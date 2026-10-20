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Vandalizaron el cementerio de Darwin en las Malvinas: qué reveló un informe de la TV de Chile

En un video se ve claramente como varias lápidas de las tumbas de los soldados argentinos fueron violentamente quitadas y arrojadas a unos metros del lugar. El motivo, dicen la televisión chilena, habría sido inscripciones que no agradan a los kelpers.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Vandalismo en Malvinas: lápidas de soldados argentinos arrojados a un depósito a cielo abierto

Vandalismo en Malvinas: lápidas de soldados argentinos arrojados a un depósito a cielo abierto, en el cementerio de Darwin. (Foto: captura de TV)

Un informe de la televisión chilena expuso presuntos actos de vandalismo contra placas conmemorativas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Allí descansan 249 combatientes caídos durante la guerra de 1982. Las imágenes, difundidas por el canal Teletrece, muestran objetos dejados por familiares y visitantes arrojados detrás de la cerca blanca que rodea el predio, en una suerte de basural improvisado.

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Entre los elementos que aparecen fuera del perímetro hay listones rotos, pulseras, estatuillas y piezas de cerámica partidas. También se observa una placa colocada en abril de 2026 por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

El motivo principal sería que muchas de las lápidas vandalizadas hacen referencia a "Malvinas", cuando los Kelpers hablan de "Falkland".

Según el informe, el periodista chileno Samuel Rojas recogió testimonios que señalan que el cementerio había sido históricamente un lugar respetado por los isleños y que no se habían registrado episodios de esta magnitud, más allá de algunos hechos aislados.

Pero una explicación que también da la televisión es el momento particular de las relaciones complejas entre los gobiernos de Argentina, por los reclamos nacionales sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la torre petrolera "Sea Lion".

Por eso, este informe que se produce en medio de las tensiones diplomáticas por la soberanía de las islas, muestra las nuevas restricciones impuestas por las autoridades locales a la exhibición de banderas y símbolos argentinos, considerados por algunos residentes como una provocación. De hecho, algunos kelpers dan su opinión y dicen: "Queremos que el gobierno argentino nos deje tranquilos".

Pero lo concreto, es que varias tumbas fueron vandalizadas y no hay una idea clara de que puede pasar con las piezas arrojadas a una suerte de depósito a cielo abierto y, mucho menos, si el cementerio será reparado y resguardado.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Vandalismo en Malvinas: El cementerio de Darwin fue escenario de actos vandálicos contra placas y ofrendas de soldados argentinos.
  • Motivo y contexto: Se presume que la causa del vandalismo sería la mención de "Malvinas" en inscripciones, y ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas.
  • Imágenes y testimonios: Un informe de la TV chilena expuso el estado del cementerio, mostrando objetos fuera del predio y testimonios locales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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