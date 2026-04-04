Irán rechazó el ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz y crece la tensión militar

El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de máxima tensión este sábado. El gobierno iraní rechazó el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
El general Ali Abdollahi Aliabadi, integrante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, rechazó de manera contundente las declaraciones del mandatario estadounidense.
Irán rechaza el ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz y crece la tensión militar.
El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de máxima tensión este sábado. El gobierno iraní rechazó el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
Desde el mando militar iraní calificaron la advertencia como una provocación y respondieron con fuertes amenazas, en un escenario que eleva el riesgo de un conflicto de mayor escala en Medio Oriente. El general Ali Abdollahi Aliabadi, integrante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, rechazó de manera contundente las declaraciones del mandatario estadounidense.
“La advertencia es una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”, afirmó el jefe militar, quien además lanzó una fuerte amenaza: “Se abrirán las puertas del infierno”.
La respuesta llegó pocas horas después de que Trump endureciera su postura pública y fijara un plazo límite para que Irán avance en un acuerdo o permita el paso por el estrecho.
A través de la red social Truth Social, el presidente estadounidense reiteró su advertencia y elevó el tono del conflicto. “Recuerden cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se está acabando: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”, escribió.
El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona tiene impacto global.
El cruce de amenazas se produce en un contexto de fuerte escalada militar. Según trascendió, fuerzas iraníes derribaron un F-15E Strike Eagle en su territorio, con dos tripulantes estadounidenses a bordo.
Uno de los pilotos logró ser rescatado con vida, mientras que continúa la búsqueda del segundo, cuyo paradero aún es incierto. En paralelo, un A-10 Warthog fue alcanzado durante una misión de rescate en las cercanías del estrecho.
El piloto logró eyectarse y fue recuperado en buen estado. Además, dos helicópteros UH-60 Black Hawk que participaban del operativo también fueron impactados por fuego iraní, aunque sus tripulaciones resultaron ilesas.
La sucesión de advertencias, ataques y despliegues militares incrementa la incertidumbre internacional y mantiene en alerta a las potencias globales.
Con el plazo de 48 horas en curso, la tensión entre Irán y Estados Unidos se encamina a un punto crítico que podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente.