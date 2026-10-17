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Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que continúa el operativo para recibir al pontífice, aunque su viaje todavía genera incertidumbre tras una operación de pulmón.

León XIV: desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita. (Foto: archivo)

León XIV: desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pese a la incertidumbre sobre su estado de salud tras una operación por cáncer de pulmón. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los equipos continúan trabajando en el operativo y que, hasta el momento, no recibieron ninguna comunicación oficial sobre una eventual suspensión del viaje.

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Desde el Vaaticano piden esperar a ver la evolución, antes de confirmar la gira sudamericana que incluye a la Argentina. (Foto: Vatican News).

El pontífice recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, después de permanecer cuatro días internado por la intervención quirúrgica. Su situación generó dudas sobre la gira sudamericana, programada del 6 al 17 de noviembre, que también incluye otros destinos de la región.

En declaraciones a Radio Mitre, Monteoliva explicó que las tareas de coordinación siguen adelante a pesar de la incertidumbre. “Prefiero trabajar y que luego no se dé, que no perder días de trabajo para su visita”, sostuvo la funcionaria.

Además, precisó que ya mantuvo reuniones con autoridades de la provincia de Buenos Aires y Córdoba para avanzar en la organización. “Mantuve reuniones con la provincia de Buenos Aires y con Córdoba y los equipos están activos hasta que nos digan oficialmente lo contrario”, afirmó.

El Papa Le&oacute;n XIV recibi&oacute; el alta este s&aacute;bado 17 de octubre. (Foto: REUTERS)

El Papa León XIV recibió el alta este sábado 17 de octubre. (Foto: REUTERS)

Cómo será el operativo de seguridad para recibir al papa León XIV

La ministra explicó que el dispositivo previsto para la llegada del pontífice contempla tres anillos de seguridad, con participación de fuerzas federales y provinciales, para garantizar su protección y organizar la circulación de los asistentes.

“Contamos con la seguridad sanitaria exigida por el Vaticano. Van a hacer tres anillos de seguridad, el primero el que más cerca está del Papa, ahí hay un refuerzo de la Policía Federal, el segundo anillo, un intermedio desde donde se ubica la gente al escenario principal y el gran anillo que acomoda a la multitud”, detalló Monteoliva.

La funcionaria advirtió que se trata de un despliegue de gran magnitud, debido a la cantidad de personas que podrían participar de las actividades religiosas. “Es un tema complejo, en un escenario en el que van a haber por arriba del millón de personas y nosotros vamos a estar comunicando los horarios y los tiempos”, señaló.

Por el momento, los equipos de seguridad mantienen la planificación prevista, a la espera de una definición oficial del Vaticano sobre la realización de la visita.

Javier Milei junto a Le&oacute;n XIV en el Vaticano. (Foto: REUTERS)

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. (Foto: REUTERS)

Qué dijo el médico que operó al papa León XIV sobre su viaje a la Argentina

Horas después de que el pontífice abandonara el hospital, Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó el pasado 13 de octubre, brindó detalles sobre su evolución y se mostró optimista respecto de la posibilidad de que realice la gira por Sudamérica. “No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”, afirmó el especialista en declaraciones a los medios vaticanos.

Margaritora explicó que, al momento de recibir el alta, el Papa presentaba una evolución favorable y que los resultados de la intervención eran satisfactorios. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, aseguró.

También precisó que la recuperación pulmonar avanza dentro de los plazos esperados. “La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, explicó.

De esta manera, el Gobierno argentino continúa organizando la visita de León XIV, mientras aguarda la confirmación definitiva del Vaticano. Aunque el parte médico resulta alentador, la realización del viaje sigue sujeta a la evolución de la salud del pontífice.

En pocas palabras

  • Operativo de seguridad: El Gobierno nacional mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, pese a la incertidumbre por su salud.
  • Estado de salud: El pontífice recibió el alta médica tras una operación por cáncer de pulmón y su cirujano afirmó que no hay motivos clínicos para suspender el viaje.
  • Medidas de seguridad: Se prevén tres anillos de seguridad, con participación de fuerzas federales y provinciales, para el evento que podría convocar a más de un millón de personas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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