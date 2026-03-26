La serie de Harry Potter presentó su primer tráiler en HBO Max y confirmó cuándo se estrenará

No hay nada especial en Harry Potter… al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. Sin embargo, en su cumpleaños once, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry las puertas a un mundo oculto de amistad, diversión y magia. Pero junto con esta nueva aventura, llega también un gran peligro, cuando Harry debe enfrentarse a un enemigo oscuro ligado a su pasado.

Harry Potter y la Piedra Filosofal 3

Harry Potter, un nuevo elenco para una nueva generación

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

El elenco incluye también a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, respectivamente, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Además, el reparto se complementa con Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

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Basada en los libros de J. K. Rowling, la serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La producción es una colaboración entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth KenleyLetts (Brontë Film and TV), así como David Heyman (Heyday Films), como productores ejecutivos.

Qué reveló el teaser de "Harry Potter y la piedra filosofal"

El teaser no solo presentó imágenes, sino que estableció el tono de la serie. La atmósfera oscura, la música envolvente y la reconstrucción detallada de Hogwarts fueron algunos de los elementos más comentados.

Harry Potter y la Piedra Filosofal 5

A diferencia de otras producciones recientes, el avance evitó revelar demasiado. Esta estrategia responde a una lógica clara: generar expectativa sin saturar al público.

El desafío de reinventar un fenómeno global

Adaptar nuevamente Harry Potter no es una tarea sencilla. La saga original marcó a generaciones y dejó una huella cultural difícil de igualar.

Sin embargo, la serie no busca competir directamente con las películas, sino ofrecer una nueva lectura. Más detallada, más extensa y adaptada a las audiencias actuales.

Teaser oficial de "Harry Potter y la piedra filosofal" en HBO Max