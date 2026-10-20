La respuesta de la Cancillería brasileña a Milei por sus críticas a Lula: "Intento de injerencia electoral"

“Las ofensas proferidas hoy por el Presidente de la República Argentina contra Brasil, dirigidas esta vez al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico, constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”, señaló el documento.

La cartera diplomática, conducida por Mauro Vieira, también cuestionó que el mandatario argentino retomara argumentos utilizados por sectores vinculados con Jair Bolsonaro, quien perdió las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

En ese sentido, el comunicado afirmó que Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”.

La Cancillería brasileña también defendió el mecanismo de votación utilizado en el país y aseguró que el sistema electrónico es seguro y no registró irregularidades. Según el documento, observadores electorales internacionales ratificaron esa evaluación durante la primera vuelta.

“Esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”, expresó el Gobierno brasileño.

Y concluyó: “La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25”.

Los posteos en redes de Milei contra Lula

El conflicto se desencadenó luego de que Milei compartiera en la red social X un fragmento de una entrevista concedida por Lula a la señal SBT News. En esa conversación, el mandatario brasileño se refirió a las dificultades que enfrentan las mujeres para trabajar seis días a la semana y, al mismo tiempo, asumir las tareas domésticas y de cuidado.

La declaración se produjo días después de que el Parlamento brasileño aprobara una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, según el contexto consignado en la información original.

Milei reaccionó con una serie de publicaciones en las que cuestionó al presidente brasileño y lo vinculó con sectores de izquierda.

“Los progres machirulos”, escribió inicialmente. Luego agregó: “Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...”.

Finalmente, el presidente argentino elevó el tono de sus críticas y puso en duda la transparencia del proceso electoral brasileño.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, publicó.

El antecedente de las elecciones de 2022

La acusación de Milei remitió a los cuestionamientos que Jair Bolsonaro había formulado contra el sistema electoral brasileño durante la campaña de 2022, cuando buscaba su reelección y terminó derrotado por Lula.

Bolsonaro fue condenado a una pena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a aquellos comicios, de acuerdo con la información proporcionada.

Con el balotaje previsto para el domingo 25 de octubre, la Cancillería de Brasil rechazó las declaraciones del Presidente argentino y sostuvo que la definición electoral corresponde exclusivamente a los ciudadanos de ese país.