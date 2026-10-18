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El papa León XIV encabezó el Ángelus tras su operación y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

El Sumo Pontífice encabezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico, un día después de recibir el alta del hospital Gemelli. Agradeció las oraciones de los fieles y expresó su reconocimiento al equipo médico. Su viaje a la Argentina y otros países de Sudamérica continúa previsto para noviembre.

El papa León XIV encabezó el Ángelus tras su operación y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

El papa León XIV encabezó el Ángelus tras su operación y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano, en su primer Ángelus tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su internación y anunció que retomará sus actividades de manera gradual.

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“Me gustaría agradecer a toda la gente que rezó por mí estos días. Ahora retomaré gradualmente mis actividades”, expresó el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, donde fue recibido con una ovación.

León XIV también manifestó su reconocimiento a los médicos, enfermeros y al personal del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cinco días. Además, señaló que su experiencia le permitió comprender mejor la cercanía y las dificultades que atraviesan las personas que padecen una enfermedad.

La reaparición se produjo después de que recibiera el alta médica el sábado, tras una evolución favorable de la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre. Los controles clínicos y radiológicos permitieron a los profesionales autorizar su regreso al Vaticano.

Qué dijo el cirujano del Papa sobre su recuperación

En medio de las expectativas por la evolución del estado de salud del Pontífice, el cirujano Stefano Margaritora aseguró que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos que impidan realizar el viaje previsto a Sudamérica en noviembre.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista en declaraciones a los medios del Vaticano.

Margaritora explicó que la reexpansión pulmonar avanza de acuerdo con los plazos habituales y que el estado general del Papa es bueno. También estimó que podría alcanzar una recuperación física completa en unos diez días.

De todos modos, el regreso a una agenda habitual será gradual y estará sujeto a la evolución del Pontífice y a las indicaciones médicas.

El viaje del papa León XIV a la Argentina sigue previsto para noviembre

Mientras continúa la recuperación, se mantienen los preparativos para la gira apostólica de León XIV por Uruguay, la Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita genera expectativa en la región, especialmente en la Argentina, donde se espera la llegada del primer pontífice estadounidense de la historia. Hasta el momento, el Vaticano no comunicó cambios en el cronograma.

El viaje incluirá desplazamientos y actividades pastorales en distintos países, por lo que la evolución de la salud del Papa será un factor importante para determinar el ritmo de su agenda.

En pocas palabras

  • Papa Francisco: El Sumo Pontífice retomará sus actividades gradualmente tras su operación.
  • Viaje a Sudamérica: El viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú sigue previsto para noviembre.
  • Recuperación: El cirujano aseguró que no hay motivos clínicos para cancelar el viaje del Papa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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