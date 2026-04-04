Conmoción en Córdoba: un hombre murió electrocutado tras salir de una pileta y agarrar un micrófono
La víctima se encontraba en su domicilio cuando sucedió el hecho. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero fue no pudieron.
Donde ocurrió el trágico siniestro. (La Voz)
Un trágico accidente doméstico generó conmoción en la Córdoba,donde un hombre de unos 50 años murió electrocutado en el patio de su casa durante una reunión familiar por Pascuas. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Acosta, en la zona sudeste de la capital provincial.
Según relataron sus familiares, la víctima había salido de la pileta y, con el cuerpo aún mojado, tomó un micrófono conectado a la corriente eléctrica. El contacto provocó una descarga fatal que lo dejó inconsciente en el acto.
El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Argandoña al 4600. Tras la descarga eléctrica, los presentes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Al llegar, el personal médico encontró al hombre sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, no lograron salvarlo. De acuerdo con el testimonio de su padre ante la Policía, todo sucedió de manera repentina mientras compartían una jornada familiar.
Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo se produjo la descarga y si existían fallas o condiciones de riesgo en la instalación eléctrica del domicilio.
Otro hecho que genera impacto en Córdoba
En paralelo, otro episodio estremeció a la ciudad en las últimas horas. En la zona de Dean Funes, un hombre que revisaba desechos encontró un frasco de vidrio con restos humanos en su interior.
El hallazgo fue reportado de inmediato a la Policía, que preservó la escena para el trabajo de peritos y personal judicial.
Qué investiga la Justicia sobre el hallazgo
Por la gravedad del caso, la fiscalía ordenó el secuestro del frasco y el traslado de los restos para realizar estudios forenses que permitan determinar su origen.
Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la posible vinculación con un aborto clandestino, el descarte ilegal de residuos patológicos o algún otro hecho que deberá confirmarse con las pericias.