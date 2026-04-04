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Carlos Portaluppi le hizo un durísimo reclamo a Mirtha Legrand y generó un incómodo momento

Carlos Portaluppi se animó a hacerle un reclamo público a Mirtha Legrand en plena mesa de su programa y se generó un pequeño clima de incomodidad. Mirá el momento.

4 abr 2026, 23:56
Carlos Portaluppi le hizo un durísimo reclamo a Mirtha Legrand y generó un incómodo momento
Carlos Portaluppi le hizo un durísimo reclamo a Mirtha Legrand y generó un incómodo momento

Carlos Portaluppi le hizo un durísimo reclamo a Mirtha Legrand y generó un incómodo momento

Carlos Portaluppi fue parte del programa La Noche de Mirtha (El Trece) este sábado previo al domingo de Pascua y, entre otras cuestiones, se animó a hacerle un reclamo ni más ni menos que a la conductora, Mirtha Legrand.

El 4 de abril, el actor se sentó a la mesa de la Chiqui como uno de los invitados, junto a Flor de la V, Malena Guinzburg y Martín Bossi. En medio de una charla sobre el teatro y el recorrido de la conductora en un ámbito que todos conocen bien, Carlos le hizo un reclamo en tono irónico y característico de la confianza que parece se tienen: “Te estoy esperando todavía ”.

A partir de ese comentario, el clima se tensó levemente por la respuesta de Legrand y el tono del actor, que no terminó de interpretarse como humor, aunque la risa existió. “Ya voy a ir ”, respondió ella. Él insistió: “ Nunca viniste a ver nada de lo que hago ”. “¿Cómo?”, retrucó la conductora sin haber escuchado bien, mientras en el estudio se escuchaba un “no” de fondo, aludiendo a ¿cómo vas a decir eso?

“Pero trabajé con vos, no todos tuvieron el privilegio”, señaló ella, buscando bajar la tensión pero algo cuestionada por su invitado. “No, claro, fue un lujo que me di ”, respondió Portaluppi, en un intento por cerrar el intercambio con un tono más distendido.

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El día que Carlos Portaluppi y Mirtha Legrand trabajaron juntos

Carlos Portaluppi y Mirtha Legrand compartieron pantalla en La Dueña, la ficción que marcó el regreso de la diva a la actuación en 2012. En esa producción, el actor tuvo un rol particular: interpretó al chofer de su personaje, alguien que estaba siempre cerca, acompañando cada uno de sus movimientos.

Aunque se trataba de un papel secundario, su presencia resultaba clave dentro de la dinámica del personaje de Legrand, aportando una figura de confianza en medio de un entorno cargado de tensiones familiares y empresariales. Desde ese lugar, Portaluppi logró construir un vínculo en escena que sumaba verosimilitud a la historia.

El propio actor recordó en más de una ocasión aquella experiencia como un momento especial dentro de su carrera, no solo por el desafío actoral, sino también por la oportunidad de trabajar junto a una figura icónica de la televisión argentina. El detrás de escena, según dejó entrever, también tuvo su cuota de aprendizaje.

Años después, ese antecedente volvió a salir a la luz en la mesa de Mirtha, cuando Portaluppi no dudó en recordarle ese trabajo compartido, en un intercambio que mezcló humor, ironía y un leve pase de factura que no pasó desapercibido.

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