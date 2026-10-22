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Obras en el aeropuerto de Ezeiza: 14 aerolíneas suspenden sus vuelos por 18 días

El aeropuerto funcionará con una sola pista y una extensión operativa reducida de 3.300 a 1.850 metros. Dieciséis compañías mantendrán sus operaciones, aunque algunas deberán modificar sus rutas o incorporar escalas técnicas.

Obras en Ezeiza: cuáles son las 14 aerolíneas que suspenden sus vuelos y cuáles seguirán operando

Obras en Ezeiza: cuáles son las 14 aerolíneas que suspenden sus vuelos y cuáles seguirán operando

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza atravesará un período de restricciones operativas entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre por un plan de obras que obligará a reorganizar parte de los vuelos nacionales e internacionales. Durante esos 18 días, 14 aerolíneas suspenderán temporalmente sus servicios, mientras que otras 16 continuarán operando con distintos ajustes.

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Los trabajos forman parte de un plan de infraestructura de Aeropuertos Argentina que contempla una inversión de aproximadamente US$ 110 millones. El proyecto incluye la rehabilitación integral de la pista secundaria 17-35 y la reparación de su intersección con la pista principal 11-29.

Aunque el aeropuerto no cerrará, la reducción del espacio disponible para las operaciones obligará a las compañías a adaptar sus servicios, especialmente aquellos que utilizan aviones de fuselaje ancho para cubrir rutas de larga distancia.

Por qué se reducirán las operaciones en Ezeiza

Durante el período de obras, los despegues y aterrizajes quedarán limitados a la pista 11-29, que tendrá una longitud operativa de 1.850 metros, frente a los 3.300 metros habituales.

Esta restricción afecta especialmente a los aviones de fuselaje ancho, como los Boeing 777 y 787 y los Airbus A330, que necesitan mayor distancia para despegar cuando transportan grandes cantidades de combustible, pasajeros y carga.

Por ese motivo, las aerolíneas que mantengan sus vuelos de larga distancia deberán adaptar sus operaciones. Entre las alternativas previstas se encuentran las escalas técnicas para reabastecer combustible, las restricciones de carga y los cambios en la planificación de los vuelos.

Qué aerolíneas seguirán operando en Ezeiza

De acuerdo con el esquema operativo difundido por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), 16 compañías mantendrán sus servicios durante las obras, aunque eso no significa que todas conserven sus itinerarios sin modificaciones.

Las aerolíneas que continuarán operando son:

  • Aerolíneas Argentinas

  • Air Europa

  • Andes

  • Arajet

  • Avianca

  • Boliviana de Aviación

  • Copa Airlines

  • Flybondi

  • GOL Linhas Aéreas

  • Iberia

  • ITA Airways

  • JetSMART

  • LATAM

  • Level

  • Plus Ultra

  • Sky Airline

En algunos casos, las compañías deberán incorporar escalas técnicas o realizar ajustes para adecuarse a las limitaciones de la pista. Por eso, los pasajeros que tengan vuelos programados durante esas fechas deberán verificar las condiciones particulares de sus reservas.

Otras compañías buscarán alternativas para sostener sus vuelos. Aerolíneas Argentinas mantendrá sus conexiones con Miami, Cancún, Punta Cana y Aruba, pero incorporará escalas técnicas en Río de Janeiro para los servicios a Madrid y Roma. Iberia, Air Europa y Level también recurrirán a paradas en Montevideo para reabastecer combustible antes de continuar hacia España.

Las 14 aerolíneas que suspenderán sus vuelos

Por las restricciones operativas, otras 14 compañías resolvieron suspender temporalmente sus servicios hacia y desde Ezeiza durante el período informado.

El listado incluye a:

  • Aeroméxico

  • Air Canada

  • Air France

  • American Airlines

  • British Airways

  • China Eastern

  • Delta Air Lines

  • Emirates

  • Ethiopian Airlines

  • KLM

  • Lufthansa

  • Swiss

  • Turkish Airlines

  • United Airlines

Las medidas corresponden al esquema comunicado para las obras, aunque las condiciones concretas de reprogramación y las alternativas para los pasajeros dependen de cada compañía.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Quienes tengan pasajes con salida o llegada a Ezeiza entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre deberían consultar el estado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

Las modificaciones pueden incluir cancelaciones, cambios de horario, escalas técnicas o reubicaciones en otros servicios. Incluso cuando una aerolínea mantenga sus operaciones, el itinerario original puede sufrir cambios por las limitaciones de la pista.

Ante cualquier modificación, se recomienda revisar las comunicaciones oficiales de la compañía y consultar las opciones disponibles para reprogramar el viaje.

En pocas palabras

  • Obras en Ezeiza: El aeropuerto operará con una pista reducida y restricciones del 25 de octubre al 11 de noviembre.
  • Impacto operativo: 14 aerolíneas suspenderán vuelos, mientras que 16 operarán con ajustes y posibles escalas técnicas.
  • Recomendación: Se aconseja a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y las condiciones de sus reservas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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