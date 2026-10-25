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Elecciones en Brasil: pidieron extender el horario de votación por la falta de transporte

El presidente brasileño reclamó más tiempo para votar tras las denuncias por la reducción del transporte público en San Pablo y Salvador. La Justicia Electoral intervino para normalizar el servicio y ya hay medidas judiciales contra funcionarios. La prórroga fue confirmada.

Elecciones en Brasil: Lula pidió extender el horario de votación en Brasil por la falta de transporte

Elecciones en Brasil: Lula pidió extender el horario de votación en Brasil por la falta de transporte

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió extender el horario de votación en las zonas afectadas por problemas en el transporte público, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El reclamo se produjo luego de que el oficialismo denunciara una reducción en la circulación de colectivos que podría dificultar el traslado de los electores hasta los centros de votación. Flávio Bolsonaro también solicitó que se amplíe el horario de votación.

Leé también Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje
 Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje. (Foto: archivo)

“No vamos a aceptar prácticas deshonestas”, advirtió Lula, quien cuestionó a los responsables de las administraciones municipales involucradas y reclamó medidas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Más tarde, el equipo de campaña del candidato presidencial Flávio Bolsonaro solicitó también al Tribunal Superior Electoral (TSE) que los centros de votación permanezcan abiertos hasta las 19 en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, debido a las fuertes precipitaciones, inundaciones y cortes de rutas.

“Del otro lado de la balanza está el elector que, ante una calle inundada, tendría que elegir entre su propia seguridad y el voto. La proporcionalidad se resuelve a favor del elector”, argumentaron los abogados de la campaña.

En el estado de San Pablo, el pedido incluye la capital y los municipios de Jundiaí, Itapevi, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Itapetininga, Botucatu, Apiaí, Ribeira e Iporanga. En Paraná, la solicitud alcanza a Curitiba y Guaratuba, mientras que en Santa Catarina comprende a Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba y Águas de Chapecó.

Finalmente, un magistrado del Tribunal Supremo extendió el horario de votación hasta las 19:00 horas en todo Brasil y suspendió el conteo de los votos.

Las denuncias por la falta de transporte en San Pablo

Uno de los principales focos del conflicto está en San Pablo. La campaña de Lula denunció que la ciudad operaba con cerca del 60% de la flota de colectivos, pese a que una decisión judicial había ordenado mantener el servicio con la totalidad de los vehículos previstos, en condiciones similares a las de un día hábil.

Ante esa situación, el Partido de los Trabajadores (PT) recurrió a la Justicia Electoral y pidió extender dos horas el horario de votación en la capital paulista. También solicitó medidas contra el secretario municipal de Movilidad Urbana y Transporte, Celso Jorge Caldeira, y el presidente de SPTrans, Víctor Hugo Borges, por el presunto incumplimiento de la disposición judicial.

El reclamo se suma a las actuaciones iniciadas para determinar si la reducción del servicio afectó el derecho de los ciudadanos a participar de los comicios.

La Justicia ordenó detener a un funcionario en Salvador

La controversia también alcanzó a Salvador, capital del estado de Bahía. Allí, el Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, en el marco de las actuaciones vinculadas con los problemas en el transporte durante la jornada electoral.

Según reportes de medios brasileños, el funcionario se encontraba en Francia por un viaje relacionado con actividades institucionales cuando se conoció la orden.

Souza había señalado que una parte importante de los colectivos amaneció con adhesivos del PT y que dispuso retirarlos. Esa decisión habría generado demoras en la salida de los vehículos de las terminales. Posteriormente, según la información difundida, ordenó que los colectivos circularan incluso con las pegatinas.

En paralelo, el oficialismo reclamó extender el horario de votación en distintas localidades de Bahía para evitar que las dificultades de traslado limitaran la participación electoral.

Lula reclamó garantías para que todos puedan votar

Durante sus declaraciones, el mandatario sostuvo que las demoras o cancelaciones del transporte no pueden convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

“Quiero informar a los ministros Kássio Nunes Marques y André Mendonça que hay medidas que deben tomarse. En primer lugar, garantizar que los votantes perjudicados por retrasos o cancelaciones de autobuses tengan la oportunidad de votar”, afirmó.

Lula también anticipó que buscará que se investigue a los responsables de las irregularidades denunciadas y reclamó sanciones para los funcionarios que, según su acusación, hayan obstaculizado el traslado de los electores.

Mientras la Justicia Electoral interviene en las ciudades afectadas, la extensión del horario de votación continúa siendo un pedido y no una medida confirmada.

En pocas palabras

  • Extensión horaria: Se pidió extender el horario de votación por problemas de transporte.
  • Medidas judiciales: La Justicia Electoral intervino y ordenó detenciones por incumplimientos.
  • Garantía del voto: Lula reclamó asegurar el derecho al voto de todos los ciudadanos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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