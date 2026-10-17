Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita

El Papa León XIV recibió el alta este sábado 17 de octubre. (Foto: REUTERS)

Cómo será el operativo de seguridad para recibir al papa León XIV

La ministra explicó que el dispositivo previsto para la llegada del pontífice contempla tres anillos de seguridad, con participación de fuerzas federales y provinciales, para garantizar su protección y organizar la circulación de los asistentes.

“Contamos con la seguridad sanitaria exigida por el Vaticano. Van a hacer tres anillos de seguridad, el primero el que más cerca está del Papa, ahí hay un refuerzo de la Policía Federal, el segundo anillo, un intermedio desde donde se ubica la gente al escenario principal y el gran anillo que acomoda a la multitud”, detalló Monteoliva.

La funcionaria advirtió que se trata de un despliegue de gran magnitud, debido a la cantidad de personas que podrían participar de las actividades religiosas. “Es un tema complejo, en un escenario en el que van a haber por arriba del millón de personas y nosotros vamos a estar comunicando los horarios y los tiempos”, señaló.

Por el momento, los equipos de seguridad mantienen la planificación prevista, a la espera de una definición oficial del Vaticano sobre la realización de la visita.

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. (Foto: REUTERS)

Qué dijo el médico que operó al papa León XIV sobre su viaje a la Argentina

Horas después de que el pontífice abandonara el hospital, Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó el pasado 13 de octubre, brindó detalles sobre su evolución y se mostró optimista respecto de la posibilidad de que realice la gira por Sudamérica. “No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”, afirmó el especialista en declaraciones a los medios vaticanos.

Margaritora explicó que, al momento de recibir el alta, el Papa presentaba una evolución favorable y que los resultados de la intervención eran satisfactorios. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, aseguró.

También precisó que la recuperación pulmonar avanza dentro de los plazos esperados. “La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, explicó.

De esta manera, el Gobierno argentino continúa organizando la visita de León XIV, mientras aguarda la confirmación definitiva del Vaticano. Aunque el parte médico resulta alentador, la realización del viaje sigue sujeta a la evolución de la salud del pontífice.