El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y volvió a hacer explícito su respaldo al candidato brasileño.
El Presidente argentino felicitó al candidato brasileño luego de la primera vuelta y destacó el vínculo entre ambos países. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán el balotaje el 25 de octubre.
La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y volvió a hacer explícito su respaldo al candidato brasileño.
A través de un mensaje publicado en X, el mandatario argentino celebró el resultado del hijo del expresidente Jair Bolsonaro y cuestionó al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei.
Con el escrutinio avanzado, Flávio Bolsonaro y Lula quedaron como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta. Ninguno alcanzó el 50% necesario para imponerse en primera instancia, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el 25 de octubre.
Tras conocer los resultados, Milei también hizo referencia a la relación que espera construir entre Argentina y Brasil si Flávio Bolsonaro llega a la Presidencia.
“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, sostuvo el Presidente.
En esa línea, Milei destacó las posibilidades de cooperación entre ambos países y planteó que existe un amplio margen para profundizar los vínculos bilaterales. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.
El mandatario argentino cerró su publicación con una de las consignas que suele utilizar en sus intervenciones públicas: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.
La elección brasileña tendrá ahora una segunda instancia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Según los resultados difundidos este domingo, el candidato opositor quedó por delante del actual presidente en el conteo, aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta.
Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a la primera vuelta como principal adversario de Lula. El actual mandatario brasileño, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo al frente del país.
La segunda vuelta quedó fijada para el 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir entre ambos candidatos. La nueva instancia definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil a partir del 5 de enero de 2027.
El mensaje publicado este domingo se suma al respaldo que Milei había expresado durante la campaña electoral brasileña hacia Flávio Bolsonaro. La relación entre ambos dirigentes también se enmarca en sus posiciones políticas y en los vínculos que el candidato brasileño mantiene con el espacio de su padre, Jair Bolsonaro.
Con la primera vuelta ya concluida, la definición de Brasil quedará ahora concentrada en las próximas semanas de campaña de cara al balotaje. Para Milei, el resultado también representa una oportunidad para plantear su visión sobre una futura relación entre los dos principales países de Sudamérica.
Mientras tanto, Lula y Flávio Bolsonaro deberán volver a competir por los votos de los brasileños en una segunda vuelta que se realizará el 25 de octubre.