Un avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid tuvo una falla y volvió a Ezeiza: qué pasó

Los reportes llegaron desde Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. Algunos vecinos incluso señalaron que sintieron vibraciones en las ventanas de sus viviendas.

Según explicaron fuentes oficiales, los ruidos estuvieron relacionados con un fenómeno conocido como “compressor stall”, una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor. Este tipo de situación puede generar sonidos similares a detonaciones, aunque no implica necesariamente que haya fuego o una explosión del motor.

La explicación apunta a que las variaciones en el flujo de aire dentro del motor fueron las responsables de los estruendos que se percibieron desde tierra.

El vuelo fue reprogramado y continuó hacia Madrid

Después del aterrizaje, Aerolíneas Argentinas reprogramó el vuelo hacia España y decidió utilizar otra aeronave para completar el servicio.

El segundo avión utilizado fue un Airbus A330-243, que volvió a despegar desde Ezeiza alrededor de las 4.30 de la madrugada. El servicio continuó finalmente con destino a Madrid, donde estaba previsto que arribara durante la jornada.

Los registros de seguimiento del vuelo confirman que el servicio AR1132 tuvo una incidencia y regresó a Ezeiza durante la madrugada del 25 de septiembre.

La aeronave involucrada en el episodio quedó en tierra para que se realizaran las revisiones correspondientes y se pudiera determinar el origen de la falla registrada en el motor.

Los mensajes de los vecinos durante el episodio

El episodio generó preocupación entre habitantes de las localidades ubicadas en el recorrido del avión. En redes sociales, varios usuarios describieron los sonidos que escucharon durante la madrugada. “Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, escribió una vecina.

Otra persona aseguró haber escuchado tres fuertes detonaciones y relató que incluso las ventanas de su vivienda llegaron a vibrar.

Finalmente, la aeronave pudo regresar al aeropuerto de origen y el vuelo hacia Madrid continuó con otro avión, sin que el incidente inicial impidiera completar el servicio.