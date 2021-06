'Game Of Thrones': La confesión de Nathalie Emmanuel sobre cómo el desnudo en la serie impactó en su carrera

"Cuando hice 'Juego de tronos', acepté ciertas escenas de desnudos o desnudez dentro de la serie, y la percepción de otros proyectos, cuando el papel requería desnudez, era que estaba abierto a hacer cualquier cosa porque lo hice en la serie", ha explicado Emmanuel. "Hay gente que incluso me desafió y me dijo: 'Pero este papel requiere eso'. Y yo les decía: 'Me parece bien que lo requiera, pero yo no me siento cómoda haciendo ese nivel de desnudez. Puedo hacer esta cantidad, ya sabes, puedo hacer esto otro, lo que creo que es necesario para el papel”, afirmó la actriz.

La actriz de Game of Thrones dijo que ha manifestado en muchas ocasiones su negativa y que afortunadamente ha encontrado apertura a realizar ajuste o a eliminar el desnudo en cuestión que le habían solicitado.

En 2013 se registró una controversia similar con Emilia Clarke, protagonista de la serie de HBO Max y de Game of Thrones, que manifestó poco después de manera abierta que consideraba que las escenas sexuales de Juegos de Tronos bien habían podido ser más sutiles. Una denuncia similar hizo la actriz española Natalia Tena quien denunció la desigualdad entre los desnudos de las mujeres y de los hombres.

¿De qué va Game of Thrones?

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los otros", seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos. Tras un largo verano de varios años, el temible invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard 'Ned' Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para ir a la corte de su amigo, el rey Robert Baratheon, en Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. Stark se convierte en la Mano del Rey e intenta desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. Mientras tanto, diversas facciones conspiran con un solo objetivo: apoderarse del trono. Esta serie se emitió por HBO Max.