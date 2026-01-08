Más de 40 vuelos serán reprogramados en el Aeropuerto de Ezeiza por obras de mantenimiento en las pistas

La Secretaría de Transporte informó que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecerá cerrado este viernes durante varias horas debido a obras de mantenimiento programadas en las pistas. La medida afectará a más de 40 vuelos.
Así lo informó la Secretaría de Transporte e indicó que “las tareas fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas”. Cuánto tiempo durarán las tareas.
Más de 40 vuelos serán reprogramados en el Aeropuerto de Ezeiza.
Según el comunicado oficial, las tareas fueron planificadas y consensuadas con las aerolíneas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo conjunto con la comunidad aeronáutica. La cartera que conduce Luis Pierrini remarcó que se trata de un procedimiento preventivo.
El cierre total de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini está previsto entre las 13:55 y las 17:40, franja horaria que fue definida tras un análisis conjunto para reducir el impacto operativo y minimizar las demoras para los pasajeros.
Desde Transporte explicaron que todas las aerolíneas que operan en Ezeiza fueron notificadas con anticipación y participaron en la definición del horario, al considerar que ese período presenta menor concentración de vuelos internacionales y regionales.
“La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de evitar afectaciones mayores a la operación aeroportuaria y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”, señalaron desde el organismo.
Asimismo, destacaron que la decisión se tomó tras una evaluación técnica integral, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas y priorizar la seguridad operacional, considerada el eje central del sistema aeronáutico.
En total, 41 vuelos se verán afectados, por lo que las aerolíneas ya trabajan en la reprogramación de horarios, cambios de itinerario y notificación a los pasajeros.
Desde la Secretaría de Transporte recomendaron a quienes tengan vuelos programados para este viernes verificar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente y comunicarse de forma directa ante cualquier duda o posible modificación.