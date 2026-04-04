Irán rechazó el ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz y crece la tensión militar

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El mensaje de Trump que escaló el conflicto

A través de la red social Truth Social, el presidente estadounidense reiteró su advertencia y elevó el tono del conflicto. “Recuerden cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se está acabando: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”, escribió.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona tiene impacto global.

El cruce de amenazas se produce en un contexto de fuerte escalada militar. Según trascendió, fuerzas iraníes derribaron un F-15E Strike Eagle en su territorio, con dos tripulantes estadounidenses a bordo.

Captura El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo.

Uno de los pilotos logró ser rescatado con vida, mientras que continúa la búsqueda del segundo, cuyo paradero aún es incierto. En paralelo, un A-10 Warthog fue alcanzado durante una misión de rescate en las cercanías del estrecho.

El piloto logró eyectarse y fue recuperado en buen estado. Además, dos helicópteros UH-60 Black Hawk que participaban del operativo también fueron impactados por fuego iraní, aunque sus tripulaciones resultaron ilesas.

un-soldado-irani-posa-junto-a-un-misil-durante-una-manifestacion-con-motivo-del-dia-de-quds-o-dia-de-jerusalen-que-se-celebra-el-ultimo-viernes-del-mes-sagrado-del-ramadan-en-teheran-iran-el-29-de-abril-de-202 Un soldado iraní posa junto a un misil durante una manifestación con motivo del Día de Quds, o Día de Jerusalén.

Un escenario que preocupa al mundo

La sucesión de advertencias, ataques y despliegues militares incrementa la incertidumbre internacional y mantiene en alerta a las potencias globales.

Con el plazo de 48 horas en curso, la tensión entre Irán y Estados Unidos se encamina a un punto crítico que podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente.