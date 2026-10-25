Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue "un ejército de la democracia"

En la misma línea, agregó: “Estoy seguro de que el pueblo de Brasil no permitirá que un parapolicial ocupe el Palacio del Planalto”.

Lula recordó sus orígenes humildes tras votar en San Pablo

Durante su contacto con la prensa, Lula también hizo referencia a su historia personal y destacó el recorrido que lo llevó desde sus orígenes humildes hasta volver a competir por la Presidencia de Brasil.

El mandatario afirmó que nunca había visto una campaña electoral como la de esta segunda vuelta y destacó el papel de la ciudadanía en la defensa de la democracia.

“El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia”, sostuvo.

Además, denunció episodios de violencia que atribuyó a militantes del Partido Liberal, el espacio que lleva como candidato a Flávio Bolsonaro. Esas acusaciones se inscriben en una campaña marcada por fuertes cruces entre los dos sectores políticos.

Lula busca revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro en el balotaje

La segunda vuelta enfrenta al actual presidente con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien llegó a esta instancia con una ventaja obtenida en la primera ronda electoral, celebrada el 4 de octubre.

En aquella votación, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% alcanzado por Lula, de acuerdo con los resultados difundidos para esa instancia.

El presidente busca conseguir un nuevo mandato no consecutivo, mientras que el senador intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

La definición dependerá, entre otros factores, del comportamiento de los votantes que eligieron a otras fuerzas políticas en la primera vuelta y del nivel de participación durante la jornada.

A qué hora cierran las urnas en Brasil y cuándo se conocerán los resultados

La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia. Una vez finalizado el horario electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) difundirá los resultados oficiales a medida que avance el escrutinio.

Cerca de 160 millones de brasileños están habilitados para participar de la elección, que definirá quién conducirá el país durante el próximo mandato.