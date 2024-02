Líderes occidentales señalan al Kremlin por la muerte en prisión del dirigente opositor ruso Navalny

"Putin es responsable de la muerte de Navalny. Lo que sucedió es una prueba más de la brutalidad de Putin", manifestó el presidente estadounidense, Joe Biden, en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en la que dijo que su país aún no sabe exactamente qué pasó.

"Que nadie se engañe, ni en Rusia, ni en su país, ni en ninguna parte del mundo. Putin no sólo ataca a ciudadanos de otros países, como hemos visto en lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo, también inflige terribles crímenes a su propio pueblo", señaló, y dijo que esto debería impulsar a Estados Unidos a otorgar financiamiento a Ucrania en su guerra con Rusia.

"Incluso en prisión, fue una poderosa voz para la verdad", dijo.

Biden destacó que Navalny "podría haber vivido a salvo en el exilio tras el atentado que sufrió en 2020, que casi le cuesta la vida", en referencia al envenenamiento que sufrió en Rusia y que el opositor atribuyó a Putin, algo que el Kremlin negó.

"En lugar de eso, regresó a Rusia, sabiendo que probablemente sería encarcelado y tal vez asesinado si continuaba con su trabajo. Pero lo hizo de todos modos. Porque creía profundamente en su país, en Rusia", continuó el presidente, en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

Previamente, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, también había responsabilizado a Rusia por la muerte.

"Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo aplicados a un solo hombre subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido", declaró Blinken, en una conferencia sobre seguridad en Múnich, Alemania.

Navalny murió en la cárcel del Ártico donde cumplía una sentencia de 19 años, informó hoy el servicio penitenciario del país y el Kremlin, sin precisar la causa del fallecimiento.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una "investigación completa, creíble y transparente" de la muerte.

"El secretario general está impactado por la información sobre la muerte durante su detención del opositor Alexey Navalny (...), e insta a una investigación completa, creíble y transparente sobre las circunstancias" del fallecimiento, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, consideró que el fallecimiento del opositor ruso es "una terrible noticia".

"Como el más feroz defensor de la democracia en Rusia, Navalny mostró una increíble valentía toda su vida. Pienso en su esposa y en el pueblo ruso, para quienes es una inmensa tragedia", escribió en la red social X.

Rusia tendrá que responder a "serias preguntas", indicó por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Estoy muy entristecido y preocupado; todos los hechos deben ser establecidos y Rusia debe responder a serias preguntas", dijo el alto funcionario noruego al margen de la conferencia en Múnich.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó que en Rusia “los espíritus libres son enviados al Gulag” (campos de concentración) y “condenados a muerte”.

“Rindo homenaje a la memoria de Navalny, a su dedicación, a su valor. Mis pensamientos están con su familia, sus seres queridos y el pueblo ruso”, escribió en la red social X.

En la misma línea, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, indicó estar "conmocionado" por la muerte de Navalny, que estaba "injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los derechos humanos y la democracia".

Asimismo, la excanciller alemana Angela Merkel dijo que está "extremadamente conmovida" por la muerte de Navalny, a quien consideró una “víctima de la violencia represiva del Estado ruso".

"Es horrible que una voz valiente y comprometida con su país haya sido silenciada con métodos terribles", declaró en un comunicado.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró "indignado" y llamó a poner "fin a las persecuciones" en Rusia.

"Todos los detenidos o condenados a penas diversas de prisión a causa del ejercicio legítimo de sus derechos, sobre todo del derecho de libertad de reunión y de expresión pacíficas, deben ser liberados de inmediato y todas las acusaciones contra ellos deben abandonarse", afirmó la agencia en un comunicado.

En tanto, la Unión Europea (UE) considera que el "régimen ruso es el único responsable" por la muerte en prisión de Navalny, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Navalny "luchó por los valores de la libertad y la democracia. Por sus ideales, hizo el máximo sacrificio", señaló Michel en la red X. "Los luchadores mueren, pero la lucha por la libertad no termina nunca", añadió, citado por la agencia de noticias AFP.

El opositor "pagó con su vida su resistencia a un sistema de opresión" en Rusia, dijo el canciller francés, Stéphane Séjourné y sostuvo que "su muerte en una colonia penitenciaria nos recuerda la realidad del régimen de Putin", tras lo cual expresó sus condolencias al "pueblo ruso" y a la familia de Navalny.

"El mundo ha perdido a un luchador cuyo coraje resonará a través de generaciones", manifestó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"Rusia le arrebató su libertad y su vida, pero no su dignidad. Su lucha por la democracia sigue viva. Nuestros pensamientos están con su mujer y sus hijos", añadió la política maltesa.

Por su parte, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subió a redes sociales una foto del opositor fallecido bajo las palabras: “Putin no teme nada más que la disidencia de su propio pueblo. (...) Unámonos en nuestra lucha por salvaguardar la libertad y la seguridad de quienes se atreven a enfrentarse a la autocracia”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a señalar que Putin fue "informado" de la muerte del opositor e indicó que no tenía precisiones sobre las causas del hecho, mientras cuestionó la reacción de las potencias occidentales.

"No hay informes de médicos, ni de médicos forenses, no hay información definitiva del Servicio Penitenciario Federal, no se conoce la causa de muerte. (...) Consideramos que esas declaraciones (de los países occidentales) son absolutamente inadmisibles", dijo ante la prensa, según recogió la agencia de noticias Sputnik.