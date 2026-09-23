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Las ventas en supermercados volvieron a caer en julio, mientras mejoraron mayoristas y shoppings

Las ventas en supermercados volvieron a caer y alcanzaron su nivel más bajo desde noviembre de 2025, mientras que los mayoristas y los centros de compra mostraron leves repuntes. Los primeros datos privados sobre agosto anticipan nuevas bajas en el consumo masivo.

Las ventas en supermercados cayeron en julio

Las ventas en supermercados cayeron en julio, mientras que los mayoristas y los centros de compra mostraron leves repuntes. (Foto: archivo)

El consumo mostró resultados dispares en julio, con una nueva caída de las ventas en supermercados y mejoras mensuales en mayoristas y shoppings, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec). El retroceso de los supermercados se sumó a la baja registrada en junio y llevó al indicador a uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

Leé también Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en marzo: cuánto midieron
Las ventas totales en supermercados registraron una caída interanual de 5,1% en marzo. (Foto: archivo)

Las ventas en supermercados disminuyeron 0,7% en términos reales y desestacionalizados respecto de junio, después de haber retrocedido 1,3% el mes anterior. La serie alcanzó así su menor nivel desde noviembre de 2025 y registró además su segundo valor más bajo desde mediados de 2024.

En la comparación con julio del año pasado, la caída fue del 2,1%. En tanto, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 mostró un descenso del 2,7% frente al mismo período de 2025.

Qué productos cayeron más en los supermercados

Las mayores bajas interanuales dentro de los supermercados se concentraron en los rubros de indumentaria y productos de electrónica. En sentido contrario, el único incremento relevante se registró en las ventas de carnes.

Los medios de pago también mostraron cambios durante julio. El uso de “otros medios de pago”, categoría que incluye transferencias y códigos QR, volvió a crecer con fuerza y representó el 15,6% de las operaciones. Se trata del porcentaje más alto desde que existen registros.

El uso de “otros medios de pago”, categoría que incluye transferencias y códigos QR, volvió a crecer con fuerza y representó el 15,6% de las operaciones. (Foto: archivo)

El uso de “otros medios de pago”, categoría que incluye transferencias y códigos QR, volvió a crecer con fuerza y representó el 15,6% de las operaciones. (Foto: archivo)

El efectivo, por su parte, tuvo un leve crecimiento real, en contraste con lo ocurrido durante los meses anteriores. Las tarjetas volvieron a mostrar retrocesos y, en el caso de las de crédito, su participación sobre el total de las ventas fue la más baja desde marzo de 2024.

Cómo les fue a los mayoristas

Los autoservicios mayoristas tuvieron un comportamiento diferente al de los supermercados. Sus ventas aumentaron 1,2% en términos reales durante julio respecto de junio.

La evolución mensual de este segmento viene mostrando una dinámica irregular desde abril, con una sucesión de subas y bajas. En la comparación interanual, de todos modos, las ventas todavía quedaron 1,1% por debajo de julio de 2025.

Los productos de electrónica e indumentaria volvieron a concentrar las principales caídas. Los lácteos, en cambio, fueron los que registraron el mayor crecimiento real.

En cuanto a los medios de pago, los mayoristas también registraron un aumento en el uso de efectivo y de “otros medios de pago”, aunque en este caso el primero tuvo una expansión mayor.

Los shoppings también tuvieron un repunte

Los centros de compra mostraron una mejora mensual de 0,5% en julio. El resultado, sin embargo, no alcanzó para compensar el desplome de 6% registrado durante junio.

Frente a julio de 2025, las ventas en los shoppings crecieron 1,9%.

El comportamiento de las compras en estos establecimientos también se diferenció del observado en supermercados y mayoristas. Las mayores subas se concentraron en equipamiento para el hogar, indumentaria y las actividades vinculadas con “diversión y esparcimiento”.

En pocas palabras

  • Consumo dispar: Las ventas en supermercados cayeron 0,7% en julio, mientras mayoristas y shoppings repuntaron.
  • Menor nivel: El retroceso de los supermercados alcanzó su menor nivel desde noviembre de 2025.
  • Productos clave: Cayeron indumentaria y electrónica en supermercados, pero subieron carnes; en mayoristas repuntaron lácteos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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