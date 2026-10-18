Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas, saqueos y disturbios

El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, confirmó que las llamas fueron controladas durante la mañana del domingo. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, afirmó que el edificio había quedado prácticamente destruido, aunque los servicios municipales continuarían funcionando.

Las autoridades francesas también reportaron saqueos y destrozos en comercios y otros inmuebles. La investigación continuará durante los próximos días para determinar las responsabilidades por los hechos violentos.

Qué dijeron las autoridades francesas tras las protestas

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el número de detenidos en todo el país había superado los 1.200 durante la noche del sábado.

En tanto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo que las personas involucradas en actos violentos deberán responder ante la Justicia y afrontar las consecuencias correspondientes.

En el área metropolitana de París, la Prefectura de Policía informó sobre la muerte de una persona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, aunque no precisó las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades continuarán evaluando los daños y revisando las imágenes registradas durante los incidentes para avanzar en la identificación de los responsables.