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Francia vivió otra jornada de protestas masivas: hubo incidentes, detenidos y enfrentamientos con la policía

Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento del costo de vida y reclamar mejoras educativas. El gobierno de Emmanuel Macron desplegó un fuerte operativo de seguridad.

Miles de personas protestaron este sábado ante el llamado del movimiento de los chalecos amarillos

Miles de personas protestaron este sábado ante el llamado del movimiento de los chalecos amarillos, sindicatos y estudiantes (Foto: Reuters)

Francia atravesó este sábado una nueva jornada de protestas masivas contra el gobierno de Emmanuel Macron, con movilizaciones que reunieron entre 410.000 y casi 800.000 personas en distintas ciudades del país. Las manifestaciones, convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, estuvieron marcadas por reclamos contra el aumento del costo de vida y en defensa de mejores condiciones educativas.

Leé también Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas, saqueos y disturbios
Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas, saqueos y disturbios (Foto: Reuters)

Aunque la mayoría de las concentraciones se desarrolló de manera pacífica, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en París, Lyon, Burdeos y otras ciudades. La Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos que protagonizaron incidentes al finalizar las marchas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó que hubo 135 detenidos durante los operativos. Además, las autoridades informaron que se secuestraron distintos elementos potencialmente peligrosos, entre ellos bolas de metal, fuegos artificiales y una katana.

Las protestas se produjeron en un contexto de creciente tensión social, después de los graves disturbios registrados el sábado anterior. Ante el temor de nuevos episodios de violencia, el gobierno de Macron dispuso un despliegue extraordinario de seguridad y restringió determinadas manifestaciones.

La capital francesa fue uno de los principales escenarios de las movilizaciones. Según la prefectura de Policía, 110.000 personas participaron de la marcha en París, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó la cifra a 250.000 manifestantes.

Por razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el recorrido previsto. En lugar de comenzar en la histórica plaza de la Bastilla, la concentración se trasladó hacia una zona cercana a la autopista periférica.

La manifestación terminó en la puerta de Vincennes, al sureste de la ciudad, donde se produjeron incidentes cuando un grupo de participantes comenzó a arrojar objetos contra los agentes. La Policía respondió con cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

El operativo de seguridad informado por las autoridades incluyó unos 70.000 efectivos, unidades especiales, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados, helicópteros y patrullas desplegadas en puntos estratégicos.

El Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional permanecieron bajo una estricta vigilancia, con blindados de la Gendarmería apostados en sus inmediaciones. El temor a nuevos saqueos también alteró la actividad comercial y cultural de París. Numerosos comerciantes protegieron sus vidrieras con tablones de madera, mientras que otros optaron por mantener cerrados sus establecimientos.

La preocupación estuvo vinculada con los incidentes de la semana anterior, cuando casi 3.000 comercios resultaron afectados en todo el territorio francés. Además, importantes espacios culturales, como los museos del Louvre, Orsay y Picasso, junto con la Ópera de París, cerraron excepcionalmente como medida preventiva.

Miles de personas protestan en Francia contra el costo de vida. (Foto REUTERS)

Miles de personas protestan en Francia contra el costo de vida. (Foto REUTERS)

Los reclamos contra Macron y el regreso de los chalecos amarillos

Las manifestaciones reunieron principalmente a jóvenes, estudiantes y trabajadores que cuestionaron las políticas económicas del gobierno francés. En las calles de París se observaron pancartas con consignas como "Macron, al rincón" y "No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados".

También se escucharon cánticos que exigían la renuncia del presidente francés y cuestionaban el accionar de las fuerzas policiales. Uno de los sectores que encabezó las movilizaciones fue el movimiento de los chalecos amarillos, que había protagonizado una extensa ola de protestas durante el primer mandato de Macron, entre 2018 y 2019.

Los manifestantes volvieron a denunciar el deterioro del poder adquisitivo y rechazaron lo que consideran una "deriva autoritaria" del gobierno, especialmente por las restricciones impuestas a las concentraciones públicas. Por su parte, las autoridades responsabilizaron por los episodios violentos de la semana anterior a grupos de ultraizquierda, sectores anarquistas y personas que, según el gobierno, aprovecharon las protestas para cometer saqueos.

En toda Francia hubo masivas protestas este s&aacute;bado contra el aumento del costo de vida. (Foto: REUTERS)

En toda Francia hubo masivas protestas este sábado contra el aumento del costo de vida. (Foto: REUTERS)

Francia se prepara para nuevas protestas y una huelga general

Lejos de dar por terminado el conflicto, el movimiento de los chalecos amarillos anunció una nueva jornada de movilizaciones para el próximo sábado. La convocatoria se produjo después de dos fines de semana consecutivos de manifestaciones multitudinarias. Durante la semana anterior, las concentraciones habían reunido entre 550.000 y 800.000 personas, según las estimaciones difundidas.

A su vez, las principales centrales sindicales convocaron una huelga general para el 5 de noviembre, en rechazo a las respuestas del gobierno frente a los reclamos económicos y sociales. El dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon también aumentó la presión sobre Macron y le pidió que "ceda" ante las demandas de los manifestantes.

En medio de este escenario, el Ejecutivo francés tiene previsto anunciar el lunes una serie de medidas destinadas a los estudiantes de los liceos, uno de los sectores que protagonizaron las protestas.

En pocas palabras

  • Protestas masivas: Miles de personas se manifestaron en Francia contra el costo de vida y por mejoras educativas, con incidentes y 135 detenidos.
  • Despliegue de seguridad: El gobierno de Emmanuel Macron movilizó 70.000 efectivos y restringió zonas ante el temor de disturbios.
  • Próximas convocatorias: Se anuncian nuevas movilizaciones de los chalecos amarillos y una huelga general el 5 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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