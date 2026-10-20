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A días del balotaje, Milei criticó a Lula por sus dichos sobre las mujeres: "Zurdo ladrón"

El Presidente argentino volvió a involucrarse en la campaña electoral brasileña. Cuestionó las declaraciones de su par y publicó un duro mensaje en redes sociales a pocos días de la segunda vuelta. Advirtió por un posible fraude electoral.

Milei denuncia fraude electoral en Brasil y critica a Lula por comentarios machistas

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El presidente Javier Milei volvió a cruzar a Luiz Inácio Lula da Silva en la recta final de la campaña electoral de Brasil. A pocos días del balotaje presidencial, que se celebrará este domingo, el mandatario argentino calificó de misóginas las declaraciones del líder brasileño sobre las tareas domésticas de las mujeres y lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que se produzcan irregularidades en los comicios.

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La segunda vuelta electoral enfrentará a Lula, referente del Partido de los Trabajadores (PT), con Flávio Bolsonaro, candidato de la ultraderecha. En ese escenario, Milei volvió a expresar públicamente su rechazo al presidente brasileño y se sumó a la discusión política en torno a una elección que definirá el futuro gobierno del país vecino.

Qué dijo Lula da Silva sobre las mujeres y el trabajo doméstico

El nuevo enfrentamiento comenzó a partir de unas declaraciones de Lula durante un debate sobre la reducción de la semana laboral a cinco días. Al defender esa iniciativa, el mandatario brasileño hizo referencia a la distribución de las tareas domésticas y al tiempo de descanso de las mujeres.

“La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”, sostuvo Lula al argumentar a favor de la medida.

Las palabras del presidente brasileño fueron compartidas por Milei en su cuenta oficial de X y motivaron una nueva crítica del mandatario argentino, quien cuestionó el discurso de su par y lo acusó de mantener una postura machista.

El duro mensaje de Milei contra Lula en las redes sociales

A través de una publicación en la plataforma X, Milei respondió con fuertes descalificaciones dirigidas a Lula y a los sectores progresistas. Además, vinculó sus críticas con el escenario electoral brasileño y dejó planteadas sus sospechas sobre el desarrollo de la votación.

“Los progres machirulos... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el Presidente.

De esta manera, el jefe de Estado argentino no sólo cuestionó las declaraciones de Lula sobre las mujeres, sino que también puso en duda la transparencia del proceso electoral al manifestar que espera que no haya un intento de alterar el resultado.

Sin embargo, en el mensaje citado no presentó pruebas que respaldaran la posibilidad de un fraude.

En pocas palabras

  • Javier Milei: Cruzó a Lula da Silva por sus dichos sobre las mujeres y la campaña electoral.
  • Declaraciones de Lula: Cuestionó la distribución de tareas domésticas y el tiempo de descanso femenino.
  • Críticas de Milei: Calificó de misóginas las expresiones de Lula y dudó de la transparencia electoral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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