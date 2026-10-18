El papa León XIV encabezó el Ángelus tras su operación y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Qué dijo el cirujano del Papa sobre su recuperación

En medio de las expectativas por la evolución del estado de salud del Pontífice, el cirujano Stefano Margaritora aseguró que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos que impidan realizar el viaje previsto a Sudamérica en noviembre.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista en declaraciones a los medios del Vaticano.

Margaritora explicó que la reexpansión pulmonar avanza de acuerdo con los plazos habituales y que el estado general del Papa es bueno. También estimó que podría alcanzar una recuperación física completa en unos diez días.

De todos modos, el regreso a una agenda habitual será gradual y estará sujeto a la evolución del Pontífice y a las indicaciones médicas.

El viaje del papa León XIV a la Argentina sigue previsto para noviembre

Mientras continúa la recuperación, se mantienen los preparativos para la gira apostólica de León XIV por Uruguay, la Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita genera expectativa en la región, especialmente en la Argentina, donde se espera la llegada del primer pontífice estadounidense de la historia. Hasta el momento, el Vaticano no comunicó cambios en el cronograma.

El viaje incluirá desplazamientos y actividades pastorales en distintos países, por lo que la evolución de la salud del Papa será un factor importante para determinar el ritmo de su agenda.