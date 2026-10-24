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Caos en Barcelona: detenidos, comercios saqueados y graves disturbios durante una protesta

Una movilización de jóvenes convocada por redes sociales terminó con enfrentamientos con la Policía, incendios y destrozos. Los incidentes coincidieron con una nueva jornada de reclamos en Francia.

Barcelona: detenidos
Barcelona: detenidos, comercios saqueados y graves disturbios. (Foto: Reuters)

Una protesta juvenil terminó este sábado con graves disturbios en el centro de Barcelona, España, donde la Policía catalana detuvo a cerca de 100 personas, una cuarta parte de ellas menores de edad. La movilización, convocada a través de las redes sociales, derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios de contenedores, destrozos en la vía pública y saqueos a comercios.

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Los incidentes comenzaron durante la tarde en la céntrica plaza de Cataluña, uno de los puntos más transitados de la ciudad, donde decenas de jóvenes se concentraron bajo la consigna "Institut Indignats", un movimiento inspirado en las recientes protestas estudiantiles de Francia.

Según informaron fuentes policiales, la mayoría de los participantes vestía ropa negra y, poco después del inicio de la concentración, comenzaron a registrarse daños al mobiliario urbano y ataques contra los agentes. La situación se agravó cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes contra la Policía, lo que provocó la intervención de unidades antidisturbios para dispersar a los grupos.

La protesta se desarrolló en una de las zonas comerciales y turísticas más concurridas de Barcelona, donde los incidentes generaron momentos de tensión entre vecinos, comerciantes y visitantes. Después de la primera intervención policial, los manifestantes se dispersaron en pequeños grupos por las calles cercanas a la plaza de Cataluña, mientras los agentes intentaban controlar los disturbios.

Con el correr de las horas, la violencia se extendió a distintos puntos del centro de la ciudad. Se registraron roturas de vidrieras, intentos de saqueo, incendios de contenedores y daños en toldos de terrazas y otros elementos del mobiliario urbano.

Los efectivos antidisturbios realizaron cargas para dispersar a algunos grupos que continuaban protagonizando incidentes. Según el balance difundido por las autoridades catalanas, cerca de 100 personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, y aproximadamente una cuarta parte eran menores de edad.

Saquearon comercios durante las protestas en Barcelona

La consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, confirmó que 14 establecimientos comerciales del centro de Barcelona fueron vandalizados y saqueados durante los disturbios. La funcionaria explicó que los episodios fueron protagonizados por grupos que, según su evaluación, actuaron sin una estructura organizada.

En declaraciones a los medios, Parlon sostuvo que los responsables de los incidentes eran grupos "no organizados" que no defendían "ningún derecho". Los hechos ocurrieron a pocos metros de una acampada instalada desde hace semanas en la plaza de Cataluña para reclamar por el derecho a la vivienda.

Qué es "Institut Indignats", el movimiento que convocó a la protesta

La concentración fue organizada mediante publicaciones en redes sociales bajo el lema "Institut Indignats", una consigna que hace referencia al movimiento francés "Lycées Indignés".

Este último surgió en el contexto de las movilizaciones estudiantiles que se desarrollaron durante las últimas semanas en Francia, donde jóvenes de distintos establecimientos educativos reclamaron mejores condiciones de estudio.

La convocatoria en Barcelona reunió a decenas de participantes, aunque los incidentes posteriores llevaron a un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. La Policía catalana investiga la participación de los detenidos en los ataques, los daños materiales y los saqueos registrados durante la jornada.

Alrededor de 100 personas, entre ellas 27 menores, fueron arrestadas. (Foto: Reuters)

Alrededor de 100 personas, entre ellas 27 menores, fueron arrestadas. (Foto: Reuters)

Protestas en Francia: miles de manifestantes y nuevos enfrentamientos

Los disturbios de Barcelona coincidieron con una nueva jornada de movilizaciones en Francia, donde miles de personas salieron a las calles convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles. Las manifestaciones estuvieron impulsadas por el rechazo al aumento del costo de vida y los reclamos de mejores condiciones educativas.

Según informó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, las fuerzas de seguridad detuvieron a cerca de 1.000 personas durante la jornada. Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrió de manera pacífica, al finalizar se registraron enfrentamientos en París, Lyon, Burdeos y otras ciudades.

En algunos de esos lugares, la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos de manifestantes que protagonizaron incidentes.

En pocas palabras

  • Disturbios en Barcelona: Una protesta juvenil terminó con graves incidentes, detenciones y saqueos en comercios.
  • Contexto internacional: Los hechos coincidieron con una nueva jornada de reclamos y movilizaciones en Francia.
  • Balance oficial: Cerca de 100 personas fueron detenidas, incluyendo menores, y 14 comercios resultaron vandalizados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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