El crudo relato de Barby Franco tras el terrible accidente con su hija de 3 años: "Un asesino"

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Lo que parecía un viaje tranquilo cambió en cuestión de segundos. “En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja… y digo ‘No creo que se atreva, no creo que se mande’. Cuando veo que avanza, digo ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina’”, siguió explicando Franco.

“Y cuando veo que el tipo viene en contramano mía, pensé ‘No, no puede ser’. Fueron segundos. Cuando dudo de si el tipo se iba a mandar o no medio que freno una vez, y cuando lo veo que realmente se manda ahí freno con todo. Y claro, el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras”, siguió su relato.

A pesar del impacto, el desenlace pudo haber sido mucho peor. “Por suerte no nos hizo nada y por suerte no lo choqué ni toqué al pelotudo este que venía en contramano. Y por suerte tampoco toqué al camión, que también podía haber sido tremendo. No quiero ni pensarlo, ayer fue un día muy… que lo resolvimos emocionalmente”, dijo.

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"El que venía atrás del que me choca, que esa era una pareja de jubilados que venían con su perrito para disfrutar de un finde hermoso con sus hijas, ellos sí se golpean. El señor se golpea, se les explota el airbag… Un desastre. Pudo haber sido caótico todo, pero bueno, la sacamos barata. Estamos bien", se sinceró sobre ella y su familia, sabiendo que mucha gente estuvo preguntando por su salud en estas horas.

La modelo también habló de cómo reaccionó su hija Sarah al momento del accidente y la ayuda que recibió de las personas del lugar. “Por suerte Sarah no se enteró de la dimensión de lo que fue. Ella se bajó al toque, se hizo amiga de una nena que estaba en la tranquera, muchas gracias a los vecinos de Cañuelas que nos ofrecieron agua y comida, y nos trataron súper bien”, siguió.

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Y volvió a la carga contra el conductor que provocó el choque en cadena. “Pelotudos así como este señor que ya fue identificado y está detenido, te caga una familia. Te caga una, dos, tres familias y no sé qué más pudo haber sucedido. La policía se portó súper, hicieron peritajes y todo muy correcto. Así que nada, muchas gracias por los mensajitos. Saritah, su niñera, mi perrita y yo estamos muy bien por suerte”.

Acto seguido, habló de graves infracciones que había cometido este hombre. “Mucha gente me bardea el Tesla, pero gracias a eso se pudo grabar toda la secuencia y se pudo identificar a este hijo de puta que se mandó en contramano y no sé en qué situación y estado estaba, que ni siquiera tenía los papeles del auto”.

Y fue mucho más cruda al describir la repudiable actitud del conductor: “Es más, el hijo de p... dejó el camioncito en su campo y agarró su camioneta y se estaba yendo a la Costa el hijo de re mil putas… No sé ya ni qué pensar… por suerte se pudo grabar todo con la cámara delantera y trasera, de izquierda, derecha, todo… eso nos jugó a favor para encontrarlo rápido”.

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“Por suerte estamos muy bien físicamente y emocionalmente. Saritah, Miriam, mi perrita y yo. Así que muchas gracias por todos los mensajes que me mandaron”, sentenció Barby en el cierre de su serie de videos en Instagram.

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Qué dijo Fernando Burlando sobre el accidente de Barby Franco

El accidente que involucró a Barby Franco y a su hija Sarah en la Ruta 3 no solo generó preocupación por el estado de salud de ambas, sino que también abrió un fuerte debate sobre la seguridad vial. En ese contexto, Fernando Burlando decidió expresarse públicamente con un mensaje cargado de indignación.

El abogado, pareja de la modelo, utilizó sus redes sociales para compartir registros del momento del impacto, captados por el Tesla Cyberbeast que conducía Franco. Desde allí, lanzó duras críticas hacia el sistema, apuntando contra la falta de sanciones ejemplares para quienes generan este tipo de siniestros. En paralelo, la Justicia avanzó en la identificación del presunto responsable: un hombre de 82 años que manejaba en contramano una camioneta Mitsubishi L200 y que habría provocado el choque en cadena.

Según el parte oficial del comando de patrullas, el episodio se desató a la altura del kilómetro 69, en la zona de Cañuelas. Franco manejaba el Tesla junto a su hija de tres años, Sarah Burlando, y Miriam Alderete, de 53, cuando la camioneta irrumpió en contramano y se dio a la fuga. La conductora logró frenar de manera brusca, pero esa maniobra derivó en que otros dos vehículos la embistieran desde atrás, generando así el impacto múltiple.

Tras lo ocurrido, Burlando difundió los videos en sus redes y no dudó en manifestar su indignación con un mensaje contundente dirigido al responsable. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia ”, escribió.

En la misma línea, redobló la apuesta con fuertes calificativos y pedidos concretos. “Un asesino en estado de larva”, insistió al referirse al conductor, al tiempo que exigió modificaciones urgentes en el Código Penal para endurecer las penas en este tipo de casos. Además, alertó sobre la falta de controles efectivos y la debilidad de las condenas actuales: “Un arma con forma de volante que puede destrozar familias”.

El descargo del letrado no pasó inadvertido y volvió a poner el foco en el debate sobre la seguridad vial y la respuesta judicial frente a hechos de esta gravedad. En medio de su bronca, también dejó salir su enojo más visceral con una frase que reflejó el impacto emocional del episodio: “Hijo de puta! ”.