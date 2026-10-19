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Francia: ante el caos por los disturbios, Macron pide el toque de queda para calmar a los violentos

Estudiantes, grupos de izquierda y el regreso de los "chalecos amarillo" han convertido a París y otras ciudades francesas en un caos por la violencia. Plantean que la democracia no soluciona sus problemas y piden la caída de Emmanuel Macron. El presidente respondió con el anunció de duras medidas contra los "antisistema".

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Violentas manifestaciones en París y otras ciudades de Francia. (Foto: Reuters)

Violentas manifestaciones en París y otras ciudades de Francia. (Foto: Reuters)

Francia enfrenta una nueva crisis de seguridad tras una ola de disturbios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios que se desató durante las protestas contra el encarecimiento del costo de vida. El gobierno del presidente Emmanuel Macron busca recuperar el control de las calles y anunció restricciones nocturnas en distintas ciudades, mientras crece la presión política por la respuesta de las fuerzas de seguridad.

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Violentas protestas en Francia dejaron más de 270 detenidos (Foto: REUTERS)

El primer ministro, Sébastien Lecornú, pidió a los prefectos, representantes del Estado en las distintas regiones, que impongan toques de queda parciales y localizados para evitar nuevos episodios de violencia y proteger a los comerciantes.

Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció tras una reunión de crisis, sin precisar inicialmente qué localidades quedarían alcanzadas por la medida.

El presidente de Francia con una respuesta no muy enérgica frente a la violencia en su país. (foto: Archivo)

El presidente de Francia con una respuesta no muy enérgica frente a la violencia en su país. (foto: Archivo)

Lecornú advirtió también sobre la gravedad de los incidentes y defendió la actuación de los efectivos policiales. “El sábado, pese a las escenas de violencia y los importantes daños materiales, no murió nadie, y eso es un milagro”, afirmó.

Casi 2.400 detenidos y cientos de policías heridos

Los disturbios del fin de semana dejaron un saldo de alrededor de 2.400 detenidos y cerca de 1.000 policías y gendarmes heridos, según las cifras difundidas por las autoridades. En distintas localidades se registraron saqueos de comercios, incendios y destrozos en edificios públicos. Entre los episodios más graves se destacó la destrucción de buena parte del histórico ayuntamiento de Limoges.

La violencia ocurrió en el marco de movilizaciones contra el aumento del costo de vida, aunque las autoridades remarcaron que los responsables de los saqueos no representan a todos los manifestantes. Los incidentes también reavivaron las críticas sobre la capacidad del gobierno para anticipar y contener los episodios de violencia.

Macron prometió una respuesta implacable

El presidente francés se dirigió al país por televisión y expresó su “ira y vergüenza” por las imágenes de destrucción. “Los que han destruido deben pagar”, sostuvo, al tiempo que prometió apoyo a los comerciantes afectados y reclamó una investigación transparente sobre la estrategia policial.

La crisis también alcanzó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien presentó su renuncia tras las críticas por el operativo de seguridad. Macron rechazó su dimisión y le pidió que implemente nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos.

Mientras las autoridades avanzan con las restricciones y evalúan los daños, el gobierno enfrenta el desafío de restablecer el orden sin profundizar el conflicto social que alimentó las protestas. La evolución de los disturbios y la respuesta oficial serán claves en las próximas horas.

Protesta y contraprotestas en la puerta del Louvre

Los jóvenes, la ultraizquierda y los "chalecos amarillos" (el movimiento que jaqueó a Macron en su primer gobierno) prometieron que el próximo fin de semana regresarán los episodios de las manifestaciones más violentas. Pero eso no significa que la paz haya vuelto a las calles.

En el Louvre, los estudiantes se colocaron delante de la famosa pirámide que sirve de ingreso al Museo más visitado del mundo. Como consecuencia, los visitantes - de todo el planeta - se formaron frente a ellos para protestar e insultarlos porque no podían ingresar.

Ese es el panorama en las calles mientras desde el Elíseo (el Palacio de Gobierno galo), el presidente Macron habló de que "los violentos pagarán por sus actos". También pidió el toque de queda para poder retirar a los violentos de las calles. Y, mientras tanto, instruyó a su primer ministro Lecornú para que instrumente esa medida. Y le rechazó la renuncia al ministro del Interior, que la presentó por la mala respuesta policial en toro el país.

¿La democracia no da respuesta a los problemas de sus sociedades?

Es la gran pregunta del momento, no sólo en Europa occidental. Los jóvenes no encuentran trabajo y vivienda en España, Francia o Italia. Pero los que tomaron las calles en Francia o en Milán en Italia, se rebelan contra el "capitalismo" y la "democracia". ¿Cuál es la alternativa, qué sistema quieren? En países como China o Rusia, nada de estas protestas serían toleradas. Ni hablar en los países fundamentalistas musulmanes. El autoritarismo y las dictaduras, a los que primero reprimen con la mayor dureza, son a los disidentes.

La democracia occidental y liberal está en problemas y en retroceso en el mundo, pero las sociedades juegan con fuego - en Francia e Italia, literalmente - si los jóvenes creen es ese el el camino para una sociedad más justa.

El sociólogo francés, Jérome Fourquet (Le Mans, 53 años), en artículos y notas impresas en Francia, España e Italia, opinó sobre este momento crítico del sistema que comenzó en el período revolucionario de 1789 a 1948 y dio paso a la democracia que conocemos. Hay un gran malestar general: "La gente antes votaba al otro lado del péndulo, a izquierda o derecha, cuando estaba cansada de una opción. Pero ahora es más difícil".

El grave problema es que las sociedades crean que las democracias ya no sirven para resolver problemas. La opción del autoritarismo, es aún peor.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Francia en crisis: Disturbios, saqueos y ataques marcan la respuesta a la crisis de costo de vida.
  • Medidas de control: Emmanuel Macron anunció toque de queda y duras restricciones contra manifestantes violentos.
  • Balance de incidentes: Cerca de 2400 detenidos y cientos de policías heridos en protestas y desmanes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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