En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
León XIV
Tratamiento
La salud del papa León XIV

León XIV no necesitará tratamiento contra el cáncer y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Los estudios confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma pulmonar localizado. Los médicos descartaron la necesidad de nuevas terapias después de la operación a la que fue sometido en Roma el 13 de octubre.

León XIV no necesitará tratamiento contra el cáncer y crece la expectativa por su viaje a la Argentina. (Foto: Reuters)

León XIV no necesitará tratamiento contra el cáncer y crece la expectativa por su viaje a la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional tras la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre en Roma, según confirmaron sus médicos en un comunicado difundido por el Vaticano este miércoles.

Leé también Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita
León XIV: desde el Gobierno afirmaron que no hay cambios para su visita. (Foto: archivo)

Los análisis del tejido extirpado determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada, mientras crece la expectativa por una posible visita del pontífice a la Argentina en noviembre.

Los estudios confirmaron que el tumor estaba localizado

Los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno.

Los estudios confirmaron que el pont&iacute;fice ten&iacute;a un adenocarcinoma pulmonar localizado. (Foto: Reuters)

Los estudios confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma pulmonar localizado. (Foto: Reuters)

La información fue comunicada por Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, el cirujano que estuvo a cargo de la operación en el Policlínico Gemelli de Roma.

"Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", indicaron los profesionales en el comunicado difundido por el Vaticano.

La información también fue reportada por Reuters, que señaló que los médicos descartaron la necesidad de nuevas terapias después de analizar los resultados de los estudios realizados tras la cirugía.

La operación y el alta médica

León XIV fue operado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los profesionales le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por el adenocarcinoma.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice permaneció internado durante cinco días. Recibió el alta médica el sábado 17 de octubre.

El papa retomó gradualmente su actividad

El domingo 18 de octubre, León XIV presidió el rezo del Ángelus ante unos 15.000 fieles que se congregaron para escucharlo. Durante su aparición pública, agradeció las muestras de afecto y las oraciones recibidas durante su recuperación.

La confirmación de que no necesitará tratamiento oncológico adicional aporta nuevos datos sobre su evolución médica y se conoce mientras crece la expectativa por su agenda para los próximos meses, incluida la posibilidad de un viaje a la Argentina en noviembre.

En pocas palabras

  • León XIV: El papa no requerirá tratamiento oncológico adicional tras la operación por cáncer de pulmón.
  • Diagnóstico: Estudios confirmaron un adenocarcinoma pulmonar localizado sin necesidad de terapias posteriores.
  • Expectativa: Crece la posibilidad de un viaje del pontífice a la Argentina en noviembre próximo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
León XIV Tratamiento Salud Cáncer Noticias A24
Notas relacionadas
El papa León XIV encabezó el Ángelus tras su operación y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El papa León XIV reapareció en el Vaticano tras su operación y retomó una actividad clave
La visita de León XIV: mientras se aguarda la confirmación, no descartan cambios en la agenda

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar