La presidenta de la Eurocámara reconoce que UE debió haber previsto una invasión rusa de Ucrania

"Aquel día descubrimos no solo que Rusia invadió Ucrania, sino que podría haberlo hecho antes, que podemos encontrarnos como Unión Europea solos y que no podemos seguir pensando que contamos con unos socios de manera automática si no trabajamos con ellos", manifestó, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Metsola contó que muchos Estados miembros de la Unión Europea advirtieron de "vecinos agresivos y expansionistas", así como del reto que supone competir con "enormes economías" como China, "construida sobre un sistema de valores extremadamente diferente" a los de la UE.

"Estas son las cosas que realmente tienen que estar por delante en el debate a medida que trazamos para los próximos años lo que entendemos por independencia estratégica y eso sin entrar en especulaciones sobre los resultados electorales, ya sea en el Parlamento Europeo o en Estados Unidos", apuntó.

"Ninguna elección y ningún resultado es predecible, excepto quizás en Rusia, o en Bielorrusia", recalcó Metsola, quien subrayó la necesidad de acudir a las urnas para votar en las elecciones para el Parlamento Europeo de entre el 6 y el 9 de junio.

A la vez, señaló que "es muy doloroso ver" como algunas decisiones que van encaminadas a "ayudar a los ucranianos a luchar en una guerra muy difícil", se encuentran con el rechazo "de la extrema derecha y de la extrema izquierda".

El mes pasado, la UE logró destrabar el bloqueo de Hungría, gobernada por el primer ministro de ultraderecha, Viktor Orban, para acordar una ayuda financiera a Ucrania valorada en 50.000 millones de euros para hacer frente a la guerra contra Rusia.

La presencia de la presidenta del Parlamento Europeo por España se enmarca en la gira iniciada por los 27 países del bloque con vistas a hacer ver la importancia de la participación en las elecciones europeas.

Metsola permanecerá en el país hasta mañana, cuando se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, además de otros encuentros con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Las palabras de Metsola se dieron el mismo día en que Putin dio su discurso anual ante el Congreso, en el que anunció un despliegue de tropas en la frontera oeste de Rusia por la expansión de la OTAN hacia el este y la incorporación de Suecia y Finlandia, y volvió a advertir a las potencias occidentales del riesgo "real" de una guerra nuclear si escala el conflicto en Ucrania.