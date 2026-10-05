A días del balotaje en Brasil, Milei participará en Washington de un evento junto a Eduardo Bolsonaro

La gala tendrá carácter privado y se desarrollará bajo la modalidad de invitación exclusiva. Entre los asistentes se prevé la participación de figuras cercanas al Partido Republicano de Estados Unidos.

El viaje marcará la vigésima visita de Milei a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia y se concretará pocas semanas después de su último paso por Nueva York.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

La presencia del mandatario argentino en Washington se dará pocos días después de que celebrara el resultado electoral obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha”, escribió Milei en sus redes sociales al referirse al desempeño electoral del candidato bolsonarista que generó una fuerte reacción positiva en los mercados brasileños, con avances de hasta 15% en algunas acciones.

Un viaje en medio de la campaña brasileña

Flávio Bolsonaro llegó a la segunda vuelta tras imponerse en la primera ronda electoral con el 47,03% de los votos válidos. Lula obtuvo el 45,16% y ambos volverán a competir el próximo 25 de octubre para definir al próximo presidente de Brasil.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, uno de los referentes internacionales del bolsonarismo, reside en Estados Unidos desde 2025 y mantiene vínculos con la administración de Donald Trump.

En las últimas horas, el legislador brasileño se refirió públicamente a Milei a través de sus redes sociales. “Contamos con usted, Presidente @JMilei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países”, escribió.

Y agregó: “Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa”.

La próxima escala será España

Tras su paso por Estados Unidos, Milei tiene previsto viajar a España para participar de actividades políticas vinculadas a sectores de derecha de ese país.

El presidente confirmó la gira durante una reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada. Según lo previsto, partirá el 19 de octubre y desarrollará actividades en Madrid para respaldar a los espacios opositores que encabezan Vox y el Partido Popular.

La convocatoria a elecciones anticipadas en España fue fijada para el 29 de noviembre por el gobierno de Pedro Sánchez.