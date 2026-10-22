Las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en agosto pero hubo mejoras en los shoppings

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas registraron caídas interanuales en agosto, mientras que los centros de compras mostraron una evolución positiva.
Los datos del Indec mostraron bajas interanuales en supermercados y autoservicios mayoristas, mientras que los centros de compras registraron una mejora real.
Los datos del Indec mostraron bajas interanuales en supermercados y autoservicios mayoristas, mientras que los centros de compras registraron una mejora real. (Foto: archivo)
Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas registraron caídas interanuales en agosto, mientras que los centros de compras mostraron una evolución positiva.
Según los relevamientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las operaciones en supermercados retrocedieron 3,7% frente al mismo mes de 2025 y las de los mayoristas bajaron 3,6%. En cambio, los shoppings anotaron un crecimiento real del 3,7% interanual.
En los supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes, que permite medir la evolución de las cantidades vendidas sin el efecto de los cambios de precios, registró una baja mensual del 0,8% en agosto. Además, la caída acumulada en los primeros ocho meses de 2026 llegó al 2,8%.
A precios corrientes, las ventas totalizaron $2.616.930,1 millones. El monto representó un incremento del 24,4% respecto de agosto del año anterior.
Entre los rubros que registraron los mayores aumentos interanuales en las ventas a precios corrientes se destacaron las carnes, con una suba del 38,5%; las verduras y frutas, con el 32,6%; los artículos de limpieza y perfumería, con el 25,6%; y los alimentos preparados y de rotisería, con el 25,1%.
El comportamiento de los autoservicios mayoristas fue similar al de los supermercados. En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes cayó un 3,6% respecto del mes anterior, mientras que el retroceso acumulado entre enero y agosto alcanzó el 2,9%.
De esta manera, el canal mayorista también mostró una contracción en el nivel de ventas durante los primeros ocho meses del año.
El informe del Indec también detalló cómo pagaron los consumidores durante agosto. Las operaciones en efectivo sumaron $443.756 millones, equivalentes al 17% de las ventas totales. El monto representó un incremento interanual del 35,2%.
Los pagos con tarjeta de débito alcanzaron los $625.010 millones, alrededor del 23,9% del total, con una suba del 14% frente al mismo mes de 2025.
Por su parte, las compras abonadas con tarjeta de crédito totalizaron $1.125.612 millones, cerca del 43% de las ventas.
Los otros medios de pago, entre ellos las operaciones mediante códigos QR, sumaron $422.551 millones. Ese monto representó el 16,1% del total y registró un aumento interanual del 50,2%.
A diferencia de los supermercados y los mayoristas, los centros de compras registraron una evolución positiva. La Encuesta Nacional de Centros de Compras indicó que las ventas a precios constantes aumentaron un 3,7% en agosto de 2026 respecto del mismo mes del año anterior.
En cuanto a la composición de las ventas, la indumentaria, el calzado y la marroquinería concentraron el 31,4%. Le siguieron el patio de comidas, los alimentos y los kioscos, con el 18,9%; la ropa y los accesorios deportivos, con el 15%; los artículos electrónicos, electrodomésticos y de computación, con el 8,3%; y el rubro resto, con el 5,9%.
El relevamiento también detalló los montos de ventas a precios corrientes en las distintas jurisdicciones del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las operaciones alcanzaron los $205.435 millones, con un aumento interanual del 31,6%.
En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas sumaron $229.711 millones, lo que representó una suba del 20,4% frente a agosto de 2025. La región Pampeana registró operaciones por $144.669 millones, con un incremento del 20,1%.
En Cuyo, las ventas totalizaron $47.567 millones, un 23,9% más que en el mismo mes del año anterior.
Por su parte, la región Norte alcanzó los $34.601 millones, con una mejora interanual del 21,9%, mientras que la Patagonia registró ventas por $36.579 millones, un 32,2% por encima de agosto de 2025.