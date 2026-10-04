En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Brasil
Elecciones en Brasil

La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

El Presidente argentino felicitó al candidato brasileño luego de la primera vuelta y destacó el vínculo entre ambos países. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán el balotaje el 25 de octubre.

La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
Leé también Milei recibió un premio en París y proyectó un crecimiento de hasta 8% per cápita si logra la reelección en 2027
Javier Milei recibió un premio como el economista más influyente en París. (Foto: captura de TV)

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario argentino celebró el resultado del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y cuestionó al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei.

Con el escrutinio avanzado, Flávio Bolsonaro y Lula quedaron como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta. Ninguno alcanzó el 50% necesario para imponerse en primera instancia, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el 25 de octubre.

El mensaje de Milei después de la primera vuelta

Tras conocer los resultados, Milei también hizo referencia a la relación que espera construir entre Argentina y Brasil si Flávio Bolsonaro llega a la Presidencia.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, Milei destacó las posibilidades de cooperación entre ambos países y planteó que existe un amplio margen para profundizar los vínculos bilaterales. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

El mandatario argentino cerró su publicación con una de las consignas que suele utilizar en sus intervenciones públicas: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

Flávio Bolsonaro y Lula definirán la elección en el balotaje

La elección brasileña tendrá ahora una segunda instancia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Según los resultados difundidos este domingo, el candidato opositor quedó por delante del actual presidente en el conteo, aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a la primera vuelta como principal adversario de Lula. El actual mandatario brasileño, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo al frente del país.

La segunda vuelta quedó fijada para el 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir entre ambos candidatos. La nueva instancia definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil a partir del 5 de enero de 2027.

El respaldo de Milei a la candidatura de Bolsonaro

El mensaje publicado este domingo se suma al respaldo que Milei había expresado durante la campaña electoral brasileña hacia Flávio Bolsonaro. La relación entre ambos dirigentes también se enmarca en sus posiciones políticas y en los vínculos que el candidato brasileño mantiene con el espacio de su padre, Jair Bolsonaro.

Con la primera vuelta ya concluida, la definición de Brasil quedará ahora concentrada en las próximas semanas de campaña de cara al balotaje. Para Milei, el resultado también representa una oportunidad para plantear su visión sobre una futura relación entre los dos principales países de Sudamérica.

Mientras tanto, Lula y Flávio Bolsonaro deberán volver a competir por los votos de los brasileños en una segunda vuelta que se realizará el 25 de octubre.

En pocas palabras

  • Milei felicitó a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.
  • El mandatario argentino destacó el vínculo y oportunidades de cooperación entre ambos países.
  • Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en el balotaje el 25 de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Brasil Jair Bolsonaro
Notas relacionadas
Milei regresa al país tras concluir con la Argentina Week en París con anuncios por más de U$S 27.000 millones
Milei arranca la semana con una reunión clave y prepara una nueva Mesa Política
Malvinas: el Gobierno destacó que Halliburton no participará del proyecto Sea Lion

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar