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GIRA INTERNACIONAL

A días del balotaje en Brasil, Milei participará en Washington de un evento junto a Eduardo Bolsonaro

El presidente participará el 14 de octubre de una gala en Washington organizada por referentes republicanos. En el evento también estará Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato que competirá en la segunda vuelta presidencial brasileña prevista para el 25 de octubre.

El presidente participará el 14 de octubre de una gala en Washington organizada por referentes republicanos en un evento donde participará Eduardo Bolsonaro. (Foto: archivo)

El presidente participará el 14 de octubre de una gala en Washington organizada por referentes republicanos en un evento donde participará Eduardo Bolsonaro. (Foto: archivo)

Javier Milei volverá a Estados Unidos la próxima semana para participar de la Official Hispanic Heritage Gala, un evento que se realizará el 14 de octubre en Washington y que reunirá a dirigentes, empresarios e invitados vinculados al espacio republicano estadounidense.

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El mandatario argentino asistirá como invitado de honor al encuentro que tendrá lugar en el Andrew W. Mellon Auditorium. En la misma actividad también estará presente Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

La coincidencia se producirá en medio de la campaña presidencial de Brasil y a solo 11 días del balotaje que enfrentará a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.

Javier Milei volverá a Estados Unidos la próxima semana para participar de la Official Hispanic Heritage Gala. (Foto: NA)

Javier Milei volverá a Estados Unidos la próxima semana para participar de la Official Hispanic Heritage Gala. (Foto: NA)

La gala en Washington

La actividad forma parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana y es organizada por Latino Wall Street, iniciativa impulsada por los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado.

La gala tendrá carácter privado y se desarrollará bajo la modalidad de invitación exclusiva. Entre los asistentes se prevé la participación de figuras cercanas al Partido Republicano de Estados Unidos.

El viaje marcará la vigésima visita de Milei a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia y se concretará pocas semanas después de su último paso por Nueva York.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

La presencia del mandatario argentino en Washington se dará pocos días después de que celebrara el resultado electoral obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha”, escribió Milei en sus redes sociales al referirse al desempeño electoral del candidato bolsonarista que generó una fuerte reacción positiva en los mercados brasileños, con avances de hasta 15% en algunas acciones.

Un viaje en medio de la campaña brasileña

Flávio Bolsonaro llegó a la segunda vuelta tras imponerse en la primera ronda electoral con el 47,03% de los votos válidos. Lula obtuvo el 45,16% y ambos volverán a competir el próximo 25 de octubre para definir al próximo presidente de Brasil.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, uno de los referentes internacionales del bolsonarismo, reside en Estados Unidos desde 2025 y mantiene vínculos con la administración de Donald Trump.

En las últimas horas, el legislador brasileño se refirió públicamente a Milei a través de sus redes sociales. “Contamos con usted, Presidente @JMilei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países”, escribió.

Y agregó: “Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa”.

La próxima escala será España

Tras su paso por Estados Unidos, Milei tiene previsto viajar a España para participar de actividades políticas vinculadas a sectores de derecha de ese país.

El presidente confirmó la gira durante una reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada. Según lo previsto, partirá el 19 de octubre y desarrollará actividades en Madrid para respaldar a los espacios opositores que encabezan Vox y el Partido Popular.

La convocatoria a elecciones anticipadas en España fue fijada para el 29 de noviembre por el gobierno de Pedro Sánchez.

En pocas palabras

  • Javier Milei participará el 14 de octubre de una gala en Washington organizada por referentes republicanos, coincidiendo con la campaña presidencial brasileña.
  • El evento contará con la presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, y se da a pocos días del balotaje en Brasil.
  • El viaje de Milei a Estados Unidos se da en el marco de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana y previos a su visita a España.
Resumen generado por Thinkindot AI
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