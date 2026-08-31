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Trump puso en duda el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido por las Islas Malvinas

El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago. Sus declaraciones se conocieron luego de versiones sobre una eventual presión a Londres para que aumente el gasto en defensa.

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El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago. (Foto: Reuters).

El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago. (Foto: Reuters).

Donald Trump sugirió este lunes que Estados Unidos podría revisar su posición respecto de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, en medio de una evaluación de Washington sobre el compromiso de sus aliados de la OTAN con el gasto en defensa. El presidente estadounidense hizo la declaración ante la prensa en la Casa Blanca, luego de que trascendieran versiones sobre una eventual utilización de la cuestión Malvinas como herramienta de presión sobre el Reino Unido.

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Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Washington retire su respaldo a la soberanía británica sobre el archipiélago, Trump respondió en el Despacho Oval. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, afirmó.

La presión de Washington sobre Londres

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron después de que medios británicos informaran que el Gobierno de Estados Unidos analiza modificar su postura sobre las Malvinas para incentivar al Reino Unido a incrementar sus recursos destinados a defensa.

La revisión es impulsada por el Pentágono y contempla la posición de los distintos países aliados de la OTAN frente al objetivo de elevar el gasto militar. En ese contexto, funcionarios estadounidenses evalúan distintas alternativas para que Londres avance hacia el nivel de inversión en defensa equivalente al 5% del PBI que promueve la alianza atlántica.

El presidente estadounidense hizo la declaración ante la prensa en la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense hizo la declaración ante la prensa en la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

Una fuente oficial estadounidense sostuvo que el Reino Unido “recibirá atención especial” durante el análisis que Washington lleva adelante sobre sus aliados. Según esa evaluación, el país tiene “mucho potencial”, pero el programa de inversión en defensa presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, “no es un paso suficiente en la dirección correcta”.

Ante una consulta sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura respecto de las Malvinas, el funcionario señaló que: “Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción” para promover una mayor distribución de los gastos de defensa entre los países aliados.

Para los funcionarios estadounidenses el programa de inversión en defensa presentado por el primer ministro británico, Andy Burnham, “no es un paso suficiente en la dirección correcta”. (Foto: Reuters)

Para los funcionarios estadounidenses el programa de inversión en defensa presentado por el primer ministro británico, Andy Burnham, “no es un paso suficiente en la dirección correcta”. (Foto: Reuters)

Un antecedente que vuelve a poner a Malvinas en escena

La posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre el archipiélago ya había aparecido meses atrás, cuando se filtró un memo interno del Pentágono que planteaba utilizar esa cuestión como una eventual represalia frente a la falta de acompañamiento británico a la guerra contra Irán.

Ahora, el tema vuelve a quedar vinculado con las exigencias de Washington a sus aliados para aumentar el gasto militar.

La situación representa además un desafío para el primer ministro británico y para su ministro de Economía, John Healey. El primer presupuesto de la actual gestión, previsto para el 28 de octubre, no contemplará alcanzar un gasto en defensa equivalente al 3% del PBI para 2030, de acuerdo con las versiones difundidas.

Healey había dejado el cargo de ministro de Defensa en junio. En ese momento, cuestionó duramente al entonces primer ministro, Keir Starmer, a quien calificó de “incapaz”, y criticó al Tesoro por estar “poco dispuesto” a asignar los recursos que consideraba necesarios para la defensa británica.

La posición oficial de Estados Unidos

Washington mantiene formalmente una postura de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica sobre el archipiélago.

Las declaraciones de Trump introducen así una nueva señal sobre la posición estadounidense, en momentos en que la relación con el Reino Unido está atravesada por las demandas de Washington para que sus aliados incrementen el esfuerzo destinado a defensa.

En pocas palabras

  • Trump puso en duda el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
  • La posible revisión surge de una presión de Washington para que Londres aumente su gasto en defensa.
  • Se evalúa utilizar la cuestión Malvinas como herramienta para incentivar a la OTAN a incrementar la inversión militar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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