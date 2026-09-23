Las ventas en supermercados volvieron a caer en julio, mientras mejoraron mayoristas y shoppings

Los medios de pago también mostraron cambios durante julio. El uso de “otros medios de pago”, categoría que incluye transferencias y códigos QR, volvió a crecer con fuerza y representó el 15,6% de las operaciones. Se trata del porcentaje más alto desde que existen registros.

El uso de “otros medios de pago”, categoría que incluye transferencias y códigos QR, volvió a crecer con fuerza y representó el 15,6% de las operaciones. (Foto: archivo)

El efectivo, por su parte, tuvo un leve crecimiento real, en contraste con lo ocurrido durante los meses anteriores. Las tarjetas volvieron a mostrar retrocesos y, en el caso de las de crédito, su participación sobre el total de las ventas fue la más baja desde marzo de 2024.

Cómo les fue a los mayoristas

Los autoservicios mayoristas tuvieron un comportamiento diferente al de los supermercados. Sus ventas aumentaron 1,2% en términos reales durante julio respecto de junio.

La evolución mensual de este segmento viene mostrando una dinámica irregular desde abril, con una sucesión de subas y bajas. En la comparación interanual, de todos modos, las ventas todavía quedaron 1,1% por debajo de julio de 2025.

Los productos de electrónica e indumentaria volvieron a concentrar las principales caídas. Los lácteos, en cambio, fueron los que registraron el mayor crecimiento real.

En cuanto a los medios de pago, los mayoristas también registraron un aumento en el uso de efectivo y de “otros medios de pago”, aunque en este caso el primero tuvo una expansión mayor.

Los shoppings también tuvieron un repunte

Los centros de compra mostraron una mejora mensual de 0,5% en julio. El resultado, sin embargo, no alcanzó para compensar el desplome de 6% registrado durante junio.

Frente a julio de 2025, las ventas en los shoppings crecieron 1,9%.

El comportamiento de las compras en estos establecimientos también se diferenció del observado en supermercados y mayoristas. Las mayores subas se concentraron en equipamiento para el hogar, indumentaria y las actividades vinculadas con “diversión y esparcimiento”.