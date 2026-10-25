Ajustada elección en Brasil: Lula mantuvo la ventaja y superó a Flávio Bolsonaro en el recuento de votos

El mapa electoral también comenzaba a mostrar diferencias entre los estados: las zonas marcadas en azul señalaban los distritos en los que se imponía Flávio Bolsonaro, según el relevamiento difundido por O Globo. Sin embargo, con apenas una pequeña parte de los votos contabilizados, el escenario todavía podía cambiar a medida que avanzara el escrutinio.

La Justicia ordenó detener a un funcionario en Salvador

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, había decretado la prórroga de la votación en todo el territorio nacional hasta las 19 horas. La medida se debía a la reducción del servicio de autobuses y otros medios de transporte público en diversas regiones del país, pero especialmente en las capitales de São Paulo y Bahía.

El equipo de campaña del candidato presidencial Flávio Bolsonaro solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que los centros de votación permaneciesen abiertos hasta las 19 en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, debido a las fuertes precipitaciones, inundaciones y cortes de rutas.

“Del otro lado de la balanza está el elector que, ante una calle inundada, tendría que elegir entre su propia seguridad y el voto. La proporcionalidad se resuelve a favor del elector”, argumentaron los abogados de la campaña.

Por su parte, Lula da Silva enfatizó: "No toleraremos la corrupción, no toleraremos a los bandidos, no toleraremos un alcalde corrupto, no lo permitiremos. Por lo tanto, la advertencia ya está dada. Solicitamos una prórroga. No aceptaremos el bandidaje ni las conductas inescrupulosas, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de empresarios. Estas personas deben aprender a respetar la democracia en este país".

La controversia también alcanzó a Salvador, capital del estado de Bahía. Allí, el Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, en el marco de las actuaciones vinculadas con los problemas en el transporte durante la jornada electoral.

Según reportes de medios brasileños, el funcionario se encontraba en Francia por un viaje relacionado con actividades institucionales cuando se conoció la orden.

Souza había señalado que una parte importante de los colectivos amaneció con adhesivos del PT y que dispuso retirarlos. Esa decisión habría generado demoras en la salida de los vehículos de las terminales. Posteriormente, según la información difundida, ordenó que los colectivos circularan incluso con las pegatinas.

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.