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Aeropuertos Argentina aclaró que lleva adelante tareas de mantenimiento en el Cementerio Argentino de Darwin

Aeropuertos Argentina aseguró que las imágenes difundidas corresponden a tareas de conservación iniciadas en septiembre y previstas hasta fines de octubre. Un informe de la televisión chilena había mostrado placas conmemorativas y objetos dejados por familiares y visitantes fuera del perímetro del cementerio.

Aeropuertos Argentina aclaró por qué retiraron placas del Cementerio Argentino de Darwin. (Foto: archivo)

Aeropuertos Argentina aclaró por qué retiraron placas del Cementerio Argentino de Darwin. (Foto: archivo)

Aeropuertos Argentina informó que las imágenes difundidas en las últimas horas sobre presuntos actos de vandalismo en el Cementerio Argentino de Darwin, en las islas Malvinas, corresponden a trabajos de mantenimiento y preservación que se realizan desde septiembre y finalizarán a fines de octubre.

Leé también Vandalizaron el cementerio de Darwin en las Malvinas: qué reveló un informe de la TV de Chile
Vandalismo en Malvinas: lápidas de soldados argentinos arrojados a un depósito a cielo abierto, en el cementerio de Darwin. (Foto: captura de TV)

La aclaración se conoció después de que un informe de la televisión chilena expusiera placas conmemorativas y ofrendas argentinas retiradas de sus lugares y arrojadas detrás del cerco que rodea el predio.

Las imágenes difundidas mostraron distintos objetos fuera del perímetro del lugar, entre ellos listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas. (Foto: Aeropuertos Argentina)

Las imágenes difundidas mostraron distintos objetos fuera del perímetro del lugar, entre ellos listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas. (Foto: Aeropuertos Argentina)

En el cementerio descansan 249 combatientes argentinos caídos durante la guerra de 1982. Las imágenes difundidas por el canal Teletrece mostraron distintos objetos fuera del perímetro del lugar, entre ellos listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas.

Qué mostraron las imágenes difundidas en Chile

El informe televisivo expuso presuntos actos de vandalismo contra placas conmemorativas y objetos depositados por familiares y visitantes en el cementerio. En las imágenes se observan elementos arrojados detrás de la cerca blanca que rodea el predio, en un sector que aparece como un depósito improvisado de residuos.

Las tareas incluyen el reemplazo de un cerco deteriorado, la limpieza de vegetación seca y la reparación de sectores afectados. (Foto: Aeropuertos Argentina)

Las tareas incluyen el reemplazo de un cerco deteriorado, la limpieza de vegetación seca y la reparación de sectores afectados. (Foto: Aeropuertos Argentina)

Entre los objetos identificados también había una placa colocada en abril de 2026 por una emisora radial de Comodoro Rivadavia. La inscripción decía “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

Según la información difundida en el informe, los presuntos ataques estarían vinculados con inscripciones que generarían rechazo entre los habitantes de las islas. Sin embargo, el comunicado de Aeropuertos Argentina atribuyó las imágenes a las tareas de mantenimiento que se llevan adelante en el lugar.

Qué trabajos se realizan en el cementerio

En su comunicado, Aeropuertos Argentina detalló que las tareas incluyen el reemplazo de un cerco deteriorado por más de dos décadas de exposición a las condiciones climáticas, la limpieza de vegetación seca y la reparación de sectores afectados.

Aeropuertos Argentina aseguró que las imágenes difundidas corresponden a tareas de conservación iniciadas en septiembre y previstas hasta fines de octubre. (Foto: Aeropuertos Argentina)

Aeropuertos Argentina aseguró que las imágenes difundidas corresponden a tareas de conservación iniciadas en septiembre y previstas hasta fines de octubre. (Foto: Aeropuertos Argentina)

Además, se construye un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua en las inmediaciones del monumento.

La empresa también confirmó que, de común acuerdo con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se retiraron placas colocadas sin autorización sobre el cenotafio y la cruz principal. Según explicó, la decisión busca preservar la integridad y la sobriedad del sitio. Algunas de esas placas habían provocado daños en el mármol, que actualmente están siendo reparados.

Quiénes están a cargo de las tareas

De acuerdo con la compañía, los trabajos son realizados por empresas locales contratadas por Aeropuertos Argentina, en coordinación con la Comisión de Familiares y las autoridades locales correspondientes.

La empresa informó que también se encuentra en construcción un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua en las inmediaciones del monumento. (Foto: Aeropuertos Argentina)

La empresa informó que también se encuentra en construcción un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua en las inmediaciones del monumento. (Foto: Aeropuertos Argentina)

La empresa recordó que participa en la puesta en valor del Cementerio Argentino de Darwin desde su establecimiento, en 2004, y que tiene a su cargo el mantenimiento del predio desde 2010.

Por último, reafirmó que todas las intervenciones responden exclusivamente a tareas de conservación y preservación del espacio, destinado a la memoria y el homenaje a los soldados argentinos caídos durante la guerra de Malvinas.

En pocas palabras

  • Aeropuertos Argentina: Aclaró que las imágenes difundidas sobre el Cementerio Argentino de Darwin corresponden a trabajos de mantenimiento y preservación.
  • Tareas de mantenimiento: Incluyen reemplazo de cerco, limpieza, reparación de sectores y construcción de drenaje, iniciadas en septiembre y hasta fines de octubre.
  • Acuerdo familiar: Se retiraron placas sin autorización sobre el cenotafio y la cruz principal en común acuerdo con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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