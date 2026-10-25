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Lula da Silva ganó en las elecciones de Brasil contra Flávio Bolsonaro y será nuevamente presidente

El presidente brasileño se impuso en la segunda vuelta frente al candidato del Partido Liberal, en una elección atravesada por la polarización política. El escrutinio estuvo marcado por una controversia judicial por la extensión del horario de votación y una interrupción temporal del conteo.

Lula da Silva ganó en las elecciones de Brasil contra Flávio Bolsonaro y será nuevamente presidente

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil y continuará al frente del Gobierno por un nuevo período. El icono de la izquierda derrotó a Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, por un 51,77% frente a un 48,23% de los votos, con el 99,9% de las mesas escrutadas. El senador había ganado en la primera vuelta y buscaba revitalizar el movimiento de extrema derecha liderado por su padre.

Leé también Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Bolsonaro
Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. (Foto: archivo)

En muchos momentos, la reelección de Lula parecía improbable, ya que los votantes reflejaban su desilusión con el presidente y con el PT, señalando como motivos los años de escándalos de corrupción y el alza de los precios.

Su victoria supone otro resurgimiento en una carrera marcada por los giros inesperados. Lula estuvo encarcelado entre 2018 y 2019 por acusaciones de corrupción que posteriormente fueron anuladas, lo que le allanó el camino para derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Durante la campaña, Lula destacó su historial de reducción de la pobreza, el hambre y la desigualdad, mientras que el desempleo, el analfabetismo y la deforestación alcanzaron mínimos históricos durante su tercer mandato.

Lula, que el martes cumple 81 años y ya es el presidente en ejercicio de mayor edad de la historia de Brasil, hizo caso omiso de los llamamientos para que cediera el testigo a una nueva generación.

Tras la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2022, Lula presentó las elecciones de este año como una batalla por la democracia para la que estaría especialmente cualificado.

La victoria le permitirá al líder del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzar un cuarto mandato presidencial, un hecho inédito en la historia política brasileña. Además, logró revertir el resultado de la primera vuelta y se impuso en la instancia decisiva, en una elección marcada por la polarización entre el oficialismo y el sector conservador.

El resultado confirmó la continuidad del proyecto político de Lula, después de una campaña en la que se enfrentó a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), en una disputa que concentró la atención dentro y fuera de Brasil.

Unas elecciones cargadas de polémica por el transporte y el recuento de votos

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19 hora local del domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral ente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre; otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

La medida había sido autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, tras las denuncias sobre dificultades en el transporte público que podían afectar la llegada de los electores a los centros de votación.

En pocas palabras

  • Lula da Silva: Ganó el balotaje presidencial de Brasil con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro.
  • Cuarto mandato: El líder del Partido de los Trabajadores (PT) alcanza un mandato inédito en la historia política brasileña.
  • Continuidad: La victoria confirma la continuidad del proyecto político de Lula tras superar una fuerte polarización.
Resumen generado por Thinkindot AI
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