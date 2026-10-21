El papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional tras la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre en Roma, según confirmaron sus médicos en un comunicado difundido por el Vaticano este miércoles.
Los estudios confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma pulmonar localizado. Los médicos descartaron la necesidad de nuevas terapias después de la operación a la que fue sometido en Roma el 13 de octubre.
León XIV no necesitará tratamiento contra el cáncer y crece la expectativa por su viaje a la Argentina. (Foto: Reuters)
El papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional tras la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre en Roma, según confirmaron sus médicos en un comunicado difundido por el Vaticano este miércoles.
Los análisis del tejido extirpado determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada, mientras crece la expectativa por una posible visita del pontífice a la Argentina en noviembre.
Los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno.
La información fue comunicada por Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, el cirujano que estuvo a cargo de la operación en el Policlínico Gemelli de Roma.
"Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", indicaron los profesionales en el comunicado difundido por el Vaticano.
La información también fue reportada por Reuters, que señaló que los médicos descartaron la necesidad de nuevas terapias después de analizar los resultados de los estudios realizados tras la cirugía.
León XIV fue operado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los profesionales le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por el adenocarcinoma.
La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice permaneció internado durante cinco días. Recibió el alta médica el sábado 17 de octubre.
El domingo 18 de octubre, León XIV presidió el rezo del Ángelus ante unos 15.000 fieles que se congregaron para escucharlo. Durante su aparición pública, agradeció las muestras de afecto y las oraciones recibidas durante su recuperación.
La confirmación de que no necesitará tratamiento oncológico adicional aporta nuevos datos sobre su evolución médica y se conoce mientras crece la expectativa por su agenda para los próximos meses, incluida la posibilidad de un viaje a la Argentina en noviembre.