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Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue "un ejército de la democracia"

El presidente brasileño busca revertir el resultado de la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Tras emitir su voto, recordó sus orígenes humildes y denunció hechos de violencia durante la campaña electoral.

Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue un ejército de la democracia (Foto: Reuters)

Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue "un ejército de la democracia" (Foto: Reuters)
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Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate televisado antes del balotaje del domingo en Brasil. (Foto: Reuters).

Tras emitir su sufragio, el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) cuestionó la trayectoria de su adversario político y apuntó contra su entorno. “Es una persona sin calificación moral, fue educado para mentir”, afirmó, según las declaraciones difundidas durante la jornada electoral.

Lula también sostuvo que nunca imaginó disputar una elección presidencial en esas condiciones y vinculó sus críticas con la participación de sectores que, según denunció, están relacionados con fuerzas parapoliciales.

“Jamás imaginé que iba a disputar una elección contra una persona sin calificación moral, con un parapolicial. Tiene actitud para mentir, se lo educó para que mintiera”, expresó el presidente.

En la misma línea, agregó: “Estoy seguro de que el pueblo de Brasil no permitirá que un parapolicial ocupe el Palacio del Planalto”.

Lula recordó sus orígenes humildes tras votar en San Pablo

Durante su contacto con la prensa, Lula también hizo referencia a su historia personal y destacó el recorrido que lo llevó desde sus orígenes humildes hasta volver a competir por la Presidencia de Brasil.

El mandatario afirmó que nunca había visto una campaña electoral como la de esta segunda vuelta y destacó el papel de la ciudadanía en la defensa de la democracia.

“El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia”, sostuvo.

Además, denunció episodios de violencia que atribuyó a militantes del Partido Liberal, el espacio que lleva como candidato a Flávio Bolsonaro. Esas acusaciones se inscriben en una campaña marcada por fuertes cruces entre los dos sectores políticos.

Lula busca revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro en el balotaje

La segunda vuelta enfrenta al actual presidente con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien llegó a esta instancia con una ventaja obtenida en la primera ronda electoral, celebrada el 4 de octubre.

En aquella votación, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% alcanzado por Lula, de acuerdo con los resultados difundidos para esa instancia.

El presidente busca conseguir un nuevo mandato no consecutivo, mientras que el senador intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

La definición dependerá, entre otros factores, del comportamiento de los votantes que eligieron a otras fuerzas políticas en la primera vuelta y del nivel de participación durante la jornada.

A qué hora cierran las urnas en Brasil y cuándo se conocerán los resultados

La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia. Una vez finalizado el horario electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) difundirá los resultados oficiales a medida que avance el escrutinio.

Cerca de 160 millones de brasileños están habilitados para participar de la elección, que definirá quién conducirá el país durante el próximo mandato.

En pocas palabras

  • Elecciones en Brasil: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva votó en San Pablo en el balotaje contra Flávio Bolsonaro.
  • Lula recordó sus orígenes y cuestionó la violencia en una campaña electoral sin precedentes.
  • El mandatario busca revertir el resultado de la primera vuelta, donde su rival obtuvo más votos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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