Los salarios registrados le ganaron a la inflación en agosto: cuánto aumentaron

En conjunto, el índice general acumuló una suba interanual del 35,6%, por encima de la inflación del mismo período, que llegó al 33,5%. Sin embargo, la evolución fue dispar según la modalidad de empleo.

Los salarios privados registrados aumentaron 30,4% interanual, mientras que los del sector público avanzaron 30,3%. En el segmento privado no registrado, la variación alcanzó el 55,4%.

La evolución de los ingresos en lo que va del año

Entre enero y agosto, el índice general de salarios acumuló un incremento del 25,1%, frente a una inflación del 21,3% para el mismo período.

Al desagregar los datos por sector, las remuneraciones del empleo privado registrado acumularon una suba del 20,4%, mientras que las del sector público aumentaron 23,8%. En tanto, los ingresos de los trabajadores privados no registrados registraron un avance del 38,4%.

La serie mensual del Indec muestra que los aumentos salariales fueron variables durante los primeros ocho meses de 2026. El índice general subió 2% en enero, 1,8% en febrero, 3% en marzo, 3,5% en abril, 1,8% en mayo, 2,9% en junio, 2,8% en julio y 2,7% en agosto.

Diferencias entre los sectores

Los datos oficiales muestran que los salarios evolucionaron de manera desigual según la modalidad de empleo. En agosto, las remuneraciones privadas registradas y las del sector público superaron la inflación mensual, mientras que el índice general también registró una mejora por encima del aumento de precios.

Las remuneraciones del sector privado registrado aumentaron 2,8% y las del sector público, 2,3%, frente a una inflación mensual del 1,7%. (Foto: archivo)

No obstante, las variaciones acumuladas durante el año y en la comparación interanual reflejan diferencias entre los trabajadores formales y los informales.

Caputo destacó la mejora de los salarios registrados

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la evolución de los ingresos formales a través de una publicación en redes sociales. Según señaló, el índice de salarios del sector registrado creció 2,6% en agosto, impulsado por los aumentos del empleo privado formal y del sector público.

El funcionario sostuvo que, descontada la inflación, los salarios privados registrados mejoraron 1,1% en términos reales, mientras que los del sector público avanzaron 0,6%. También afirmó que los ingresos del sector privado registrado acumularon tres meses consecutivos de crecimiento real y alcanzaron su nivel más alto desde enero de 2026.

Caputo vinculó esa evolución con el desempeño de otras prestaciones sociales, como las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). De acuerdo con los datos que difundió, ambas aumentaron 0,2% en términos reales en septiembre y acumularon seis meses consecutivos de crecimiento, hasta alcanzar su mayor nivel desde julio de 2025.