Carlos Portaluppi le hizo un durísimo reclamo a Mirtha Legrand y generó un incómodo momento

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El día que Carlos Portaluppi y Mirtha Legrand trabajaron juntos

Carlos Portaluppi y Mirtha Legrand compartieron pantalla en La Dueña, la ficción que marcó el regreso de la diva a la actuación en 2012. En esa producción, el actor tuvo un rol particular: interpretó al chofer de su personaje, alguien que estaba siempre cerca, acompañando cada uno de sus movimientos.

Aunque se trataba de un papel secundario, su presencia resultaba clave dentro de la dinámica del personaje de Legrand, aportando una figura de confianza en medio de un entorno cargado de tensiones familiares y empresariales. Desde ese lugar, Portaluppi logró construir un vínculo en escena que sumaba verosimilitud a la historia.

El propio actor recordó en más de una ocasión aquella experiencia como un momento especial dentro de su carrera, no solo por el desafío actoral, sino también por la oportunidad de trabajar junto a una figura icónica de la televisión argentina. El detrás de escena, según dejó entrever, también tuvo su cuota de aprendizaje.

Años después, ese antecedente volvió a salir a la luz en la mesa de Mirtha, cuando Portaluppi no dudó en recordarle ese trabajo compartido, en un intercambio que mezcló humor, ironía y un leve pase de factura que no pasó desapercibido.