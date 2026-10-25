En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Jair Bolsonaro
Elecciones en Brasil
Balotaje 2026

Flávio Bolsonaro desconoció la derrota ante Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones en brasil

El candidato del Partido Liberal cuestionó la extensión del horario de votación y acusó al Tribunal Supremo Federal de modificar las reglas durante los comicios.

Flávio Bolsonaro desconoció la derrota ante Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro desconoció la derrota ante Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro anunció que recurrirá a su equipo legal para solicitar la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador del Partido Liberal (PL) cuestionó la decisión judicial de extender el horario de votación hasta las 19 y puso en duda la legitimidad del resultado.

Leé también Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Bolsonaro
Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, sostuvo el dirigente en un breve pronunciamiento tras conocerse el resultado.

El candidato opositor calificó lo ocurrido como “inaceptable” y rechazó reconocer el desenlace de los comicios. “Las elecciones deberían haberse anulado. Es imposible reconocer el resultado”, afirmó.

El planteo se produjo después de que Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), consiguiera el 51,76% de los votos válidos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, según los resultados difundidos tras el escrutinio.

Flávio Bolsonaro cuestionó la extensión del horario de votación

Uno de los principales argumentos del senador fue la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de extender el horario de votación en todo el país hasta las 19.

Bolsonaro calificó la medida como inexplicable y cuestionó el procedimiento mediante el cual se autorizó la prórroga. También sostuvo que el magistrado había respondido a un pedido de un antiguo socio.

“Lo que sucedió hoy no fue normal. Fue inaceptable. Por primera vez en la historia, alguien usa un trazo de pluma para cambiar las reglas del juego”, manifestó.

La extensión del horario había sido dispuesta en medio de denuncias sobre dificultades en el transporte público que podían impedir que algunos ciudadanos llegaran a votar. La decisión generó complicaciones en determinados centros electorales, donde la notificación llegó cuando ya habían cerrado las urnas y comenzado los procedimientos de escrutinio.

Las denuncias de Bolsonaro sobre el proceso electoral

Durante su pronunciamiento, el candidato del PL también denunció que representantes de su partido fueron retirados de la sala de seguridad durante el proceso electoral y reclamó explicaciones antes de aceptar el resultado.

“Nuestros observadores del PL fueron retirados de la sala de seguridad en el momento en que se realizó la selección. Así que hay mucho que aclarar antes de que Brasil simplemente reconozca esta sucia jugada que ocurrió en estas elecciones”, afirmó.

Además, cuestionó las diferencias en las condiciones de votación entre los estados brasileños y sostuvo que la extensión horaria no se aplicó de manera uniforme.

“Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diferentes estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en los estados donde no se reabrieron las urnas”, expresó.

Bolsonaro cerró su mensaje con una apelación a sus seguidores y reafirmó que mantendrá su postura frente al resultado electoral. “No renunciaré a mi Brasil. Espero que ustedes, que me han estado observando, tampoco lo hagan”, concluyó.

Lula ganó el balotaje tras revertir el resultado de la primera vuelta

Con el 51,76% de los votos, Lula consiguió un cuarto mandato presidencial no consecutivo y revirtió el resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. En aquella instancia, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47% de los sufragios, frente al 45,1% del actual mandatario.

El resultado de la segunda vuelta convirtió a Lula en el primer candidato que logra ganar un balotaje en Brasil después de haber quedado segundo en la ronda inicial, desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989.

La victoria del líder del PT aseguró la continuidad del oficialismo por otros cuatro años, mientras que el anuncio de Bolsonaro abrió un nuevo frente de disputa política y judicial tras una elección marcada por la polarización.

En pocas palabras

  • Flávio Bolsonaro: Desconoció la derrota electoral ante Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones presidenciales en Brasil.
  • Argumentos: Cuestionó la extensión del horario de votación y acusó al Tribunal Supremo Federal de modificar las reglas del proceso.
  • Resultado: Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,76% de los votos válidos, frente al 48,24% de Bolsonaro, según el escrutinio oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jair Bolsonaro Elecciones en Brasil
Notas relacionadas
Ajustada elección en Brasil: Lula mantuvo la ventaja y superó a Flávio Bolsonaro en el recuento de votos
Lula da Silva ganó en las elecciones de Brasil contra Flávio Bolsonaro y será nuevamente presidente
Voto en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y votantes hallaron sus colegios cerrados

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar