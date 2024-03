Empresarios argentinos consideraron "muy positiva" su participación en la feria Anato, de Colombia

"Se ha notado una atención muy especial del mercado colombiano por los productos argentinos y un clima permanente de reuniones de negocios", aseveró el empresario, al hacer un balance global de la presencia nacional en la feria colombiana.

Reppucci destacó que "Colombia se encuentra ubicado entre los principales 10 destinos que generan llegada de turistas extranjeros a Argentina", y apuntó que "en 2023 ingresaron más de 140.000 colombianos, con un impacto económico de más de 120 millones de dólares".

"Se estima una permanencia promedio del turista colombiano de 17 días y es por eso que es uno de los mercados que debemos tener permanente presencia junto con el Inprotur y hacer acciones de capacitaciones para seguir ofreciendo los productos que sabemos que ellos demandan dentro de nuestro país", subrayó.

En el contexto de la feria, también se concretó el lanzamiento del vuelo Bogotá-Ezeiza de la compañía Gol, que comenzará a operar a partir de abril en cuatro frecuencias semanales con la idea de pasar a un vuelo diario a partir de julio.

La ruta San Pablo-Bogotá-Ezeiza representará un total de 44 mil asientos en 2024.

Además, tres destinos argentinos fueron distinguidos, durante la feria con los premios Top Traveler's Choice Awards de Tripadvisor, tales los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el rubro Best of the Best Destinations, Top Destinations - South America, en tanto que en la categoría Best of the Best Beaches, Top 10 - South America, fueron distinguidas Playa El Doradillo (Chubut) y Playa Quila Quina (Neuquén).