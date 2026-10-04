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Messi ya está en Ezeiza: así se prepara para su última despedida con la Selección argentina

El capitán arribó al predio de la AFA después de pasar el fin de semana en Rosario y ya se reencontró con sus compañeros. Este martes jugará ante Benín en el Monumental, en lo que será su última presentación con la Albiceleste en el país.

Messi ya está en Ezeiza: así se prepara para su última despedida con la Selección argentina

Messi ya está en Ezeiza: así se prepara para su última despedida con la Selección argentina

Lionel Messi ya está en el predio de la AFA en Ezeiza para afrontar la última concentración de la Selección argentina antes de su despedida. El capitán llegó este domingo y se reencontró con el plantel dirigido por Lionel Scaloni, que se prepara para el partido ante Benín.

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Lionel Scaloni y los futbolistas de la Selección Argentina dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi antes de su despedida. 

El rosarino había llegado durante el fin de semana a Rosario y este domingo se trasladó hasta el predio de la AFA. Allí se sumó al grupo para comenzar a preparar el encuentro que tendrá lugar este martes en el estadio Monumental.

La llegada del capitán fue confirmada por la propia AFA a través de sus redes sociales. “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, publicó la entidad junto con imágenes del futbolista.

El reencuentro de Messi con sus compañeros antes de la despedida

En las fotografías difundidas por la AFA se puede observar a Messi distendido, con lentes de sol, mientras desciende de una combi y se encuentra con Claudio “Chiqui” Tapia. El capitán ya quedó a disposición del cuerpo técnico para la última parte de la preparación.

Messi no formó parte de los partidos anteriores de esta ventana. El delantero estuvo ausente en el encuentro frente a Bolivia, disputado en Córdoba, y tampoco participó de la goleada 7-0 ante Burkina Faso.

Su regreso se producirá este martes, cuando la Selección argentina enfrente a Benín desde las 20 en el estadio Monumental. Será el tercer y último compromiso del seleccionado durante esta ventana y, especialmente, una noche cargada de significado por tratarse de su última presentación con la Albiceleste en el país.

La camiseta especial que usará Messi en su último partido

Para una ocasión tan particular, Messi utilizará una camiseta especialmente preparada para su despedida. La indumentaria tendrá un lugar especial en su colección personal y quedará junto a los numerosos trofeos y reconocimientos que consiguió a lo largo de su carrera.

El diseño tendrá dos franjas verticales celestes y una blanca en el centro, con el sol de la bandera argentina ubicado en el medio. Además, tanto el nombre de Messi como los números estarán confeccionados en color dorado.

La camiseta será otro de los detalles que acompañarán una jornada que tendrá al capitán como principal protagonista. El partido ante Benín marcará su última aparición con la Selección argentina en territorio nacional.

La última práctica antes del partido ante Benín

El plantel comenzó este domingo con los trabajos bajo las órdenes de Scaloni y su cuerpo técnico. La práctica estaba programada para las 18.30 en el predio de Ezeiza y contó con la presencia de Messi luego de su llegada.

Este lunes tendrá lugar el último entrenamiento antes del encuentro frente a Benín, aunque todavía resta confirmar el horario de la práctica. Será la última oportunidad del cuerpo técnico para terminar de definir los detalles del equipo que saldrá al Monumental.

Además, está previsto que tanto Messi como Lionel Scaloni brinden declaraciones antes del partido. Será uno de los momentos más esperados de la previa, en especial por tratarse del último encuentro del capitán con la camiseta argentina en el país.

Después de años de títulos, partidos decisivos y momentos históricos, Messi se prepara así para una noche diferente. El Monumental será el escenario elegido para que el capitán vuelva a vestir la camiseta de la Selección y dispute su último partido como local ante el público argentino.

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