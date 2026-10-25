Flávio Bolsonaro desconoció la derrota ante Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones en brasil

Flávio Bolsonaro cuestionó la extensión del horario de votación

Uno de los principales argumentos del senador fue la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de extender el horario de votación en todo el país hasta las 19.

Bolsonaro calificó la medida como inexplicable y cuestionó el procedimiento mediante el cual se autorizó la prórroga. También sostuvo que el magistrado había respondido a un pedido de un antiguo socio.

“Lo que sucedió hoy no fue normal. Fue inaceptable. Por primera vez en la historia, alguien usa un trazo de pluma para cambiar las reglas del juego”, manifestó.

La extensión del horario había sido dispuesta en medio de denuncias sobre dificultades en el transporte público que podían impedir que algunos ciudadanos llegaran a votar. La decisión generó complicaciones en determinados centros electorales, donde la notificación llegó cuando ya habían cerrado las urnas y comenzado los procedimientos de escrutinio.

Las denuncias de Bolsonaro sobre el proceso electoral

Durante su pronunciamiento, el candidato del PL también denunció que representantes de su partido fueron retirados de la sala de seguridad durante el proceso electoral y reclamó explicaciones antes de aceptar el resultado.

“Nuestros observadores del PL fueron retirados de la sala de seguridad en el momento en que se realizó la selección. Así que hay mucho que aclarar antes de que Brasil simplemente reconozca esta sucia jugada que ocurrió en estas elecciones”, afirmó.

Además, cuestionó las diferencias en las condiciones de votación entre los estados brasileños y sostuvo que la extensión horaria no se aplicó de manera uniforme.

“Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diferentes estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en los estados donde no se reabrieron las urnas”, expresó.

Bolsonaro cerró su mensaje con una apelación a sus seguidores y reafirmó que mantendrá su postura frente al resultado electoral. “No renunciaré a mi Brasil. Espero que ustedes, que me han estado observando, tampoco lo hagan”, concluyó.

Lula ganó el balotaje tras revertir el resultado de la primera vuelta

Con el 51,76% de los votos, Lula consiguió un cuarto mandato presidencial no consecutivo y revirtió el resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. En aquella instancia, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47% de los sufragios, frente al 45,1% del actual mandatario.

El resultado de la segunda vuelta convirtió a Lula en el primer candidato que logra ganar un balotaje en Brasil después de haber quedado segundo en la ronda inicial, desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989.

La victoria del líder del PT aseguró la continuidad del oficialismo por otros cuatro años, mientras que el anuncio de Bolsonaro abrió un nuevo frente de disputa política y judicial tras una elección marcada por la polarización.