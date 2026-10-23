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El papa León XIV canceló un viaje por "precaución", ¿qué se sabe de su gira por Argentina?

El Vaticano informó que el Santo Pontífice no viajará a Asís el próximo 27 de octubre por recomendación médica. Todavía hay incertidumbre sobre su visita prevista a nuestro país en noviembre.

El papa León XIV canceló un viaje tras ser operado de cáncer. (Foto: Reuters)

El papa León XIV canceló un viaje tras ser operado de cáncer. (Foto: Reuters)

El papa León XIV canceló su viaje a la ciudad italiana de Asís, previsto para el próximo martes 27 de octubre, mientras continúa recuperándose de una operación por cáncer de pulmón. La decisión fue anunciada este viernes por el Vaticano y respondió a una recomendación de los médicos, quienes aconsejaron evitar el traslado en helicóptero.

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El Papa matemático. (Foto: A24.com)

El pontífice, de 71 años, había sido intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre, cuando los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras diagnosticarle un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Aunque la suspensión de la actividad generó preocupación por su estado de salud, los profesionales que lo atienden aseguraron que su recuperación presenta una evolución excelente y que los estudios realizados después de la operación arrojaron resultados alentadores.

La decisión también abrió interrogantes sobre su agenda internacional, especialmente por el viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, cuya realización todavía no fue confirmada ni descartada por la Santa Sede.

Por qué León XIV canceló su viaje a Asís

El Papa tenía previsto trasladarse el 27 de octubre a Asís, una localidad ubicada a unos 175 kilómetros al norte de Roma, para participar de un encuentro por la paz junto con representantes de distintas religiones.

Sin embargo, los médicos consideraron conveniente que evitara el viaje. "Para favorecer su recuperación tras la cirugía torácica del pasado martes, y de acuerdo con las recomendaciones médicas, el papa León XIV no podrá asistir", señaló el comunicado difundido por el Vaticano.

La decisión responde a la necesidad de limitar los esfuerzos físicos y los desplazamientos durante esta etapa, especialmente porque el traslado estaba previsto en helicóptero.

Por el momento, la cancelación de la visita a Asís es la única modificación de su agenda internacional comunicada en la información difundida.

Qué revelaron los estudios médicos sobre el cáncer de pulmón

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos le diagnosticaran un adenocarcinoma. Tras la intervención, los especialistas analizaron el tejido extraído para determinar las características y el alcance de la enfermedad.

Según el informe médico difundido el miércoles, los nuevos estudios confirmaron que el cáncer estaba localizado, una conclusión que permitió descartar, por el momento, la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

Además, un examen torácico realizado durante su recuperación mostró una evolución favorable.

Su cirujano y médico personal calificaron la recuperación como excelente, aunque recomendaron mantener ciertas precauciones antes de retomar completamente sus actividades habituales.

Cómo sigue la recuperación del Papa tras la operación

Papa Le&oacute;n XIV. (Foto: Reuters)

Papa León XIV. (Foto: Reuters)

Después de permanecer internado, León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado y comenzó a reincorporarse progresivamente a sus funciones. Una de sus primeras apariciones públicas después de la cirugía se produjo el miércoles, cuando regresó a la plaza de San Pedro para encabezar la audiencia semanal con los peregrinos.

La actividad representó un avance en su recuperación y permitió observar al pontífice nuevamente en contacto con los fieles.

Sin embargo, los médicos recomendaron que el regreso a su agenda habitual fuera gradual, especialmente en aquellas actividades que implican viajes o desplazamientos prolongados. En ese contexto, el Vaticano decidió suspender su participación en el encuentro interreligioso de Asís.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

La cancelación del viaje a Asís también generó incertidumbre sobre la próxima gira internacional del pontífice. De acuerdo con la agenda mencionada, León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, en un recorrido que implicaría varios desplazamientos y actividades públicas.

Por ahora, el Vaticano no informó si la gira se realizará según lo previsto, si sufrirá modificaciones o si deberá postergarse. La decisión dependerá de la evolución clínica del Papa y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Canceló su viaje a Asís por recomendación médica tras una operación de cáncer de pulmón.
  • Recuperación favorable: El pontífice de 71 años evoluciona bien tras la extirpación de un lóbulo pulmonar derecho.
  • Agenda internacional: Existe incertidumbre sobre su prevista visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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