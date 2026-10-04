La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, Milei destacó las posibilidades de cooperación entre ambos países y planteó que existe un amplio margen para profundizar los vínculos bilaterales. “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

El mandatario argentino cerró su publicación con una de las consignas que suele utilizar en sus intervenciones públicas: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

Flávio Bolsonaro y Lula definirán la elección en el balotaje

La elección brasileña tendrá ahora una segunda instancia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Según los resultados difundidos este domingo, el candidato opositor quedó por delante del actual presidente en el conteo, aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a la primera vuelta como principal adversario de Lula. El actual mandatario brasileño, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo al frente del país.

La segunda vuelta quedó fijada para el 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir entre ambos candidatos. La nueva instancia definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil a partir del 5 de enero de 2027.

El respaldo de Milei a la candidatura de Bolsonaro

El mensaje publicado este domingo se suma al respaldo que Milei había expresado durante la campaña electoral brasileña hacia Flávio Bolsonaro. La relación entre ambos dirigentes también se enmarca en sus posiciones políticas y en los vínculos que el candidato brasileño mantiene con el espacio de su padre, Jair Bolsonaro.

Con la primera vuelta ya concluida, la definición de Brasil quedará ahora concentrada en las próximas semanas de campaña de cara al balotaje. Para Milei, el resultado también representa una oportunidad para plantear su visión sobre una futura relación entre los dos principales países de Sudamérica.

Mientras tanto, Lula y Flávio Bolsonaro deberán volver a competir por los votos de los brasileños en una segunda vuelta que se realizará el 25 de octubre.