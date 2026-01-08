Más de 40 vuelos serán reprogramados en el Aeropuerto de Ezeiza por obras de mantenimiento en las pistas

P7A7F6LTTNDYFDFO5EXFXZSIFY La pista del aeropuerto estará frenada por poco más de cuatro horas.

“La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de evitar afectaciones mayores a la operación aeroportuaria y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”, señalaron desde el organismo.

Asimismo, destacaron que la decisión se tomó tras una evaluación técnica integral, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas y priorizar la seguridad operacional, considerada el eje central del sistema aeronáutico.

En total, 41 vuelos se verán afectados, por lo que las aerolíneas ya trabajan en la reprogramación de horarios, cambios de itinerario y notificación a los pasajeros.

Desde la Secretaría de Transporte recomendaron a quienes tengan vuelos programados para este viernes verificar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente y comunicarse de forma directa ante cualquier duda o posible modificación.