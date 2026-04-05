Escándalo internacional por racismo: el video del padre de Agostina Páez desata repudio en Brasil y suma polémica

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Una de las reacciones más contundentes fue la de la abogada Flávia Oliveira, representante de los denunciantes en Brasil, quien lanzó una frase lapidaria:

“No les enseñó absolutamente nada”, en referencia a lo ocurrido tras la detención de la joven. La letrada fue más allá y planteó que el episodio demuestra que el proceso judicial no tuvo un efecto ejemplificador, lo que agrava la percepción negativa en el país vecino.

El contexto es clave: el video apareció a pocos días de que la Justicia brasileña avance con definiciones sobre la causa, lo que volvió a poner el caso en agenda y tensó aún más la relación mediática entre ambos países.

El descargo de Agostina Páez: “No tengo nada que ver”

Frente a la viralización del video, Agostina Páez decidió expresarse públicamente para marcar distancia del accionar de su padre.

A través de sus redes sociales, la joven fue categórica: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”. Según explicó, no estuvo presente en el momento del episodio y se encontraba en su casa, acompañada por amigos.

En su mensaje, también dejó en claro un punto central: no se siente responsable por las conductas de su padre. “No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

El descargo se enmarca en un momento delicado para la joven, quien viene de atravesar un proceso judicial en Brasil, donde estuvo detenida durante más de dos meses acusada de injuria racial.

Tras pagar una fianza y obtener autorización judicial, pudo regresar a la Argentina, aunque la causa sigue en curso. En ese contexto, su mensaje también buscó despegar su situación personal del nuevo escándalo, intentando evitar que el caso escale aún más en la opinión pública.

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La defensa de Stefany Budan: el factor alcohol y la falta de control

Quien también salió a hablar fue Stefany Budan, pareja de Mariano Páez, que eligió un enfoque distinto: no negó el video, pero buscó contextualizarlo.

En un descargo en redes sociales, explicó que el episodio ocurrió en medio de una celebración y que el hombre se encontraba en estado de ebriedad.

“Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad”. Según argumentó, esa condición invalida cualquier interpretación literal de lo ocurrido:

“En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad. El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”.

Budan incluso fue más allá y relativizó otras frases polémicas que aparecen en el video, asegurando que no deben tomarse como reales ni como confesiones.

El planteo, sin embargo, abrió otra controversia: mientras Mariano Páez había dicho inicialmente que el video era “trucado”, la versión de su pareja contradijo esa postura, al reconocer implícitamente la autenticidad del material.

La palabra de Mariano Páez: denuncia de extorsión

En paralelo, el propio Mariano Páez también dio su versión y sostuvo que el video fue manipulado. “Está trucado”, aseguró, y agregó que fue víctima de un intento de extorsión.

Según relató, personas desconocidas le habrían pedido $5 millones para evitar la difusión del material, algo que rechazó de inmediato.

“Les dije que no, que hagan lo que quieran. Tengo los mensajes”, afirmó. Su testimonio suma un nuevo elemento al caso, aunque convive con versiones contradictorias dentro de su propio entorno, lo que genera dudas sobre lo ocurrido.