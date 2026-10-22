Obras en el aeropuerto de Ezeiza: 14 aerolíneas suspenden sus vuelos por 18 días

Esta restricción afecta especialmente a los aviones de fuselaje ancho, como los Boeing 777 y 787 y los Airbus A330, que necesitan mayor distancia para despegar cuando transportan grandes cantidades de combustible, pasajeros y carga.

Por ese motivo, las aerolíneas que mantengan sus vuelos de larga distancia deberán adaptar sus operaciones. Entre las alternativas previstas se encuentran las escalas técnicas para reabastecer combustible, las restricciones de carga y los cambios en la planificación de los vuelos.

Qué aerolíneas seguirán operando en Ezeiza

De acuerdo con el esquema operativo difundido por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), 16 compañías mantendrán sus servicios durante las obras, aunque eso no significa que todas conserven sus itinerarios sin modificaciones.

Las aerolíneas que continuarán operando son:

Aerolíneas Argentinas

Air Europa

Andes

Arajet

Avianca

Boliviana de Aviación

Copa Airlines

Flybondi

GOL Linhas Aéreas

Iberia

ITA Airways

JetSMART

LATAM

Level

Plus Ultra

Sky Airline

En algunos casos, las compañías deberán incorporar escalas técnicas o realizar ajustes para adecuarse a las limitaciones de la pista. Por eso, los pasajeros que tengan vuelos programados durante esas fechas deberán verificar las condiciones particulares de sus reservas.

Otras compañías buscarán alternativas para sostener sus vuelos. Aerolíneas Argentinas mantendrá sus conexiones con Miami, Cancún, Punta Cana y Aruba, pero incorporará escalas técnicas en Río de Janeiro para los servicios a Madrid y Roma. Iberia, Air Europa y Level también recurrirán a paradas en Montevideo para reabastecer combustible antes de continuar hacia España.

Las 14 aerolíneas que suspenderán sus vuelos

Por las restricciones operativas, otras 14 compañías resolvieron suspender temporalmente sus servicios hacia y desde Ezeiza durante el período informado.

El listado incluye a:

Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta Air Lines

Emirates

Ethiopian Airlines

KLM

Lufthansa

Swiss

Turkish Airlines

United Airlines

Las medidas corresponden al esquema comunicado para las obras, aunque las condiciones concretas de reprogramación y las alternativas para los pasajeros dependen de cada compañía.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Quienes tengan pasajes con salida o llegada a Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre deberían consultar el estado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Las modificaciones pueden incluir cancelaciones, cambios de horario, escalas técnicas o reubicaciones en otros servicios. Incluso cuando una aerolínea mantenga sus operaciones, el itinerario original puede sufrir cambios por las limitaciones de la pista.

Ante cualquier modificación, se recomienda revisar las comunicaciones oficiales de la compañía y consultar las opciones disponibles para reprogramar el viaje.