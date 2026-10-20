Vandalizaron el cementerio de Darwin en las Malvinas: qué reveló un informe de la TV de Chile

Pero una explicación que también da la televisión es el momento particular de las relaciones complejas entre los gobiernos de Argentina, por los reclamos nacionales sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la torre petrolera "Sea Lion".

Por eso, este informe que se produce en medio de las tensiones diplomáticas por la soberanía de las islas, muestra las nuevas restricciones impuestas por las autoridades locales a la exhibición de banderas y símbolos argentinos, considerados por algunos residentes como una provocación. De hecho, algunos kelpers dan su opinión y dicen: "Queremos que el gobierno argentino nos deje tranquilos".

Pero lo concreto, es que varias tumbas fueron vandalizadas y no hay una idea clara de que puede pasar con las piezas arrojadas a una suerte de depósito a cielo abierto y, mucho menos, si el cementerio será reparado y resguardado.

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