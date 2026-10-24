Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje

Desde el vehículo en el que recorrió las calles, el presidente saludó a sus seguidores, bailó y acompañó el ritmo de la batucada. Entre los manifestantes predominaron las banderas del PT con el número 13, mientras una enorme bandera brasileña fue desplegada durante la movilización.

Lula aseguró sentirse "muy optimista" frente al resultado del balotaje y defendió la continuidad de su proyecto político. "Es verdad que el pueblo quiere cambio, pero un cambio a mejor, hacia adelante. El pueblo no quiere retroceder", afirmó.

Durante su discurso, también cuestionó a su adversario y lo calificó de "miliciano", en referencia a presuntos vínculos con familiares de integrantes de grupos paramilitares de Río de Janeiro. "No es posible que no consigamos convencer a la sociedad brasileña del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país", sostuvo.

El presidente también agradeció la participación de sus seguidores durante las últimas semanas, tanto en las calles como en las redes sociales. En ese contexto, destacó el crecimiento de un canal público de WhatsApp impulsado por uno de sus aliados, que reunió a más de 10 millones de usuarios en pocos días. "Tengo un ejército mayor que el chino y el estadounidense, que es el ejército de Lula", expresó.

Tras la movilización en Río de Janeiro, el mandatario tenía previsto viajar a San Pablo, el distrito electoral más importante del país, para realizar una última caminata junto a sus militantes.

Flávio Bolsonaro movilizó a miles de seguidores

Por su parte, Flávio Bolsonaro comenzó la última jornada de campaña en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, donde encabezó una caravana acompañado por cientos de motociclistas. Miles de simpatizantes vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña participaron de la movilización.

El senador, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, recorrió el centro de la ciudad y llegó hasta una plaza donde fue recibido al grito de "mito", el apodo utilizado por los seguidores de su padre. Durante la actividad, prometió que, si llega a la Presidencia, mantendrá una relación de cooperación con los habitantes de Minas Gerais y no recurrirá a amenazas.

Las banderas rojas y el número 13 predominaron entre los militantes del Partido de los Trabajadores. (Foto: Reuters)

Después de su paso por Belo Horizonte, el candidato del Partido Liberal (PL) tenía previsto trasladarse a Río de Janeiro, considerado uno de los principales bastiones políticos del bolsonarismo. Allí, su agenda incluía una caminata hasta la vivienda en la que residía su padre y un acto de cierre en las playas de Barra da Tijuca.

Elecciones en Brasil: qué dicen los resultados de la primera vuelta y las encuestas

El balotaje se desarrollará después de una primera vuelta celebrada el 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos y Lula da Silva alcanzó el 45%, según los datos consignados.

La diferencia entre ambos candidatos dejó abierta la disputa por la Presidencia, mientras que los sondeos difundidos antes de la segunda vuelta mostraron un escenario de empate técnico. El resultado definirá la continuidad del proyecto político del Partido de los Trabajadores o el regreso del bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez con Flávio Bolsonaro como principal representante.

Simpatizantes del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). (Foto: Reuters)

Lula y Flávio Bolsonaro discutieron por Javier Milei

Uno de los momentos de mayor tensión de la campaña se produjo durante el último debate presidencial, celebrado el viernes, cuando Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentaron por las políticas económicas de Javier Milei en la Argentina.

En un intento por cuestionar las propuestas de su adversario, el mandatario brasileño comparó el programa económico del candidato del Partido Liberal con las medidas de ajuste impulsadas por el presidente argentino. "En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei", lanzó Lula durante el intercambio.

Flávio Bolsonaro rechazó las críticas y defendió la gestión económica del presidente argentino. "Cuando hablo de Milei, de lo que hizo y de cómo arregló la economía de la Argentina, Lula tiene que entender que la izquierda gobernó durante 20 años destruyendo a ese país", respondió.