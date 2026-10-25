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Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Brasil define este domingo a su próximo presidente en una segunda vuelta marcada por la paridad entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Brasil vive este domingo una jornada electoral decisiva. Millones de ciudadanos concurren a las urnas para elegir al próximo presidente entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un nuevo mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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 Lula y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas antes del balotaje. (Foto: archivo)

El balotaje llega en un escenario de máxima incertidumbre, después de una primera vuelta en la que Bolsonaro sorprendió al imponerse con el 47% de los votos, frente al 45% obtenido por Lula, según los datos consignados en la cobertura electoral.

La última encuesta de Datafolha mostró un empate del 50% para cada candidato en votos válidos, lo que anticipa una definición ajustada y mantiene la expectativa sobre el resultado final.

A qué hora cierran las elecciones en Brasil y cuándo empieza el escrutinio

Luiz In&aacute;cio Lula da Silva y Fl&aacute;vio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Los centros de votación de Brasil permanecen abiertos este domingo desde las 8 hasta las 17, hora de Brasilia, que coincide con el horario de la Argentina. Una vez finalizada la votación, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a difundir los resultados oficiales del escrutinio electrónico.

Por lo tanto, desde las 17 de la Argentina podrán empezar a conocerse los primeros datos oficiales de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, eso no significa que a esa hora ya exista un ganador confirmado. La velocidad con la que se defina la elección dependerá del avance del recuento y de la diferencia entre ambos candidatos.

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.

Una elección decisiva entre Lula y Flávio Bolsonaro: los dos proyectos de país

Luiz In&aacute;cio Lula da Silva. (Foto: archivo)

Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: archivo)

El balotaje enfrenta dos proyectos políticos diferentes en un país atravesado por la polarización. Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), busca continuar al frente del Gobierno con una agenda centrada en las políticas sociales, el empleo y la defensa de su gestión económica.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), propone un cambio de orientación política y económica, con especial énfasis en la seguridad pública, el combate contra la delincuencia y las reformas favorables al sector privado.

La campaña también estuvo atravesada por la situación judicial del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado en 2025 por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Flávio prometió impulsar la liberación de su padre si llega a la Presidencia, mientras que Lula cuestionó el respaldo político del presidente estadounidense Donald Trump a la familia Bolsonaro.

Fl&aacute;vio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones de Brasil

La recta final de la campaña mostró una competencia particularmente ajustada. El último relevamiento de Datafolha ubicó a Lula y Flávio Bolsonaro con el 50% de los votos válidos cada uno, después de que el mandatario brasileño lograra reducir la diferencia que lo separaba de su adversario.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había conseguido el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, según los resultados difundidos tras el escrutinio.

La paridad en los sondeos, sumada a las dificultades que enfrentaron las encuestadoras para anticipar los resultados de la primera vuelta, mantiene abierta la expectativa sobre el desenlace electoral.

Cuántos brasileños están habilitados para votar

Un total de 158.745.463 ciudadanos están habilitados para participar del balotaje, según los datos publicados este domingo por la agencia pública brasileña Agência Brasil.

Además de la elección presidencial, cinco estados y el Distrito Federal definirán a sus gobernadores en segunda vuelta: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins y el Distrito Federal.

En pocas palabras

  • Elecciones en Brasil: Este domingo se define el próximo presidente en segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
  • Resultados: Los primeros datos oficiales del balotaje se conocerán a partir de las 17hs de Argentina.
  • Enfrentamiento: El balotaje presenta dos visiones de país, una centrada en políticas sociales y otra en seguridad y reformas pro-mercado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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