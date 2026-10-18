Macron endureció su discurso tras los disturbios en Francia y lanzó una dura advertencia a los responsables

Macron aseguró que solicitó al Ejecutivo revisar los mecanismos de recopilación de información y anticipación para evitar que se repitan episodios similares. Además, reclamó que las investigaciones avancen con firmeza y transparencia.

El presidente también respaldó a los efectivos policiales y a los comerciantes afectados por los ataques. Según denunció, los disturbios incluyeron la destrucción de edificios públicos y mobiliario urbano, además del saqueo de numerosos locales en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades.

Un llamado al diálogo en medio de la crisis política

Pese al tono contundente de su discurso, Macron buscó diferenciar a quienes protagonizaron los hechos violentos de las personas que participaron pacíficamente de las manifestaciones. En ese sentido, pidió que no se generalicen las responsabilidades y reconoció la necesidad de escuchar los reclamos sociales.

El mandatario convocó a los partidos políticos y a los sindicatos a repudiar de manera explícita los ataques. “El país necesita orden, no escalada”, afirmó, al tiempo que advirtió que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones si lo consideran necesario.

También señaló que la disposición a negociar con los manifestantes no debe interpretarse como una señal de debilidad. Su mensaje combinó así una promesa de firmeza frente a los responsables de los disturbios con la intención de encontrar respuestas al malestar que atraviesa a distintos sectores de la sociedad francesa.

Como parte de esa estrategia, anunció que parlamentarios y autoridades locales trabajarán desde esta semana en propuestas concretas para atender las preocupaciones de los jóvenes. “No podemos pedir a nuestra juventud que crea en su futuro sin (...) sentarnos a la mesa”, expresó.

Macron apuntó contra sectores de la extrema izquierda

En otro tramo de su discurso, el presidente atribuyó los episodios de violencia a grupos radicalizados de la izquierda y a delincuentes que, según afirmó, aprovecharon las movilizaciones para cometer ataques.

Macron mencionó particularmente los destrozos registrados en edificios públicos y cuestionó el incendio del ayuntamiento de Limoges. “Todos sentimos rabia y vergüenza”, sostuvo al describir el impacto de los hechos.

La crisis representa un nuevo desafío para el gobierno francés, que debe responder tanto a la violencia callejera como al descontento por el costo de vida. Mientras las autoridades prometen actuar contra los responsables, el Ejecutivo también enfrenta la presión de encontrar medidas que permitan descomprimir la tensión social.