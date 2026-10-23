El papa León XIV canceló un viaje por "precaución", ¿qué se sabe de su gira por Argentina?

Pope Leo XIV will not make his scheduled visit to Assisi on October 27 in order to “aid his recovery” following his recent thoracic surgery, according to the Holy See Press Office.The Pope will instead send a message to express his closeness to the organizers and attendees of the “Unarmed and Disarming Peace” meeting, which marks the 40th anniversary of the World Day of Prayer for Peace convened in the Italian city by Pope St. John Paul II.“To aid his recovery following the thoracic surgery he underwent on Tuesday of last week, Pope Leo XIV will be unable to attend the ‘Unarmed and Disarming Peace’ meeting in Assisi on October 27, as planned,” read the statement.The Press Office assured everyone that the Holy Father remains convinced “that the ‘Spirit of Assisi’ dialogue and the search for words and gestures of peace are valuable resources in an age of conflict.”At the same time, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Holy Father underwent a scheduled follow-up chest X-ray, which confirmed that his “postoperative recovery is progressing very well.”“However, given the short time that has elapsed since the surgery, his doctors advised against the planned helicopter journey on October 27 as a precaution,” they noted in the statement released on Friday by the Holy See Press Office. — Vatican News (@VaticanNews) October 23, 2026

Por qué León XIV canceló su viaje a Asís

El Papa tenía previsto trasladarse el 27 de octubre a Asís, una localidad ubicada a unos 175 kilómetros al norte de Roma, para participar de un encuentro por la paz junto con representantes de distintas religiones.

Sin embargo, los médicos consideraron conveniente que evitara el viaje. "Para favorecer su recuperación tras la cirugía torácica del pasado martes, y de acuerdo con las recomendaciones médicas, el papa León XIV no podrá asistir", señaló el comunicado difundido por el Vaticano.

La decisión responde a la necesidad de limitar los esfuerzos físicos y los desplazamientos durante esta etapa, especialmente porque el traslado estaba previsto en helicóptero.

Por el momento, la cancelación de la visita a Asís es la única modificación de su agenda internacional comunicada en la información difundida.

Qué revelaron los estudios médicos sobre el cáncer de pulmón

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos le diagnosticaran un adenocarcinoma. Tras la intervención, los especialistas analizaron el tejido extraído para determinar las características y el alcance de la enfermedad.

Según el informe médico difundido el miércoles, los nuevos estudios confirmaron que el cáncer estaba localizado, una conclusión que permitió descartar, por el momento, la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

Además, un examen torácico realizado durante su recuperación mostró una evolución favorable.

Su cirujano y médico personal calificaron la recuperación como excelente, aunque recomendaron mantener ciertas precauciones antes de retomar completamente sus actividades habituales.

Cómo sigue la recuperación del Papa tras la operación

Papa León XIV. (Foto: Reuters)

Después de permanecer internado, León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado y comenzó a reincorporarse progresivamente a sus funciones. Una de sus primeras apariciones públicas después de la cirugía se produjo el miércoles, cuando regresó a la plaza de San Pedro para encabezar la audiencia semanal con los peregrinos.

La actividad representó un avance en su recuperación y permitió observar al pontífice nuevamente en contacto con los fieles.

Sin embargo, los médicos recomendaron que el regreso a su agenda habitual fuera gradual, especialmente en aquellas actividades que implican viajes o desplazamientos prolongados. En ese contexto, el Vaticano decidió suspender su participación en el encuentro interreligioso de Asís.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

La cancelación del viaje a Asís también generó incertidumbre sobre la próxima gira internacional del pontífice. De acuerdo con la agenda mencionada, León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, en un recorrido que implicaría varios desplazamientos y actividades públicas.

Por ahora, el Vaticano no informó si la gira se realizará según lo previsto, si sufrirá modificaciones o si deberá postergarse. La decisión dependerá de la evolución clínica del Papa y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.