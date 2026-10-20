A días del balotaje, Milei criticó a Lula por sus dichos sobre las mujeres: "Zurdo ladrón"

Las palabras del presidente brasileño fueron compartidas por Milei en su cuenta oficial de X y motivaron una nueva crítica del mandatario argentino, quien cuestionó el discurso de su par y lo acusó de mantener una postura machista.

El duro mensaje de Milei contra Lula en las redes sociales

A través de una publicación en la plataforma X, Milei respondió con fuertes descalificaciones dirigidas a Lula y a los sectores progresistas. Además, vinculó sus críticas con el escenario electoral brasileño y dejó planteadas sus sospechas sobre el desarrollo de la votación.

“Los progres machirulos... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el Presidente.

De esta manera, el jefe de Estado argentino no sólo cuestionó las declaraciones de Lula sobre las mujeres, sino que también puso en duda la transparencia del proceso electoral al manifestar que espera que no haya un intento de alterar el resultado.

Sin embargo, en el mensaje citado no presentó pruebas que respaldaran la posibilidad de un fraude.