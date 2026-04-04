Conmoción en Córdoba: un hombre murió electrocutado tras salir de una pileta y agarrar un micrófono

Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo se produjo la descarga y si existían fallas o condiciones de riesgo en la instalación eléctrica del domicilio.

whatsapp-image-2026-04-04-at-124003 n hombre murió electrocutado tras salir de una pileta y agarrar un micrófono.

Otro hecho que genera impacto en Córdoba

En paralelo, otro episodio estremeció a la ciudad en las últimas horas. En la zona de Dean Funes, un hombre que revisaba desechos encontró un frasco de vidrio con restos humanos en su interior.

El hallazgo fue reportado de inmediato a la Policía, que preservó la escena para el trabajo de peritos y personal judicial.

Qué investiga la Justicia sobre el hallazgo

Por la gravedad del caso, la fiscalía ordenó el secuestro del frasco y el traslado de los restos para realizar estudios forenses que permitan determinar su origen.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la posible vinculación con un aborto clandestino, el descarte ilegal de residuos patológicos o algún otro hecho que deberá confirmarse con las pericias.