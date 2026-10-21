León XIV no necesitará tratamiento contra el cáncer y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

"Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", indicaron los profesionales en el comunicado difundido por el Vaticano.

La información también fue reportada por Reuters, que señaló que los médicos descartaron la necesidad de nuevas terapias después de analizar los resultados de los estudios realizados tras la cirugía.

La operación y el alta médica

León XIV fue operado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los profesionales le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por el adenocarcinoma.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice permaneció internado durante cinco días. Recibió el alta médica el sábado 17 de octubre.

El papa retomó gradualmente su actividad

El domingo 18 de octubre, León XIV presidió el rezo del Ángelus ante unos 15.000 fieles que se congregaron para escucharlo. Durante su aparición pública, agradeció las muestras de afecto y las oraciones recibidas durante su recuperación.

La confirmación de que no necesitará tratamiento oncológico adicional aporta nuevos datos sobre su evolución médica y se conoce mientras crece la expectativa por su agenda para los próximos meses, incluida la posibilidad de un viaje a la Argentina en noviembre.