante códigos QR, sumaron $422.551 millones. Ese monto representó el 16,1% del total y registró un aumento interanual del 50,2%.

Los pagos con tarjeta de débito alcanzaron los $625.010 millones, alrededor del 23,9% del total, con una suba del 14% frente al mismo mes de 2025. (Foto: archivo)

Qué pasó con los shoppings

A diferencia de los supermercados y los mayoristas, los centros de compras registraron una evolución positiva. La Encuesta Nacional de Centros de Compras indicó que las ventas a precios constantes aumentaron un 3,7% en agosto de 2026 respecto del mismo mes del año anterior.

En cuanto a la composición de las ventas, la indumentaria, el calzado y la marroquinería concentraron el 31,4%. Le siguieron el patio de comidas, los alimentos y los kioscos, con el 18,9%; la ropa y los accesorios deportivos, con el 15%; los artículos electrónicos, electrodomésticos y de computación, con el 8,3%; y el rubro resto, con el 5,9%.

Cómo evolucionaron las ventas por región

El relevamiento también detalló los montos de ventas a precios corrientes en las distintas jurisdicciones del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las operaciones alcanzaron los $205.435 millones, con un aumento interanual del 31,6%.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas sumaron $229.711 millones, lo que representó una suba del 20,4% frente a agosto de 2025. La región Pampeana registró operaciones por $144.669 millones, con un incremento del 20,1%.

En Cuyo, las ventas totalizaron $47.567 millones, un 23,9% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la región Norte alcanzó los $34.601 millones, con una mejora interanual del 21,9%, mientras que la Patagonia registró ventas por $36.579 millones, un 32,2% por encima de agosto de 2025.