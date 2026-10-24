Caos en Barcelona: detenidos, comercios saqueados y graves disturbios durante una protesta

Con el correr de las horas, la violencia se extendió a distintos puntos del centro de la ciudad. Se registraron roturas de vidrieras, intentos de saqueo, incendios de contenedores y daños en toldos de terrazas y otros elementos del mobiliario urbano.

Los efectivos antidisturbios realizaron cargas para dispersar a algunos grupos que continuaban protagonizando incidentes. Según el balance difundido por las autoridades catalanas, cerca de 100 personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, y aproximadamente una cuarta parte eran menores de edad.

Saquearon comercios durante las protestas en Barcelona

La consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, confirmó que 14 establecimientos comerciales del centro de Barcelona fueron vandalizados y saqueados durante los disturbios. La funcionaria explicó que los episodios fueron protagonizados por grupos que, según su evaluación, actuaron sin una estructura organizada.

En declaraciones a los medios, Parlon sostuvo que los responsables de los incidentes eran grupos "no organizados" que no defendían "ningún derecho". Los hechos ocurrieron a pocos metros de una acampada instalada desde hace semanas en la plaza de Cataluña para reclamar por el derecho a la vivienda.

Qué es "Institut Indignats", el movimiento que convocó a la protesta

La concentración fue organizada mediante publicaciones en redes sociales bajo el lema "Institut Indignats", una consigna que hace referencia al movimiento francés "Lycées Indignés".

Este último surgió en el contexto de las movilizaciones estudiantiles que se desarrollaron durante las últimas semanas en Francia, donde jóvenes de distintos establecimientos educativos reclamaron mejores condiciones de estudio.

La convocatoria en Barcelona reunió a decenas de participantes, aunque los incidentes posteriores llevaron a un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. La Policía catalana investiga la participación de los detenidos en los ataques, los daños materiales y los saqueos registrados durante la jornada.

Alrededor de 100 personas, entre ellas 27 menores, fueron arrestadas. (Foto: Reuters)

Protestas en Francia: miles de manifestantes y nuevos enfrentamientos

Los disturbios de Barcelona coincidieron con una nueva jornada de movilizaciones en Francia, donde miles de personas salieron a las calles convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles. Las manifestaciones estuvieron impulsadas por el rechazo al aumento del costo de vida y los reclamos de mejores condiciones educativas.

Según informó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, las fuerzas de seguridad detuvieron a cerca de 1.000 personas durante la jornada. Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrió de manera pacífica, al finalizar se registraron enfrentamientos en París, Lyon, Burdeos y otras ciudades.

En algunos de esos lugares, la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos de manifestantes que protagonizaron incidentes.