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Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas, saqueos y disturbios

Las manifestaciones del sábado derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y destrozos en comercios y edificios públicos. En el área metropolitana de París hubo 855 arrestos y se reportaron policías y bomberos heridos.

Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas

Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas, saqueos y disturbios (Foto: Reuters)

Las protestas sociales que se desarrollaron el sábado en Francia terminaron con más de 1.200 personas detenidas en todo el país, en una jornada marcada por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y daños en comercios y edificios públicos.

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El balance oficial difundido este domingo por las autoridades francesas indicó que 855 personas fueron arrestadas en el área metropolitana de París. Además, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 150 policías y gendarmes resultaron heridos durante los incidentes registrados en distintas localidades.

En la capital francesa, el balance incluyó a 13 policías y gendarmes y dos bomberos heridos. Las autoridades también advirtieron sobre la participación de grupos violentos y anticiparon que analizarán imágenes de video para identificar a otros posibles responsables.

Disturbios en Francia: enfrentamientos y daños en edificios públicos

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó importantes daños en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX.

El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, confirmó que las llamas fueron controladas durante la mañana del domingo. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, afirmó que el edificio había quedado prácticamente destruido, aunque los servicios municipales continuarían funcionando.

Las autoridades francesas también reportaron saqueos y destrozos en comercios y otros inmuebles. La investigación continuará durante los próximos días para determinar las responsabilidades por los hechos violentos.

Qué dijeron las autoridades francesas tras las protestas

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el número de detenidos en todo el país había superado los 1.200 durante la noche del sábado.

En tanto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo que las personas involucradas en actos violentos deberán responder ante la Justicia y afrontar las consecuencias correspondientes.

En el área metropolitana de París, la Prefectura de Policía informó sobre la muerte de una persona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, aunque no precisó las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades continuarán evaluando los daños y revisando las imágenes registradas durante los incidentes para avanzar en la identificación de los responsables.

En pocas palabras

  • Protestas en Francia: Más de 1.200 personas fueron detenidas tras una jornada de disturbios y enfrentamientos.
  • Incidentes reportados: Se registraron saqueos, destrozos en comercios y edificios públicos, y heridos entre las fuerzas de seguridad.
  • Daños significativos: El Ayuntamiento de Limoges sufrió graves daños por un incendio, y se investigan otros actos vandálicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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