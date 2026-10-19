EE.UU. pide disolver el comité de la ONU en el que Argentina sostiene su reclamo por Malvinas

Hace pocos días, el embajador argentino habló en una reunión del C-24 para volver a insistir con los reclamos de nuestro país por la soberanía de Malvinas y los recursos del Atlántico Sur ante la intransigencia británica.

Además del comunicado del Comité de la ONU, Estados Unidos hizo uno propio que finalizó así: "Por último, los Estados Unidos cuestionan si los llamados autoperpetuados de estas resoluciones al Comité Especial para producir esencialmente los mismos informes y resoluciones año tras año son un uso eficiente de los recursos de las Naciones Unidas".

Es otro enfrentamiento de Donald Trump con la ONU -ya se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- pero eso no implica que el comité vaya a ser efectivamente desmantelado o que la Argentina no lo pueda usar para la validez de su reclamo ante el Reino Unido.

Malvinas: la Argentina, en el Comité de Descolonización

El 25 de junio de 2026, el canciller argentino Pablo Quirno se presentó ante ese Comité para ratificar una vez más los derechos soberanos de la Argentina y solicitar al Reino Unido que acepte sentarse a negociar, como manda la histórica resolución de 1965, que la guerra de 1982, la convirtió casi en letra muerta.

Para ese momento, ya la Argentina elevaba su protesta por los convenios para la explotación de una plataforma petrolera a 220 km. al norte de las Malvinas: "El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa", dijo Quirno en la reunión del Comité de Descolonización.

Luego, en el mes de septiembre, el presidente Javier Milei reforzó el argumento al hablar ante la sede de la Asamblea General de la ONU. Pero los Estados Unidos están contrariados por los fallos y acuerdos que se resumen en la comunicación que apuntamos como la GA/SPD/841.

El "no" de EE.UU. al Comité de Descolonización de Naciones Unidas (Foto: A24.com).

Comité de Descolonización: una resolución contraria a EE.UU. que enojó a Trump

Ese comunicado dice que la embajadora de EE.UU. ante la ONU expresó: "Al comienzo de la reunión, la representante de Estados Unidos también afirmó que el Comité Especial de Descolonización ha perdido su propósito original. Si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado desde entonces a la ONU como Estados miembros, ese Comité opera como si nada hubiera cambiado, revisando los mismos textos cada año, señaló. Esto, así como las excursiones anuales del Comité Especial a complejos turísticos en el Caribe y el Pacífico Sur, son una pérdida de tiempo y de recursos de la ONU".

Es por eso, que la embajadora, Jennifer Locetta, llevó al seno del Comité el enojo de la Casa Blanca. En su alocución, pidió que por no cumplir con su misión original, repetir argumentos cada año y malgastar recursos, el C-24 debe "finalizar su mandato".

Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes Americanas. El pronunciamiento del Comité de la ONU enojó a la Casa Blanca (Foto: A24.com).

Sucede que en varios puntos de la reunión del Comité de descolonización se hablaron de territorios bajo posesión de los Estados Unidos, como:

Guam

Samoa Americana

Islas Vírgenes (la parte de EE.UU.)

Estados Unidos declaró que ya hay entendimientos bilaterales y, por lo tanto, rechaza la injerencia del Comité de Descolonización. Por eso, pide que sea desmantelado.

Un pedido que no invalida al reclamo argentino

La postura de los Estados Unidos, per se, no significa el cierre del Comité de Descolonización. En todo caso, un país disconforme puede retirarse del C-24, o retacear el aporte económico y no participar más de sus reuniones. Pero el Comité seguirá funcionando. Ya lo hizo Trump con la OMS y la Organización Mundial de la Salud sigue muy activa.

Para la Argentina no implica nada en Naciones Unidas y frente al Reino Unido. Allí seguirá reclamando cada año desatendido. La Argentina se retiró también de la OMS. No parece un caso similar para los intereses de la causa de Malvinas. La resolución de 1965 de las Naciones Unidas invita a las partes a negociar. Lo que nunca ha hecho Londres.

Trump ya dijo que podría revisar el apoyo a Reino Unido en el tema Malvinas. Además, no cree en el multilateralismo. Puede hacer ese "cambio" cuando quiera, sin que se lo pida el Comité de Descolonización que sostiene el reclamo argentino por la soberanía.