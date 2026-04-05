Roberto Parra se quebró y confesó el drama que vive a 25 años de ganar Gran Hermano: "Me pone mal"

Roberto Parra alcanzó el pico máximo de popularidad en el 2001 al ganar la segunda edición de Gran Hermano en la Argentina en una recordada final con Silvina Luna.
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Roberto Parra, ganador de la edición 2001 de Gran Hermano, contó por primera vez el duro presente que atraviesa en una nota impactante con Secretos Verdaderos.
Roberto Parra alcanzó el pico máximo de popularidad en el 2001 al ganar la segunda edición de Gran Hermano en la Argentina en una recordada final con Silvina Luna.
El ex participante del reality habló con Pablo Layús en Secretos Verdaderos (América Tv) y contó por primera vez cómo atravesó diversos problemas personales y el impacto de la fama tras salir de la casa.
Una historia fuerte, humana y reveladora, que invita a reflexionar sobre los límites del espectáculo y que expone el lado más oscuro de los realities, donde la competencia extrema y las reglas ocultas pueden llevar a situaciones límite.
A 25 años de su paso por Gran Hermano, Roberto Parra se sinceró acerca de los problemas de depresión que atraviesa durante años y que incluso en el casting al momento de ingresar al reality no fue detectado en esas evaluaciones, donde aseguró que en ese momento su situación no era tan evidente y no lo contó para poder quedar seleccionado.
"¿Te detectaron la depresión en los castings?", le consultó el periodista. A lo que el ex GH indicó: “No, como no lo conté en los castings, tampoco lo conté adentro de la casa. Me vieron profesionales, yo hice 9 castings, me vieron psicólogos, psiquiatras, me vieron todos los estudios médicos. Yo recién empezaba con eso. Eso fue en el 95, 96 y esto fue en el 2001, no tenía recaídas grandes. Pasé bien el examen psicológico, no son tontos, sino te filtran enseguida", explicó.
Parra comentó cómo cambió su vida de repente al salir del programa y cuál era su primera intención referida al medio artístico: “Vos firmas un contrato de tres años con opción a dos más. Yo me quería empezar a capacitar porque era algo lógico porque yo entro a una casa y ellos no tienen la obligación de darte trabajo salvo que tengas talento o la pegues de otra manera. Había empezado a averiguar para estudiar teatro con Esther Goris o con Augusto Fernández y a los 10 meses me llegó la rescisión de contrato. Se cortó porque en ese momento venía al Mundial de Japón. La verdad no me gustó y lo que me estaba preparando para estudiar teatro desistí”, contó.
Al ser consultado en la entrevista para Secretos Verdaderos por el efecto post fama tras salir del reality, Roberto Parra destacó el cariño constante que recibía de la gente.
"Nunca me bardearon, el cariño de la gente es fundamental. Te pedían firmas, autógrafos y decís ¿qué generé?. Me voy a comprar unas zapatillass y la chica me dice está lleno de gente, ¿te querés esconder? Y yo le dije que quería firmarle y sacar fotos con la gente", recordó sobre aquellos años.
El ganador del reality expicó que perdió mucho dinero con la devaluación que hubo en el país al cobrar el premio: "Empezó a devaluar y perdí 150 mil dólares", comentó al explicar que él demoró un tiempo en hacer la conversión de pesos a dólar.
Y sobre la depresión, el ex participante se quebró por completo sobre el final: "Son 30 años que vengo luchando, hoy sí son muchos años y me quebré. Nunca lo dije para no hacer demagogia pero hoy lo cuento porque la gente se interiorizó mucho más con el tema de la salud mental y me sirve. Me pone mal cuando hablo de esto, no soy ejemplo de nada, pero sirve para que la gente crea que se puede con esto. La vengo luchando hace mucho", concluyó entre lágrimas.